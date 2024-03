Budget 2024-25 : Le Parti libéral du Québec presse le gouvernement afin de produire, construire et convertir





QUÉBEC, le 6 mars 2024 /CNW/ - Des mesures pour permettre à nos PME d'augmenter leur productivité, pour relancer la construction résidentielle et pour convertir des milliers de places en service de garde subventionné doivent impérativement faire partie du budget qui sera déposé la semaine prochaine, estime Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances.

Produire

Alors que la CAQ abandonne nos PME qui font travailler plus de 2,25 millions de travailleurs au Québec, le député libéral de Marguerite-Bourgeoys espère que le budget lancera une réflexion collective sur l'aide aux entreprises afin de leur permettre de s'engager davantage, notamment, dans la numérisation et la modernisation de leurs entreprises. Aujourd'hui, le gouvernement caquiste n'en a que pour ses tentatives de conclure des gros deals, et c'est pourquoi il est urgent de renverser la tendance et revoir cette stratégie afin de prioriser la croissance de la productivité en plus de supporter davantage nos PME dans ce processus. Des PME qui sont plus productives et plus compétitives profiteront inévitablement à la vitalité économique du Québec.

Construire

Dans le milieu de la construction résidentielle, le Québec se relève d'une année qui a concrétisé sa place comme cancre au Canada. En effet, les mises en chantier ont reculé de 32% au Québec et le taux de propriété des Québécois est en baisse avec son pire résultat en 20 ans. Pourtant, la CAQ ne fait rien pour stimuler l'offre, malgré la pression qui est présentement exercée sur le marché et qui pousse les prix à la hausse.

Le Parti libéral du Québec a déjà proposé deux solutions concrètes pour relancer la construction résidentielle :

Retrait de la TVQ sur les matériaux de construction;

Aide financière aux municipalités qui atteindront les objectifs et les cibles de réduction des délais d'analyse des dossiers domiciliaires et pour l'émission des permis de construction.

Convertir

Selon le porte-parole libéral, la conversion des places en services de garde éducatif à l'enfance non subventionnées en places subventionnées (9,10$/jour) est un incontournable. En se donnant un objectif de 15 000 places converties dans la prochaine année, on viendrait consolider le réseau des services de garde éducatif à l'enfance, on retirerait un fardeau financier supplémentaire pour des milliers de familles en plus d'améliorer l'égalité des chances. Encore aujourd'hui, nous savons que dans la grande majorité des cas, ce sont les femmes qui mettent leur carrière en veilleuse.

De plus, l'accès à des services de garde éducatif pour les parents crée un bénéfice net pour la société. Pour chaque dollar investi le retour est de 6$ selon le Conference Board. Il est donc impératif, d'un point de vue économique, de nous assurer d'offrir des services à toutes les familles du Québec. Ce sont des milliers de parents qui pourraient ainsi retourner sur le marché du travail rapidement et palier à la pénurie de main-d'oeuvre. L'économie y gagnera sur tous les fronts.

« L'improvisation et les décisions à courte vue de la CAQ ont déjà trop fait mal à notre économie tout entière. Au Parti libéral du Québec, véritable parti de l'économie, nous proposons des solutions tangibles et constructives pour redonner de l'oxygène à nos PME, pour relancer la construction résidentielle et aider les familles. Les Québécois méritent mieux que les choix économiques mal ciblés de la CAQ. »

- Frédéric Beauchemin, député de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances

«?Depuis plus de 5 ans, François Legault flambe l'argent des Québécoises et des Québécois sans livrer de résultats positifs. La CAQ est incapable de bien gérer les finances publiques, se trompe dans ses prévisions économiques et prend de très mauvaises décisions. Pendant ce temps, la livraison des services publics régresse, nos PME en paient le prix et le Québec fait piètre figure pour la construction de nouveaux logements. Si vous ne gérez pas bien les finances publiques, plus rien n'est possible. Avec la CAQ de François Legault, le Québec recule en perdant, petit à petit, sa capacité financière. »

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

