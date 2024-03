Wisk et ReD définissent des recommandations d'accessibilité pour l'industrie de la mobilité aérienne avancée





Wisk Aero, un leader de la mobilité aérienne avancée (MAA), et ReD Associates, un cabinet de conseil en stratégie basée sur les sciences humaines et les sciences sociales, ont publié un livre blanc qui explore le potentiel de l'industrie MAA pour fournir des solutions de mobilité sûres, rapides et abordables pour les personnes handicapées.

Malgré l'évolution rapide de la mobilité, de nombreuses formes de transport en commun sont toujours confrontées à des défis pour fournir des services réguliers, efficaces, abordables et accessibles, et les personnes handicapées continuent de rencontrer des obstacles à la mobilité. L'essor de la mobilité aérienne avancée et le développement de taxis aériens offrent l'occasion de surmonter ces obstacles et d'améliorer la qualité des expériences de mobilité.

Intitulé eVTOL Air Taxis: New Opportunities for Equitable Transport, le livre blanc synthétise les défis majeurs de la MMA pour créer une expérience de voyage à valeur ajoutée et équitable pour tous, et lance un appel à l'action aux fournisseurs de mobilité pour placer l'accessibilité au coeur du secteur.

Le document résume également les recherches menées par Wisk et ReD, ainsi que les principales conclusions, qui soulignent la nécessité pour la MAA de redéfinir l'accessibilité et de mettre l'accent sur cinq niveaux distincts d'accessibilité :

Accès : garantir un accès physique et informatif aux personnes handicapées dans les espaces et services de mobilité

Sécurité physique : répondre aux préoccupations liées aux blessures physiques, à l'exposition à la maladie et à l'inconfort pendant le voyage

Sûreté émotionnelle : atténuer le stress et la vulnérabilité subis pendant le voyage, y compris les contrôles de sécurité invasifs et les interactions avec les autres passagers

Egalité des dépenses et de l'efficience : rationaliser les processus et réduire les temps d'attente, les dépenses énergétiques et la nécessité d'un soutien étendu

Joie et inclusion : promouvoir les aspects émotionnels et sociaux du voyage, en évitant les sentiments d'isolement et de marginalisation

« La technologie a grandement amélioré la vie des personnes handicapées », déclare Uri Tzarnotzky, responsable de la conception des produits, Wisk. « Toutefois, il existe toujours une disparité entre les progrès technologiques et les expériences de transport et de mobilité pour beaucoup de gens, y compris les personnes handicapées. Chez Wisk, notre objectif est de fournir des vols sûrs et quotidiens grâce à notre taxi aérien autonome. L'accessibilité ne peut pas se contenter d'une place a minima. En prenant en compte l'accessibilité dès le début, nous pouvons concrétiser tout le potentiel de cette nouvelle forme de technologie et veiller à ce qu'elle profite à tous. Le développement de moyens de réduire les frictions inhérentes aux trajets multimodaux pour les passagers handicapés est une priorité pour Wisk. »

« Depuis des années, nous constatons dans notre travail sur la mobilité à quel point il peut être difficile de se déplacer dans les villes, en particulier pour le grand nombre de personnes handicapées », déclare Ian Dull, partner, ReD. « En comprenant en détail les besoins des personnes handicapées et en prenant en compte ce thème dès le départ dans ses avions, Wisk veille à ce que la mobilité urbaine de prochaine génération offre des expériences vraiment accessibles, et non des solutions temporaires, et pousse les autres acteurs de l'écosystème MAA à placer la barre plus haut. »

Wisk s'est associé à ReD Associates pour étudier comment la MAA peut offrir une expérience de mobilité inclusive et développer un livre blanc pour l'industrie. Wisk et ReD ont entrepris une étude de méthodes mixtes sur les besoins et les défis de mobilité non satisfaits des personnes handicapées durant des voyages intra-urbains et exurbains (déplacement vers des destinations à l'intérieur et à proximité des villes) conformément aux futurs cas d'utilisation de la MAA.

À propos de Wisk

Wisk est une société de mobilité aérienne avancée (AAM) dont l'objectif est de permettre à chacun de voler en toute sécurité au quotidien. Le taxi aérien eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) autovolant de Wisk permettra aux passagers d'éviter les embouteillages et d'arriver plus rapidement à leur destination. Wisk est une filiale à part entière de Boeing, dont le siège se trouve dans la région de la baie de San Francisco et qui possède des sites dans le monde entier. Avec plus de dix ans d'expérience et plus de 1 700 vols d'essai, Wisk façonne l'avenir des trajets quotidiens et des déplacements urbains, en toute sécurité et de manière durable. Pour en savoir plus sur Wisk, cliquez ici.

À propos de ReD Associates

ReD aide les dirigeants à créer des stratégies originales pour les mondes de demain. ReD Associates est un cabinet de conseil en stratégie basée sur les sciences humaines et sociales. Depuis 2005, ReD a travaillé avec des entreprises et des fondations mondiales, des équipes de direction et des conseils d'administration pour créer un changement significatif dans la stratégie d'entreprise, les initiatives de croissance, les produits, les ventes, le marketing et la R&D. ReD est détenu en exclusivité et dirigé par un collectif de partners avec des décennies d'expérience dans le conseil, les sciences humaines et le monde des affaires. ReD est basé à Copenhague, Paris, New York et la région de la baie.

5 mars 2024 à 20:00

