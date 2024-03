Succès féminin : [Èst] éco-cabines et Camp de Base Coin du Banc obtiennent l'appui du gouvernement du Canada





Les deux entreprises gérées par des femmes se partagent 278 000 $ de la part de DEC pour bonifier leur offre touristique.

GASPÉ, QC, le 6 mars 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

À l'aube de la Journée internationale des femmes qui sera célébrée le 8 mars, le gouvernement du Canada tient à souligner le rôle que jouent les entrepreneures dans le développement économique du pays. Leur apport est inestimable et contribue à bâtir des communautés plus saines, plus prospères et plus inclusives.

C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, et l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie - Les Îles-de-la-Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, profitent de cette occasion pour annoncer aujourd'hui des contributions remboursables totalisant 278 000 $ à [Èst] éco-cabines et Camp de Base Coin du Banc. Grâce à ces appuis, les deux entreprises touristiques gaspésiennes à propriété féminine pourront bonifier leur offre touristique.

Située à Nouvelle, [Èst] éco-cabines est une entreprise d'hébergement touristique quatre saisons de type glamping dont les installations sont dotées d'une station thermale. Le projet d'expansion des installations de cette PME détenue à 50 % par Louise Landry bonifiera son offre, lui permettra de mieux répondre à la forte demande et haussera l'achalandage touristique de la MRC d'Avignon. Le soutien financier de DEC, une contribution remboursable de 178 000 $, portera sur les frais de construction d'un bâtiment qui abritera deux nouvelles stations thermales et inclura les travaux d'aménagement intérieur.

Fondée en 2017, Camp de Base Coin du Banc est une entreprise familiale proposant une expérience touristique gaspésienne authentique par le biais d'un hébergement distinctif au bord de la mer, d'activités de tourisme d'aventure et d'une restauration axée sur les produits régionaux. L'actionnaire majoritaire de l'entreprise, Pascale Deschamps, vise la modernisation de l'offre en adaptant les produits et services au tourisme quatre saisons. La contribution remboursable de 100 000 $ de DEC servira aux coûts d'agrandissement, de soulèvement et de rénovation d'un chalet (matériaux et main-d'oeuvre) de même qu'aux frais d'acquisition et d'installation d'un système d'incendie pour tous les bâtiments du site. Ce projet améliorera la qualité et la disponibilité de l'offre en hébergement touristique à Percé.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir la croissance des entreprises canadiennes et à diversifier l'économie des communautés, et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel des femmes entrepreneures. En cette semaine de la Journée internationale des femmes, je suis fière du soutien de DEC à [Èst] éco-cabines et au Camp de Base Coin du Banc, deux entreprises gérées par des femmes au parcours inspirant. Félicitations à Louise Landry et à Pascale Deschamps, de même qu'à leurs équipes respectives pour leurs beaux projets! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DE

« Les PME sont des moteurs essentiels pour notre économie et nos communautés, et je suis ravie de l'annonce du soutien de DEC en lien avec la Journée internationale des femmes. [Èst] éco-cabines et le Camp de Base Coin du Banc, deux entreprises à propriété féminine en pleine croissance, constituent une réelle valeur ajoutée pour le tourisme en Gaspésie. Le succès et les retombées de leurs projets attireront davantage de voyageurs chez nous, ce qui contribuera assurément à la vitalité économique de notre beau coin de pays, mais aussi de tout l'Est du Québec. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie - Les Îles-de-la-Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Reconnaître l'importance croissante des femmes dans l'établissement du leadership entrepreneurial en Gaspésie est un geste significatif, et nous sommes honorés de partager cette reconnaissance avec Camp de Base Coin du Banc. ÈST éco-cabines s'engage fermement à promouvoir le leadership féminin et aspire à inspirer d'autres femmes à prendre les rênes d'entreprises et d'organismes dans la région. Nous exprimons notre sincère gratitude à Développement économique Canada pour son soutien financier et cette distinction prestigieuse. »

Louise Landry, coactionnaire et directrice générale, [Èst] éco-cabines

« Merci à DEC de souligner l'apport des femmes entrepreneures en Gaspésie et d'avoir choisi de mettre en lumière deux entreprises touristiques de la région pour y arriver. Grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, Camp de Base Coin du Banc pourra augmenter son offre d'hébergement, ce qui nous permettra de continuer à bonifier nos installations en vue d'offrir des expériences de tourisme d'aventure sur quatre saisons, dans notre belle région! »

Pascale Deschamps, propriétaire et directrice, Camp de Base Coin du Banc

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Au Canada , 17 % des petites et moyennes entreprises canadiennes appartiennent à des femmes.

, 17 % des petites et moyennes entreprises canadiennes appartiennent à des femmes. Des études montrent qu'en favorisant l'équité entre les genres et la participation économique des femmes à l'économie, le Canada pourrait ajouter jusqu'à 150 milliards de dollars au PIB d'ici 2026.

pourrait ajouter jusqu'à 150 milliards de dollars au PIB d'ici 2026. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

