Les classements mondiaux sur le confort des casques placent le Coziro de BIBEE parmi les meilleurs choix





BARCELONE, Espagne, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- En février, le média européen EL MUNDO FINANCIERO a publié les résultats de son évaluation des meilleurs casques du marché en se concentrant sur les niveaux de confort et les classements des marques de casques pour scooters et motos électriques de renommée mondiale.

Le Coziro de BIBEE et l'Orbyt d'AGV se sont imposés comme les plus performants, suivis de près par Shark Evo Es, SHOEI J Cruisell et ARAI RAM-X dans l'évaluation du confort du casque.

Révolutionner le confort du pilote avec le casque Coziro

La dernière création de BIBEE, le casque Coziro, a réalisé un exploit remarquable en révolutionnant le confort du pilote grâce à une collaboration internationale et à l'excellence de l'ingénierie. Développé grâce aux efforts combinés de l'équipe de design de voitures de luxe italiennes, de l'expertise scientifique de l'Académie chinoise des sciences et de l'approche innovante des universités danoises, le casque Coziro est une preuve de coopération et d'ingéniosité mondiales.

La partie supérieure du casque appelée AirHugetm dispose d'une caractéristique révolutionnaire qui comprend 25 orifices de ventilation dans huit directions stratégiques. Cette innovation dans le design triple non seulement le flux d'air par rapport aux casques traditionnels, mais améliore également la dissipation de la chaleur et l'évacuation de l'humidité grâce à l'utilisation d'une doublure en tissu Coolmax. Le résultat est une expérience de conduite inégalée en termes de confort, même dans les conditions les plus exigeantes.

Récompensé par le prestigieux Grand Prix du Design Paris (GPDP) en janvier 2024, le design du casque Coziro témoigne de l'engagement de BIBEE en faveur de l'excellence esthétique et de la fonctionnalité. Le design du casque, fruit d'une collaboration entre des équipes de cinq pays, reflète un attrait esthétique frais et accueillant. Cette reconnaissance internationale témoigne des efforts de BIBEE à développer une série de casques confortables et de haute qualité.

L'engagement de BIBEE pour fabriquer le casque le plus confortable au monde

Pendant plus de deux décennies, BIBEE a cultivé une riche histoire de collaboration avec des institutions de renommée mondiale. La société a travaillé en étroite collaboration avec des organisations et des individus de premier plan, tels que l'Académie chinoise des sciences, des universités danoises, des équipes de design pour des marques de voitures de luxe italiennes et DuPont, afin de concevoir sans cesse des casques innovants et de haute qualité. Du casque LavaHeat au casque Coziro, BIBEE a rehaussé les normes de l'industrie des casques pour motos et scooters électriques. Aujourd'hui, la société s'enorgueillit d'une vaste base de données de plus de 50 000 circonférences de tête, de plus de 100 brevets et d'une présence mondiale dans plus de 30 pays et régions.

La tendance pour un confort de casque supérieur

Le casque jet Orbyt d'AGV, qui a obtenu une note de cinq étoiles pour la conception supérieure de sa doublure et sa structure de sécurité multi-densité, a également été mis en évidence dans la liste des médias européens. D'autres casques classés ont également été reconnus pour leur confort exceptionnel et leur résistance à l'usure, établissant ainsi une référence élevée sur le marché.

Alors que BIBEE et ses homologues de l'industrie vont de l'avant, leur engagement collectif envers l'innovation, la collaboration et l'excellence continue de définir leur mission. Cet effort commun élève la barre pour le design et le confort des casques.

Une vision d'innovation continue et de collaboration mondiale

La reconnaissance des réalisations de BIBEE par les évaluateurs des médias européens et de l'industrie souligne l'importance de l'innovation continue et de la collaboration internationale. Elle souligne le rôle essentiel que jouent les progrès technologiques et les partenariats transfrontaliers pour améliorer la sécurité et l'expérience des conducteurs de motos.

L'engagement de BIBEE envers les avancées pionnières va au-delà des mesures de sécurité conventionnelles, en privilégiant le confort pour améliorer l'expérience de conduite et promouvoir la joie et le bien-être des conducteurs à travers le monde.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2354518/BIBEE.jpg

6 mars 2024 à 05:56

