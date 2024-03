Phoenix Tower International annonce une transaction stratégique avec Cellnex pour acquérir 1 900 sites sans fil en Irlande





BOCA RATON, Floride, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (PTI) annonce qu'elle a conclu un accord définitif avec Cellnex Telecom pour acquérir 100 % des activités de Cellnex en Irlande. La transaction élargira les activités irlandaises de PTI en ajoutant environ 1 700 sites de télécommunications mobiles et environ 200 sites terrestres qui accueillent des infrastructures sans fil de tiers.

Cette acquisition souligne l'engagement de Phoenix Tower International à favoriser la croissance en Irlande et à contribuer à l'amélioration des infrastructures de télécommunications du pays. Cette transaction stratégique devrait apporter des avantages substantiels à la population irlandaise et aux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) opérant dans la région.

« Nous sommes ravis d'annoncer cette transaction stratégique avec Cellnex après une transaction réussie en France qui marque une avancée significative dans l'expansion de Phoenix Tower International en Europe, a déclaré Dagan Kasavana, directeur général de PTI. Cette acquisition démontre notre engagement envers l'Irlande, et nous sommes impatients de contribuer au développement d'une infrastructure de télécommunications robuste et avancée qui bénéficiera à la fois au peuple irlandais et à nos précieux opérateurs de réseaux mobiles partenaires. Nous saluons l'approche constructive et le travail acharné de l'équipe de Cellnex dans la signature de cette transaction. »

Marco Patuano, directeur général de Cellnex, a souligné : « La vente de nos activités en Irlande ? à une valeur appropriée ? est une étape supplémentaire dans le cadre du "Chapitre suivant" de la société, conformément à notre stratégie visant à atteindre l'objectif de consolidation, de simplification de notre structure d'entreprise et de concentration de nos efforts sur les opportunités de croissance existantes sur les principaux marchés sur lesquels nous opérons. Nous tenons à saluer l'empressement et la rapidité de décision de PTI et nous nous réjouissons de conclure l'accord en temps voulu. »

Nomura agit en tant que conseiller financier exclusif et Arthur Cox en tant que conseiller juridique de PTI. Barclays et Santander agissent à titre de conseillers financiers et Matheson à titre de conseiller juridique de Cellnex.

À propos de Phoenix Tower International

PTI possédera et exploitera, pro forma pour ces transactions et les déploiements contractuels, plus de 29 000 tours de télécommunications en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et aux Caraïbes. PTI est présente dans plusieurs pays d'Europe dont la France, l'Italie, l'Irlande, l'Allemagne, Malte et Chypre.

PTI a été fondée en 2013 avec pour mission d'être un fournisseur de sites de premier plan pour les opérateurs sans fil du monde entier sur les marchés à forte croissance. Les investisseurs de PTI comprennent des fonds gérés par Blackstone, Wren House, USS, et divers membres de l'équipe de gestion. Le siège social de PTI se trouve à Boca Raton, en Floride. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.phoenixintnl.com

À propos de Cellnex Telecom

Cellnex est le plus grand opérateur européen de tours et d'infrastructures de télécommunications, permettant aux opérateurs d'accéder à un vaste réseau d'infrastructures de télécommunications à usage partagé, contribuant ainsi à réduire les obstacles à l'accès et à améliorer les services dans les zones reculées. La société gère un portefeuille de plus de 138 000 sites, y compris les déploiements prévus jusqu'en 2030, dans 12 pays européens, avec une présence significative en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Pologne. Cotée à la bourse espagnole, Cellnex fait partie des indices IBEX 35 et Euro Stoxx 100 et occupe des positions de premier plan dans les principaux indices de durabilité, notamment CDP, Sustainalytics, FTSE4Good, MSCI et DJSI Europe. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.cellnex.com

