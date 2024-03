Xsolla lance une nouvelle option de paiement pour les développeurs cherchant à élargir leur présence sur le marché japonais





Xsolla, une société mondiale de commerce de jeux vidéo, annonce le lancement de Pay with PayPay pour ses partenaires mondiaux et les joueurs de jeux vidéo au Japon. Xsolla s'attèle à créer des solutions innovantes de paiement dans le secteur du gaming pour aider les développeurs de jeux mobiles, PC, sur le cloud et sur le Web à développeur leurs audiences et à répondre aux attentes des joueurs du monde entier. En offrant une méthode de paiement supplémentaire, les développeurs peuvent étendre leur portée au marché japonais et satisfaire les besoins en pleine évolution de leurs joueurs. Ce partenariat soutient directement l'engagement de Xsolla dans la région ainsi que le nouveau bureau local à Tokyo, Japon, ouvert en août dernier.

Avec 58 millions d'utilisateurs 1, PayPay est la plus grande application de paiement mobile au Japon, acceptée à la fois en ligne et chez les détaillants physiques à travers le Japon. Sur la base d'une étude menée en 2022 par Rakuten Insight, environ 55 % des acheteurs japonais préfèrent utiliser PayPay, qui détient une part de marché de 45 % dans le secteur du paiement par code QR. 2 Les utilisateurs créent un compte dans l'application mobile et connectent un compte bancaire ou une carte de crédit pour payer leurs achats du quotidien.

« Nous sommes ravis de connecter PayPay à Xsolla et de permettre à nos partenaires mondiaux d'atteindre un nouveau public et d'offrir une autre option de paiement à leurs joueurs », déclare Chris Hewish, PDG de Xsolla. « Ce partenariat donnera à nos partenaires une couverture accrue pour leurs joueurs au Japon et leur permettra d'exploiter la puissance d'une technologie de paiement innovante, comme les codes QR. »

Xsolla Payments simplifie le processus de paiement avec une interface utilisateur intuitive et multiplateforme, la compatibilité avec les principaux portefeuilles mobiles et l'accès à plus de 700 méthodes de paiement et plus de 130 devises dans plus de 200 régions. Sa technologie PayRank affiche et classe automatiquement les méthodes de paiement les plus pertinentes pour chaque client, comme PayPay.

Pour de plus amples renseignements à propos de Pay with PayPay, rendez-vous sur : xsolla.pro/paypay

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo qui dispose d'un ensemble robuste et puissant d'outils et de services conçus spécifiquement pour l'industrie. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et d'éditeurs de jeux vidéo de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux à l'échelle mondiale et sur de multiples plateformes. En tant que leader innovant dans le commerce des jeux vidéo, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation à l'échelle mondiale afin d'aider ses partenaires à toucher plus de zones géographiques, à générer plus de revenus et à créer des relations avec les joueurs du monde entier. Basée et incorporée à Los Angeles, en Californie, avec des bureaux à Londres, Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo et dans d'autres villes du monde, Xsolla soutient des éditeurs de jeux majeurs tels que Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, et bien d'autres encore.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : xsolla.com

1 PayPay

2 Article Bloomberg - Struggling Rakuten Might Need to Phone a Friend

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

6 mars 2024 à 17:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :