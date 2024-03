NEOM présente Gidori, sa communauté de golf résidentiel





NEOM, Royaume d'Arabie Saoudite, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le Conseil d'Administration de NEOM a présenté Gidori ? une communauté de golf privée exceptionnelle située au milieu des collines côtières impressionnantes du Golfe d'Aqaba ? Gidori est le plus récent projet de NEOM dans le cadre du développement régional en évolution dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite.

Avec une architecture ambitieuse qui se fond dans le paysage naturel enchanteur, Gidori propose une hospitalité de luxe, des résidences de haut standing et une gamme d'équipements sportifs et de loisirs qui offrent une expérience de vie inégalée.

Situé le long de la côte charmante du Golfe d'Aqaba, Gidori combine sans effort un golf de classe mondiale et des activités ludiques, au sein d'une communauté ultramoderne pour les hôtes et les résidents. La pièce maîtresse de l'architecture évolutive est un complexe en bord de mer doté d'une spectaculaire structure en porte-à-faux. S'élevant dans le paysage côtier, il abritera 190 appartements de luxe avec vue sur la mer, ainsi qu'une série d'expériences culinaires, des magasins de vente au détail de marque et d'espaces verts.

Le parcours du golf de championnat de 18 trous de Gidori s'étend le long des basses collines et des affleurements rocheux, mettant au défi les golfeurs de tous niveaux et présentant un design original, des vues côtières exquises et une technologie de pointe. L'élégant clubhouse offrira une hospitalité raffinée aux joueurs, tandis que l'académie de golf proposera des conseils d'experts et des entraînements et accueillera autant les jeux traditionnels que la nouvelle génération d'e-sports.

Tout au long du parcours de golf se trouve une série limitée de 200 villas et maisons privées, conçues individuellement et très prisées. Les visiteurs de Gidori peuvent également séjourner à l'hôtel de luxe de 80 chambres, qui propose une variété de chambres au design unique et de suites contemporaines distinctives. L'hôtel abrite des restaurants et des salons, un spa de bien-être, une salle de sport, plusieurs piscines et un théâtre exclusif pour des divertissements adaptés aux goûts de chacun.

Les environs de Gidori sont parfaits pour les activités de plein air telles que la randonnée, le cyclisme sur route et hors route, et les promenades pittoresques. Le club de plage offrira une hospitalité décontractée et des divertissements, avec une vaste sélection de sports nautiques pour toutes les classes d'âge et tous les niveaux d'expérience. À la tombée de la nuit, des plates-formes d'observation offriront des possibilités inégalées d'admirer le ciel nocturne.

Conformément à l'engagement de NEOM en faveur de la conservation et de l'innovation, Gidori proposera de nouvelles normes en matière de développement côtier respectueux de l'environnement. Son introduction fait suite à l'annonce de la collection de destinations touristiques côtières durables de NEOM, dont Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana, Aquellum, Zardun, Xaynor et Elanan.

À propos de NEOM

NEOM est un accélérateur du progrès humain et une vision de ce à quoi pourrait ressembler un nouvel avenir. Il s'agit d'une région située dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, au bord de la mer Rouge, construite à partir de zéro comme un laboratoire vivant - un lieu où l'esprit d'entreprise tracera la voie de ce nouvel avenir. Il s'agira d'une destination et d'un lieu de résidence pour ceux qui rêvent en grand et qui veulent participer à la construction d'un nouveau modèle d'habitabilité exceptionnelle, à la création d'entreprises florissantes et à la réinvention de la préservation environnementale.

NEOM comprendra des villes cognitives hyperconnectées, des ports et des zones d'entreprises, des centres de recherche, des salles de sport et de divertissement et des destinations touristiques. En tant que pôle d'innovation, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les sociétés viendront chercher, concevoir, et commercialiser de nouvelles technologies et entreprises de manière innovante. Les résidents de NEOM incarneront une éthique internationale et adopteront une culture d'exploration, de prise de risque et de diversité.

Pour plus d'informations email [email protected] ou consultez www.neom.com et www.neom.com/en-us/newsroom .

