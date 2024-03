Circulate Capital choisit SS&C pour l'administration de ses fonds





Circulate Capital, investisseur ESG de premier plan, choisit SS&C comme administrateur de fonds pour faire progresser ses objectifs d'impact environnemental

WINDSOR, Connecticut, 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) a annoncé aujourd'hui sa dernière collaboration avec Circulate Capital, une société de gestion d'investissements de l'économie circulaire leader sur les marchés à forte croissance. SS&C GlobeOp sera l'administrateur officiel du fonds de la société à capital variable de Circulate Capital, basée à Singapour, et de son fonds nourricier luxembourgeois, et fournira une assistance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

« En tant que société d'investissement d'impact gérant plusieurs fonds avec des partenaires institutionnels très divers, nous recherchions un fournisseur ayant une grande expérience de l'administration de structures de fonds complexes, a déclaré Regula Schegg, associée fondatrice de Circulate Capital. La grande expertise de SS&C dans le secteur, sa portée mondiale et son équipe dévouée nous aideront à nous assurer que nos opérations sont dans les meilleures conditions pour attirer plus de capital institutionnel et étendre notre empreinte. »

Depuis sa création en 2018, Circulate Capital est à l'avant-garde de l'avancement de l'économie circulaire, de la lutte contre le changement climatique et de la prévention du flux de déchets plastiques dans l'océan sur les marchés à forte croissance. La firme a investi dans 16 entreprises, qui ont déjà retenu plus de 260 000 tonnes de déchets plastiques en circulation et évité près de 400 000 tonnes d'émissions de GES. La base d'investisseurs de Circulate Capital s'étant récemment élargie à plusieurs institutions de financement du développement, l'entreprise recherchait un prestataire de services doté d'une grande expertise et d'une grande souplesse pour répondre à diverses exigences complexes en matière de rapports.

« Nous sommes heureux de travailler avec Circulate Capital dans cette phase de croissance passionnante, a commenté Ian Kelly, directeur général de SS&C GlobeOp. Alors que les structures de fonds sur les marchés privés deviennent de plus en plus complexes, SS&C s'engage à fournir des solutions flexibles et complètes pour aider nos clients à opérer. Nous sommes impatients de travailler avec Circulate Capital pour l'aider à répondre à la demande d'opportunités d'investissement ESG innovantes dans le monde entier. »

À propos de Circulate Capital

Circulate Capital est une société de gestion d'investissements dans l'économie circulaire leader sur les marchés à forte croissance, avec des activités et des équipes dans plus de 10 pays. En partenariat avec des marques mondiales et des institutions financières, nous transformons les chaînes d'approvisionnement à grande échelle en apportant une valeur économique, sociale et environnementale. Lancée en 2018 par des experts de la chaîne d'approvisionnement et des entreprises de premier plan, notamment PepsiCo, Procter & Gamble, Dow, Danone, Chanel, Unilever, The Coca-Cola Company, Chevron Phillips Chemical Company LLC et Mondel?z International, l'entreprise met à l'échelle des solutions dans les chaînes de valeur du recyclage et des matériaux innovants. Fondée en Asie du Sud et du Sud-Est, l'entreprise cible désormais les opportunités inexploitées sur les marchés à forte croissance afin de stimuler le développement de l'économie circulaire émergente. Elle a étendu ses activités à l'Amérique latine avec le soutien de IDB Lab, Builders Vision, CP Chem, Dow, Danone, Mondel?z International et Unilever. L'engagement de Circulate Capital en faveur de la protection de la planète, de ses océans et de ses habitants permet de progresser sur de nombreux défis mondiaux parmi les plus urgents, notamment les inégalités et la crise climatique.

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les secteurs des services financiers et de la santé. Fondée en 1986, SS&C a son siège social à Windsor, dans le Connecticut, et possède des bureaux dans le monde entier. Quelque 20 000 organisations de services financiers et de soins de santé de toutes tailles font confiance à SS&C pour son expertise, son envergure et sa technologie.

Des informations supplémentaires sur SS&C (Nasdaq: SSNC) sont disponibles sur le site Web www.ssctech.com .

