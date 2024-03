De l'engagement à l'action : Mary Kay publie un rapport sur son partenariat transformateur dédié à l'avancement de l'entrepreneuriat féminin dans le monde entier





Mary Kay Inc., un leader mondial de l'autonomisation des femmes, a annoncé aujourd'hui la publication d'un rapport spécial intitulé « Advancing Women's Entrepreneurship: from Commitment to Action » (Promouvoir l'entrepreneuriat féminin : de l'engagement à l'action). Le rapport décrit l'engagement inébranlable de Mary Kay à défendre la cause des femmes dans le monde entier au travers des progrès significatifs réalisés ces quatre dernières années par la Société depuis la création du partenariat multipartite révolutionnaire Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA).

En 2019, en partenariat avec six agences des Nations Unies, Mary Kay a fondé le WEA, afin qu'il soit un moteur de promotion de l'entrepreneuriat et de la participation économique des femmes dans le monde entier. Le rapport spécial 2023 détaille les différents programmes phares et les statistiques d'impact du WEA, et souligne sa portée mondiale et l'approche unique utilisée pour relever les principaux défis auxquels sont confrontées les femmes entrepreneures.

« Grâce au Women's Entrepreneurship Accelerator, nous avons créé une plateforme robuste qui non seulement soutient, mais célèbre l'esprit d'entreprise des femmes à l'échelle mondiale », a déclaré Deborah Gibbins, cheffe d'exploitation, Mary Kay. « Notre objectif est d'autonomiser cinq millions de femmes d'ici 2030, et nous sommes sur la bonne voie. À ce jour, plus de 600 000 femmes ont participé à nos programmes et activités et 2024 s'annonce comme une nouvelle année historique. »

Le rapport met en lumière l'approche holistique de Mary Kay en matière d'autonomisation des femmes à travers le partenariat multipartite WEA, qui couvre l'accès à l'éducation, aux capitaux, aux réseaux et aux marchés, au plaidoyer et aux politiques . Il décrit des réalisations remarquables telles que les suivantes :

réduction des taux de pauvreté dans un projet de village pilote ODD en Chine rurale, qui s'appuie sur l'entrepreneuriat et le développement du leadership des femmes ;

en Chine rurale, qui s'appuie sur l'entrepreneuriat et le développement du leadership des femmes ; lancement de l' EXPO régionale sur l'entrepreneuriat féminin et d'événements secondaires nationaux en Europe et en Asie centrale réunissant des femmes entrepreneures, des investisseurs et des partenaires commerciaux. Co-organisés avec 33 partenaires locaux, ces événements 2023 ont touché plus de 15 308 participants, dont 1 047 entrepreneurs et 75 investisseurs, et comprenaient 27 séminaires/panels et espaces d'exposition ;

et d'événements secondaires nationaux en Europe et en Asie centrale réunissant des femmes entrepreneures, des investisseurs et des partenaires commerciaux. Co-organisés avec 33 partenaires locaux, ces événements 2023 ont touché plus de 15 308 participants, dont 1 047 entrepreneurs et 75 investisseurs, et comprenaient 27 séminaires/panels et espaces d'exposition ; mise en oeuvre réussie de divers programmes de formation et de mentorat dirigés par des partenaires de haut niveau à travers le monde, comme le Programme en ligne de certification en entrepreneuriat féminin ;

; le WEA Digital Innovation Challenge for Women Entrepreneurs a reçu 250 candidatures de start-ups dirigées par des femmes de 54 pays ;

a reçu 250 candidatures de start-ups dirigées par des femmes de 54 pays ; Recherche sur l'entrepreneuriat féminin conduisant à des recommandations politiques en faveur de l'égalité des genres dans le développement des entreprises en Amérique latine.

Les efforts remarquables de la Société pour encourager des achats et des investissements sensibles au genre ont également apporté une contribution significative à la participation économique et à l'autonomisation des femmes.

Pour plus d'informations sur le Women's Entrepreneurship Accelerator et lire la version intégrale du Rapport spécial 2023, cliquer ici.

À propos de Mary Kay

Hier. Aujourd'hui. Pour toujours. Mary Kay Ash, l'une des premières à avoir brisé le plafond de verre, a fondé la marque de beauté de ses rêves au Texas en 1963 avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. Ce rêve s'est transformé en une entreprise mondiale dotée de forces de vente indépendantes comptant des millions de membres dans plus de 35 pays. Depuis 60 ans, les opportunités offertes par Mary Kay permettent aux femmes de façonner leur propre avenir grâce à l'éducation, au mentorat, à la défense des droits et à l'innovation. Mary Kay se consacre à l'investissement dans la science qui sous-tend la beauté et à la fabrication de soins pour la peau, de produits de maquillage, de compléments alimentaires et de parfums, le tout à la pointe de la technologie. Mary Kay croit en la préservation de notre planète pour les générations futures, en la protection des femmes concernées par le cancer et les violences familiales, et en l'importance d'encourager les jeunes à poursuivre leurs rêves. Pour plus d'informations, rendez-vous sur marykayglobal.com. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, et LinkedIn, et suivez-nous sur X (anciennement Twitter)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

5 mars 2024 à 20:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :