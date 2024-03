CORRECTION - Sirios recoupe 105,21 g/t Au sur 1,0 m dans le secteur Éclipse, propriété Cheechoo





MONTRÉAL, 05 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Ressources Sirios inc. (TSX-V : SOI; OTCQB : SIREF) a diffusé un communiqué de presse que le présent document sous le même titre corrige et remplace. Veuillez noter que toute mention de « 105,21 g/t Au sur 1,0 m » ou de « 105.2 g/t Au / 1.0 m », soit au titre, dans la première puce, ou dans la Figure 1, devrait plutôt lire « 105,21 g/t Au sur 0,8 m » ou « 105.2 g/t Au / 0.8 m ». La version complète et corrigée suit:





Sirios recoupe 105,21 g/t Au sur 0,8 m dans le secteur Éclipse, propriété Cheechoo

Les dirigeants de Ressources Sirios inc. (TSX-V : SOI; OTCQB : SIREF) ont le plaisir d'annoncer des résultats partiels provenant des deux premiers forages réalisés dans le cadre du programme de forage au diamant visant la zone à haute teneur Éclipse de la propriété aurifère Cheechoo.



Résultats partiels des deux premiers forages

CH24-305 : 105,21 g/t Au sur 0,8 m , inclus dans 14,16 g/t Au sur 6,4 m , de 251,5 à 257,9 m





, inclus dans , de 251,5 à 257,9 m CH24-306 : 24,42 g/t Au sur 1,0 m, inclus dans 3,89 g/t Au sur 7,0 m, de 312,3 à 319,3 m



Ces deux forages ont recoupé la zone Éclipse aux profondeurs ciblées, confirmant ainsi sa continuité en profondeur (figure 1).

Considérant les avancées positives du programme de forage en cours, les dirigeants de Sirios ont décidé de prolonger la campagne à 2 000 mètres.





Figure 1: Section longitudinale inclinée de la zone à haute teneur en or Éclipse

À propos du programme de forage en cours sur Éclipse

Le secteur à haute teneur Éclipse, situé à l'ouest du secteur principal du gîte d'or Cheechoo (figure 2), n'est pas inclus dans la mise-à-jour de 2022 de l'estimation des ressources minérales (ERM), qui fait état de 1,4 million d'onces d'or (indiquées) et de 500 000 onces d'or (présumées) (BBA, Mineral Resource Estimate Update for the Cheechoo Project, 20/07/2022). Sirios mène présentement un programme de forage visant à inclure Éclipse dans la prochaine mise-à-jour de l'ERM.

Une présentation détaillée du secteur à haute teneur en or Éclipse est disponible ici : www.sirios.com/eclipse (version anglaise)

Figure 2: Localisation du secteur Éclipse dans le gîte aurifère Cheechoo

Le forage CH24-305 a été analysé de 230,5 à 280,0 m (fin du trou) et le forage CH24-306 a été analysé de 285,4 à 337,0 m (fin du trou). Les résultats sont en attente pour le reste des échantillons de ces forages.

Contrôle de la qualité analytique

Les carottes de forage ont été décrites et échantillonnées par le personnel de Sirios au camp d'exploration Cheechoo. Les carottes ont été sciées en deux moitiés, dont une, envoyée à un laboratoire commercial certifié pour fins d'analyse, et l'autre, conservée pour référence future. Suivant un programme strict d'assurance et de contrôle de qualité analytique, des blancs et des matériaux de référence certifiée ont été intégrés à la séquence d'échantillonnage. Les échantillons ont été analysés pour l'or, sur environ 500g de matériel concassé, avec la méthode Photon Assaytm (PAAU02) par le laboratoire MSALABS situé à Val-d'Or. Les échantillons avec présence d'or visible ont été analysés en utilisant la totalité de l'échantillon concassé avec la méthode Photon Assaytm.

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Dominique Doucet, ing., président et chef de direction de Ressources Sirios inc. et Jordi Turcotte, géo., personnes qualifiées selon la Norme 43-101.

À propos de la propriété Cheechoo

La propriété aurifère Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, est située à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, à 200 km à l'est de Wemindji et à moins de 10 km de la mine d'or Éléonore de Newmont. La dernière mise-à-jour des ressources du projet a délimité, pour un modèle de fosse à ciel ouvert, des ressources indiquées de 1,4 million d'onces d'or contenues dans 46,3 millions de tonnes à une teneur moyenne de 0,94 g/t Au, ainsi que des ressources présumées de 500 000 onces d'or contenues dans 21,1 millions de tonnes à une teneur de 0,73 g/t Au (réf.: communiqué du 06/12/2022).

À propos de Sirios

Ressources Sirios est une société d'exploration minière basée au Canada et axée sur le développement de son portefeuille de propriétés à haut potentiel pour l'or dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables basés sur les attentes, les estimations et les prévisions à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, la performance, les prévisions et les occasions réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou présumés par ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans y être limités, les suivants : des coûts d'investissement et d'exploitation qui diffèrent de façon importante des estimations; la nature provisoire des résultats des tests métallurgiques; les retards ou échecs dans l'obtention des approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises; les incertitudes liées à la disponibilité et aux coûts des financements nécessaires à l'avenir; les variations sur les marchés des capitaux; l'inflation; les fluctuations des prix des métaux; les retards dans le développement du projet; les autres risques liés à l'industrie de l'exploration minière et de la mise en valeur et les risques énoncés dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR au www.sedar.com. Bien que la société soit d'avis que les hypothèses et facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué soient raisonnables, les lecteurs ne devraient pas accorder une importance indue à cette information, laquelle n'est valable qu'à la date du présent communiqué, et aucune assurance ne peut être donné que ces évènements se produiront ou se produiront dans les délais mentionnés. La société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite nouvelles informations, des évènements futurs ou autres, sauf tel que requis par la législation applicable.

L'estimation des ressources minérales divulguée dans le présent communiqué de presse est conforme aux exigences du Règlement 43-101 et a été préparée par Pierre-Luc Richard, géo, personne qualifiée indépendante, tel que défini dans le Règlement 43-101. La date effective de l'estimation est le 20 juillet 2022. Les ressources minérales mentionnées ci-dessus ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées divulguées sont de nature conceptuelle et sont estimées sur la base d'observations géologiques et d'échantillonnages limités. Les observations géologiques sont suffisantes pour présumer, mais non pour confirmer, la continuité de la géologie, de la teneur et de la qualité de la minéralisation.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.



