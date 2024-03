Le Fonds de solidarité FTQ devient actionnaire minoritaire de Pultrall





Le Fonds se distingue comme le premier investisseur externe dans cette PME établie au coeur de Chaudière-Appalaches, région réputée pour son expertise dans l'industrie des matériaux composites

THETFORD MINES, QC, le 6 mars 2024 /CNW/ - Le Fonds de solidarité FTQ annonce un investissement important dans le secteur de la construction durable, avec la participation d'Exportation et développement Canada (EDC), dans Pultrall inc, basée à Thetford Mines. Spécialisée dans la fabrication de pièces novatrices en matériaux composites, Pultrall voit ainsi le Fonds devenir actionnaire minoritaire, marquant ainsi l'entrée d'un premier investisseur externe dans son capital.

Dans un contexte où les exigences du marché de la construction en termes de méthodes et de matériaux durables ne cessent de croître, Pultrall se positionne en tant que leader dans la production d'armatures composites pour le béton. Fondée en 1987, Pultrall est reconnue pour son esprit d'innovation et l'excellence de son service, notamment dans les secteurs du transport et de la construction, grâce à sa barre d'armature en fibre de verre V-Rod. Cette solution d'ingénierie novatrice s'inscrit dans une perspective de développement durable, grâce à sa résistance à la corrosion, contribuant ainsi à l'amélioration de la durabilité des infrastructures par rapport aux armatures traditionnelles en acier. Cette capacité à résister à la corrosion revêt une importance particulière dans le contexte canadien, où l'utilisation de déglaçant et la fréquence élevée des cycles de gel-dégel créent des conditions propices à la corrosion des armatures en acier.

En plus de constituer une solution aux problèmes de dégradation de nos infrastructures, Pultrall propose un processus de production durable et moins énergivore. En tenant compte de ce facteur et d'autres considérations, l'investissement du Fonds s'inscrit dans le cadre de son objectif visant à atteindre 12 milliards de dollars d'actifs liés au développement durable d'ici 2027.

Aujourd'hui, cette entreprise québécoise emploie près de 200 personnes et commercialise principalement ses produits au Canada et aux États-Unis. Pultrall prévoit par ailleurs de réaliser plusieurs investissements dans des équipements à son usine de Thetford Mines afin d'accroître sa capacité de production.

«?Le Fonds de solidarité FTQ représente un partenaire de choix pour Pultrall : nous sommes enchantés de nous inscrire dans un réseau d'affaires d'importance dans le secteur de la construction. Cet investissement nous procure la flexibilité nécessaire pour poursuivre notre expansion, accroître notre capacité de production et promouvoir notre solution en vue d'instaurer des pratiques de construction plus durables?», a commenté Bernard Drouin, directeur général et propriétaire de Pultrall.

«?Nous sommes très fiers de devenir partenaire de Pultrall, une entreprise manufacturière qui est un modèle d'innovation dans le secteur de la construction durable, en plus d'être un acteur de premier plan dans sa communauté. Le Fonds poursuit ses engagements en faveur du développement durable à travers le soutien de l'expertise de Pultrall et ses méthodes innovantes qui se démarquent dans le secteur?», a ajouté Julie Morand, vice-présidente, Placements privés et investissement d'impact - Industries, Fonds de solidarité FTQ.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 769 459 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,9 milliards de dollars au 30 novembre 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

6 mars 2024 à 12:44

Communiqué envoyé leet diffusé par :