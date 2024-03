LE KIA TELLURIDE 2024 EST NOMMÉ « MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ PLUS » ET LE SPORTAGE 2024 EST NOMMÉ « MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ » PAR L'IIHS





Ces deux VUS de Kia répondent avec brio aux exigences plus strictes de l'IIHS en 2024

Le Telluride a mérité la place d'honneur de l'IIHS pour la deuxième année consécutive, conservant son titre de « Meilleur Choix Sécurité Plus » obtenu en 2023

IRVINE, Calif., le 6 mars 2024 /CNW/ - L'Institut américain des assurances pour la sécurité routière (IIHS) a nommé le Kia Telluride 2024 « Meilleur Choix Sécurité Plus » (MCS+) et le Kia Sportage « Meilleur Choix Sécurité » (MCS). Selon l'IIHS, ces deux VUS « offrent le meilleur niveau de protection, à la fois pour le véhicule et les occupants, mais aussi pour les autres usagers vulnérables ».

En 2023, l'IIHS avait déjà renforcé ses exigences de sécurité et, cette année, l'Institut a de nouveau révisé ses critères pour demander une meilleure protection des passagers arrière et une amélioration des systèmes d'évitement de collision avec les piétons. Dans le cadre de ces nouveaux critères, les véhicules doivent obtenir de « bons » résultats lors des tests de protection latérale, ainsi qu'une mention « acceptable » ou « bonne » lors de la nouvelle évaluation de prévention des collisions avant avec les piétons. Les conditions révisées incluent à présent des essais en plein jour et dans l'obscurité, rendant les performances de nuit indispensables à l'obtention des prix. L'IIHS a également révisé son test de résistance aux impacts frontaux légèrement décalés en ajoutant un deuxième mannequin de test derrière le conducteur et en exigeant l'obtention d'un résultat « acceptable » ou « bon » pour l'obtention de la mention MCS+. Pour être nommés « Meilleur Choix Sécurité », les véhicules doivent toujours obtenir un « bon » résultat lors du test d'origine de résistance à un impact frontal légèrement décalé.

« Nous soutenons sans réserve les initiatives de l'IIHS qui visent à renforcer la sécurité routière et nous nous engageons à nous conformer aux conditions plus rigoureuses de l'Institut, » explique M. Steve Center, chef de l'exploitation et vice-président directeur de Kia America. « La sécurité demeure une de nos priorités absolues et nous sommes déterminés à innover continuellement pour l'améliorer chaque jour - comme nous avons prouvé avec le Telluride 2024! »

Remarquable par son apparence audacieuse et sophistiquée, le VUS Telluride 2024 offre un habitacle confortable pouvant accueillir jusqu'à huit personnes sur ses trois rangées de sièges. Doté de technologies de pointe, le Telluride propose deux écrans panoramiques de 12,3 pouces[1], une clé numérique 2 Touch[2] et les systèmes d'assistance à la conduite[3] les plus perfectionnés de Kia, incluant la conduite assistée sur autoroute 2.0[4].

Le Sportage 2024 continue d'offrir une gamme diversifiée, qui comprend les modèles Sportage HEV et Sportage PHEV.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 190 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de 199 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Pour toutes demandes médiatiques, veuillez contacter [email protected].

* Le Sportage (à l'exception des modèles hybrides et hybrides rechargeables), le Sorento (à l'exception des modèles hybrides et hybrides rechargeables) et le Telluride sont assemblés aux États-Unis avec des pièces d'origine américaines et internationales.

__________________

1 La distraction pendant la conduite peut entraîner une perte de contrôle du véhicule. Lorsque vous conduisez, n'utilisez jamais un système risquant de vous déconcentrer et de vous empêcher de prioriser la sécurité. 2 La clé numérique Kia 2 Touch exige un abonnement admissible à Kia Connecte et un appareil intelligent compatible connecté à un forfait en vigueur. Des frais de service cellulaire pourraient s'appliquer lors de l'utilisation de l'appareil intelligent. 3 Les systèmes perfectionnés d'assistance à la conduite ne remplacent en aucun cas une conduite sécuritaire et pourraient ne pas détecter tous les objets à proximité du véhicule. Conduisez toujours avec prudence en priorisant la sécurité. 4 La conduite assistée sur autoroute ne remplace en aucun cas une conduite sécuritaire, pourrait ne pas détecter tous les objets à proximité du véhicule, et fonctionne uniquement sur certaines autoroutes fédérales. Conduisez toujours avec prudence en priorisant la sécurité.

__________________

Avis de non-responsabilité concernant l'exactitude des informations contenues dans les communiqués de presse Les informations publiées dans les communiqués de presse sur le site web de Kia Media étaient exactes au moment de leur publication, mais peuvent être remplacées par des communiqués ultérieurs ou d'autres informations.

SOURCE Kia Canada Inc.

6 mars 2024 à 13:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :