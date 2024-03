Le secrétaire parlementaire Kevin Lamoureux annonce un investissement de 11,2 M$ pour promouvoir l'innovation dans le secteur canadien du blé





WINNIPEG, MB, le 6 mars 2024 /CNW/ - Le secteur canadien du blé est un puissant moteur économique, représentant environ 4 % de l'offre mondiale de blé et de blé dur et contribuant à hauteur de 13 % du volume des exportations mondiales. Avec l'augmentation de la demande mondiale de blé canadien, il est impératif que le secteur canadien du blé soit prêt à répondre à cette demande et à contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, tout en renforçant sa résilience face aux défis posés par les changements climatiques. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de soutenir des projets qui contribuent à produire plus de nourriture tout en réduisant l'empreinte écologique.

Aujourd'hui, lors de la Convention sur les cultures canadiennes 2024, Kevin Lamoureux, député de Winnipeg-Nord, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé une aide financière de 11,2 millions de dollars pour la Coalition canadienne de recherche sur le blé. Cette aide financière est accordée dans le cadre du volet Grappes, une initiative du programme Agri-science du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

La Grappe du blé vise à stimuler l'innovation dans la production canadienne de blé, tout en assurant sa rentabilité et sa durabilité. Parmi ses activités de recherche, la Grappe du blé explorera des pratiques de gestion exemplaires et de nouveaux outils génomiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), accélérer l'amélioration génétique du blé et accroître la résilience de la production de blé en réponse à l'évolution des menaces, telles que les ravageurs et les maladies associées au changement climatique.

Agriculture et Agroalimentaire Canada s'est associé à Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) et à d'autres ministères pour soutenir le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies. Cet investissement est un exemple de l'engagement du gouvernement à soutenir les entreprises et les communautés des provinces des Prairies, ainsi qu'à saisir de nouvelles occasions pour développer l'économie canadienne de manière durable tout en assurant sa compétitivité à l'échelle mondiale.

Citations

« Alors que la population mondiale continue de croître, la demande pour le blé canadien de qualité supérieure augmente. Les producteurs agricoles de partout au pays travaillent sans relâche pour fournir de manière constante des produits pour nourrir les Canadiens ainsi que des gens du monde entier. L'investissement d'aujourd'hui aidera la Coalition canadienne pour la recherche sur le blé à améliorer la production de cette ressource inestimable qu'est le blé, tout en maintenant le secteur fort et compétitif pour les années à venir ».

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La population des Prairies a une longue tradition de coopération et sait qu'il sera possible de parvenir à la carboneutralité dans l'avenir si les partenaires se réunissent dans un but commun et tirent parti des atouts et des forces locales de l'ensemble de notre région. Aucun gouvernement, aucune industrie, aucune organisation ne peut y parvenir seul. Des investissements comme celui-ci, qui soutiennent l'économie verte des Prairies, constituent un pas en avant vers notre objectif de transition vers un avenir économique plus fort et durable ».

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

« Le secteur du blé est un moteur économique très important dans les Prairies. La recherche et l'innovation visant à accroître la résistance de la production de blé permettront aux producteurs de rester à la pointe du progrès. Grâce à cette aide financière de la Coalition canadienne de la recherche sur le blé, les scientifiques se concentreront sur des questions importantes pour les producteurs agricoles afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles ».

- Kevin Lamoureux, député, Winnipeg Nord

« Le blé canadien jouit d'une réputation mondiale de produit de haute qualité que peu de pays peuvent égaler. Cette réputation ne serait pas possible sans le financement de la recherche par les producteurs de blé et le gouvernement du Canada, qui permet à nos phytogénéticiens et scientifiques talentueux de créer des variétés et des pratiques agronomiques améliorées pour résoudre des problèmes tels que la sécheresse, les maladies et les insectes. Ce financement apportera une plus grande durabilité à notre industrie tout en ayant un impact positif sur l'environnement et l'économie ».

- Jake Leguee, président, Coalition canadienne de recherche sur le blé

Les faits en bref

En 2023, les exploitations agricoles canadiennes ont amassé 12,4 milliards de dollars de recettes agricoles en ventes de blé et de blé dur, et les trois provinces des Prairies comptent pour 92 % de toute la production nationale de blé.

La majeure partie du blé produit au Canada est exportée. Entre 2014 et 2023, 60 % de la production canadienne de blé et de blé dur a été exportée.

2023, 60 % de la production canadienne de blé et de blé dur a été exportée. En 2023, le Canada était le troisième exportateur mondial de blé, avec 9,5 milliards de dollars d'exportations de blé vers plus de 70 pays.

Le Canada est le plus grand exportateur de blé dur au monde, avec des ventes mondiales de 6,1 milliards de dollars en 2023.

est le plus grand exportateur de blé dur au monde, avec des ventes mondiales de 6,1 milliards de dollars en 2023. Le programme Agri-Science, dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, vise à accélérer le rythme de l'innovation en finançant et en appuyant des activités scientifiques à l'étape de la précommercialisation et des activités de recherche qui profitent au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire ainsi qu'à la population canadienne.

Le volet Grappes du programme Agri-science soutient les projets qui ont comme objectif de mobiliser l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire par l'intermédiaire de partenariats, et d'aborder les thèmes nationaux prioritaires et les questions d'intérêt général.

La période de réception des demandes pour le volet Grappes est terminée, mais la période de réception des demandes pour le volet Projets est ouverte.

La Coalition canadienne pour la recherche sur le blé, qui gérait également la grappe du blé précédente, est une organisation à but non lucratif fondée en 2017, régie par un conseil d'administration dirigé par des producteurs ainsi que par des organisations de producteurs et des organisations privées. Le groupe sera supervisé par un organe consultatif scientifique indépendant.

Liens additionnels

