Invitation aux médias - Annie Koutrakis annoncera des appuis du gouvernement du Canada à Zorah biocosmétiques et à Tengiva





MONTRÉAL, le 6 mars 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

En lien avec la Journée internationale des femmes, Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, annoncera des appuis financiers du gouvernement du Canada à Zorah biocosmétiques et à Tengiva, deux entreprises à propriété féminine, pour accélérer leur croissance.

Date :

8 mars 2024

Heure :

9 h 15

Endroit :

Zorah biocosmétiques

Bureau 401

6833, av. De l'Épée,

Montréal (Québec)

H3N 2C7

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 17 h le 7 mars 2024 : conferences@dec?ced.gc.ca. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

6 mars 2024 à 15:00

