Nuvei annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2023





Nuvei présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »).

MONTRÉAL, le 5 mars 2024 /CNW/ - Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), la société de technologie financière canadienne, a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023. Les résultats de la société sont aussi présentés dans une lettre trimestrielle aux actionnaires, qu'il est possible de consulter dans les sections « Événements et présentations » et « Informations financières » de sa page Web Relations avec les investisseurs à l'adresse https://investors.nuvei.com.

Faits saillants financiers pour le trimestre clos le 31 décembre 2023 :

Le volume total a) a augmenté de 53 %, passant de 40,3 G$ à 61,8 G$; la croissance du volume total généré en interne en devises constantes a) s'est établie à 19 %, le volume total généré en interne en devises constantes a) ayant augmenté, passant de 40,3 G$ à 47,9 G$;

a augmenté de 53 %, passant de 40,3 G$ à 61,8 G$; Les produits des activités ordinaires se sont accrus de 46 %, passant de 220,3 M$ à 321,5 M$; la croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes b) s'est établie à 44 %, les produits des activités ordinaires en devises constantes b) ayant augmenté, passant de 220,3 M$ à 316,6 M$; la croissance des produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes b) s'est établie à 7 %, les produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes b) ayant augmenté, passant de 220,3 M$ à 235,3 M$;

Le bénéfice net a augmenté de 51 % pour s'établir à 14,1 M$, en comparaison d'un bénéfice net de 9,4 M$;

La marge bénéficiaire est passée de 4,2 % à 4,4 % et a augmenté séquentiellement par rapport à la marge déficitaire de 5,9 % enregistrée pour le trimestre clos le 30 septembre 2023;

Le BAIIA ajusté b) a augmenté de 40 %, passant de 85,7 M$ à 120,1 M$;

a augmenté de 40 %, passant de 85,7 M$ à 120,1 M$; La marge du BAIIA ajusté b) est passée de 38,9 % à 37,3 % et a augmenté séquentiellement par rapport à celle de 36,3 % enregistrée pour le trimestre clos le 30 septembre 2023;

est passée de 38,9 % à 37,3 % et a augmenté séquentiellement par rapport à celle de 36,3 % enregistrée pour le trimestre clos le 30 septembre 2023; Le résultat net ajusté b) a augmenté de 1 % pour s'établir à 68,6 M$, comparativement à 68,0 M$;

a augmenté de 1 % pour s'établir à 68,6 M$, comparativement à 68,0 M$; Le résultat net dilué par action a augmenté de 39 % pour s'établir à 0,08 $, comparativement à 0,06 $;

Le résultat net ajusté dilué par action b) est demeuré inchangé à 0,47 $;

est demeuré inchangé à 0,47 $; Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissementb) a augmenté de 48 %, passant de 71,2 M$ à 105,2 M$.

Faits saillants financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

Le volume total a) a augmenté de 59 %, passant de 127,7 G$ à 203,0 G$; la croissance du volume total généré en interne en devises constantes a) s'est établie à 23 %, le volume total généré en interne en devises constantes a) ayant augmenté, passant de 127,7 G$ à 156,5 G$;

a augmenté de 59 %, passant de 127,7 G$ à 203,0 G$; Les produits des activités ordinaires se sont accrus de 41 %, passant de 843,3 M$ à 1 189,9 M$; la croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes b) s'est établie à 41 %, les produits des activités ordinaires en devises constantes b) ayant augmenté, passant de 843,3 M$ à 1 186,5 M$; la croissance des produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes b) s'est établie à 9 %, les produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes b) ayant augmenté, passant de 843,3 M$ à 922,0 M$;

La société a inscrit une perte nette de 0,7 M$, comparativement à un bénéfice net de 62,0 M$; les résultats tiennent compte d'une augmentation de 102,9 M$ des charges financières nettes attribuable principalement aux montants prélevés sur les facilités de crédit de la société;

Une marge déficitaire de 0,1 % a été enregistrée, en comparaison d'une marge bénéficiaire de 7,3 %;

Le BAIIA ajusté b) a augmenté de 24 %, passant de 351,3 M$ à 437,3 M$;

a augmenté de 24 %, passant de 351,3 M$ à 437,3 M$; La marge du BAIIA ajusté b) a diminué, passant de 41,7 % à 36,8 %;

a diminué, passant de 41,7 % à 36,8 %; Le résultat net ajusté b) a diminué de 10 % pour s'établir à 247,9 M$, comparativement à 274,2 M$;

a diminué de 10 % pour s'établir à 247,9 M$, comparativement à 274,2 M$; La société a inscrit une perte nette par action de 0,06 $, comparativement à un bénéfice net dilué par action de 0,39 $;

Le résultat net ajusté dilué par action b) a diminué de 9 %, passant de 1,86 $ à 1,69 $;

a diminué de 9 %, passant de 1,86 $ à 1,69 $; Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement b) a augmenté de 26 %, passant de 303,0 M$ à 382,3 M$;

a augmenté de 26 %, passant de 303,0 M$ à 382,3 M$; Au total, 1 350 000 actions ont été rachetées pour une contrepartie en trésorerie totale de 56 M$;

Les dividendes en trésorerie déclarés et payés ont totalisé 27,9 M$;

La société a remboursé 127,8 M$ d'emprunts à long terme, ramenant ainsi son ratio d'endettement combinéb) à 2,5x au 31 décembre 2023.

a) Le volume total et le volume total généré en interne en devises constantes ne représentent pas les produits des activités ordinaires gagnés par la société, mais plutôt la valeur totale en dollars des transactions traitées par les commerçants en vertu d'une entente contractuelle avec la société. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ». b) Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, les produits des activités ordinaires en devises constantes, la croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes, les produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes, la croissance des produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté dilué par action, le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et le ratio d'endettement combiné sont des mesures financières et des ratios non conformes aux IFRS. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ».

Produits des activités ordinaires par canal

La société distribue ses produits et sa technologie par la voie de trois canaux de vente : i) Commerce à l'échelle mondiale, ii) Commerce interentreprises (« B2B »), gouvernements et fournisseurs indépendants de logiciels (« FIL »), et iii) Petites et moyennes entreprises (« PME »). Les produits des activités ordinaires pro forma g) du canal Commerce à l'échelle mondiale ont augmenté de 12 % sur 12 mois pour s'établir à 181 M$ et représentaient 56 % du total des produits des activités ordinaires au quatrième trimestre. Les produits des activités ordinaires pro forma g) du canal B2B, gouvernements et FIL ont enregistré une croissance de 19 % sur 12 mois pour s'établir à 59 M$ et représentaient 18 % du total des produits des activités ordinaires au quatrième trimestre. Les produits des activités ordinaires pro forma g) du canal PME se sont accrus de 2 % sur 12 mois, pour s'établir à 82 M$ et représentaient 26 % du total des produits des activités ordinaires au quatrième trimestre. En résumé, le total des produits des activités ordinaires pro forma g) a augmenté de 11 % sur 12 mois au quatrième trimestre.



Produits des activités ordinaires par région

D'un point de vue régional, les produits des activités ordinaires ont augmenté dans toutes les zones géographiques. En Amérique du Nord, en Europe , au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, les produits des activités ordinaires ont augmenté respectivement de 99 %, de 9 %, de 19 % et de 28 % au quatrième trimestre et respectivement de 91 %, de 5 %, de 55 % et de 5 % pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Dividende en trésorerie

Nuvei a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait autorisé et déclaré un dividende en trésorerie de 0,10 $ par action à droit de vote subordonné et action à droit de vote multiple, à payer le 4 avril 2024 aux actionnaires inscrits au 19 mars 2024. Le montant total du dividende devrait s'élever à environ 14 M$ et sera financé par la trésorerie disponible de la société.

La société, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire, désigne les dividendes déclarés pour le trimestre clos le 31 décembre 2023 et les dividendes futurs comme des dividendes déterminés. En outre, la société entend déclarer ce dividende en tant que dividende aux actionnaires américains aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral des États-Unis. Sous réserve des restrictions applicables, les dividendes versés à certains actionnaires américains qui ne sont pas des sociétés peuvent être imposés comme un revenu provenant de dividendes admissibles (qualified dividend income) et peuvent donc être imposés aux taux s'appliquant aux gains en capital à long terme. Un actionnaire américain doit consulter son conseiller au sujet de ce dividende, notamment en ce qui concerne les dispositions de l'Internal Revenue Code des États-Unis relatives au dividende extraordinaire (extraordinary dividend).

La déclaration, le moment, le montant et le versement des dividendes futurs demeurent à la discrétion du conseil d'administration, tel qu'il est décrit plus en détail à la rubrique « Information prospective » du présent communiqué de presse.

Perspectives financièresd)

Pour le trimestre se terminant le 31 mars 2024 et l'exercice se terminant le 31 décembre 2024, Nuvei prévoit que le volume totala), les produits des activités ordinaires, les produits des activités ordinaires en devises constantesb) et le BAIIA ajustéb) se situeront dans les fourchettes indiquées ci-dessous. Les perspectives financières tiennent compte de l'acquisition de Till Payments à compter de la date d'acquisition (5 janvier 2024).

Les volumes totaux pour le trimestre en cours se sont révélés encourageants. Néanmoins, la société a adopté une approche prudente lors de l'élaboration des perspectives financières pour l'exercice en cours, en soupesant l'optimisme pour ses activités ordinaires et ses perspectives par rapport aux incertitudes macroéconomiques, et dans le but d'appliquer une plus grande rigueur en ce qui a trait au calendrier prévu des déploiements pour les nouveaux clients tout au long de l'exercice.

D'une manière générale, Nuvei s'attend à ce que ses taux de croissance des produits des activités ordinaires et ses marges du BAIIA ajusté trimestriels sous-jacents augmentent tout au long de l'exercice, l'objectif étant d'atteindre, à la clôture de l'exercice, sa cible de croissance des produits des activités ordinaires à moyen terme, qui se situe dans un intervalle de 15 à 20 %. Bien que l'intégration de Till Payments entraîne des répercussions à court terme sur la marge du BAIIA ajusté, Nuvei se concentre sur l'atteinte ou le dépassement du seuil de rentabilité de cette acquisition avant la fin de l'exercice. Compte non tenu de l'acquisition, la marge du BAIIA ajusté prévisionnelle sous-jacente de la société, se situe entre 36 % et 37 % pour le trimestre se terminant le 31 mars 2024, ce qui est cohérent avec le taux enregistré au cours du trimestre clos le 31 décembre 2023.

Les perspectives financières, y compris les diverses hypothèses sous-jacentes, constituent de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, et sont présentées sous toutes réserves, sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de risques qui sont décrits aux rubriques « Information prospective » et « Hypothèses relatives aux perspectives financières et aux objectifs de croissance » du présent communiqué de presse.



Trimestre se terminant le 31 mars Exercice se terminant le 31 décembre December 31,

2024 2024

Informations prospectives Informations prospectives (en dollars américains) $ $ Volume totala) (en milliards) 57 - 58 246 - 252 Produits des activités ordinaires (en millions) 322 - 330 1 340 - 1 380 Produits des activités ordinaires en devises constantesb) (en millions) 322 - 330 1 338 - 1 378 BAIIA ajustéb) (en millions) 110 - 116 480 - 510

Objectifs de croissance

L'objectif de Nuvei concernant la croissance annuelle à moyen termee) des produits des activités ordinaires ainsi que sa cible à moyen termee) concernant les dépenses d'investissement (acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles) exprimée en pourcentage des produits des activités ordinaires, ainsi que sa cible à long termee) concernant la marge du BAIIA ajustéc) sont présentés dans le tableau suivant. De plus, la société estime qu'elle dispose d'une voie bien définie pour accélérer la croissance du canal B2B, gouvernements et FLIc) à plus de 20 % à moyen termee). En outre, la société estime que sa plateforme mondiale a atteint un point d'inflexion qui lui permet de continuer d'accroître la marge du BAIIA ajustéc). Les objectifs de Nuvei sont destinés à fournir un aperçu de l'exécution de sa stratégie en ce qui concerne la croissance, la rentabilité et la génération de trésorerie. Ces objectifs à moyene) et à long termee) ne devraient pas être considérés comme des projections, des prévisions ou des résultats attendus, mais plutôt comme des buts que nous cherchons à atteindre au fil du temps dans le cadre de l'exécution de notre stratégie, et à un autre stade de la maturité de la société, grâce à l'expansion géographique, l'innovation en matière de produits, l'augmentation de la part du portefeuille des clients existants et l'acquisition de nouveaux clients, comme il est plus amplement décrit à la rubrique « Sommaire des facteurs qui influencent notre rendement » de notre plus récent rapport de gestion. Ces objectifs de croissance, y compris les diverses hypothèses sous-jacentes, constituent de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentés sous toutes réserves, sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à un certain nombre de risques qui sont décrits aux rubriques « Information prospective » et « Hypothèses relatives aux perspectives financières et aux objectifs de croissance » du présent communiqué de presse. Nous examinerons et réviserons ces cibles de croissance à mesure que l'économie, les marchés et la réglementation évolueront.



Objectifs de croissance Produits des activités ordinaires Croissance annuelle à moyen termee) de 15 % à 20 % d'un exercice à l'autre Marge du BAIIA ajustéb) Plus de 50 % à long termee) Dépenses d'investissementf) Entre 4 % et 6 % des produits des activités ordinaires à moyen termee)

Le tableau qui suit présente la performance de la société en regard de ces paramètres pour les trois derniers exercices :

(en dollars américains, sauf les pourcentages) 2021

2022

2023

Produits des activités ordinaires (en milliers) 724 526

843 323

1 189 893

Croissance annuelle des produits des activités ordinaires

d'un exercice à l'autre (%) 93 % 16 % 41 % BAIIA ajustéb) (en milliers) 317 234

351 317

437 341

Marge du BAIIA ajustéb) (%) 43,8 % 41,7 % 36,8 % Dépenses d'investissementf) (en milliers) 27 169

48 322

55 080

Dépenses d'investissementf) en pourcentage des produits des activités ordinaires 3,7 % 5,7 % 4,6 %

De plus, pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, la croissance des produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies, en devises constantesb) s'est établie à 17 % et la croissance des produits des activités ordinaires pro forma du canal B2B, gouvernements et FLIg) s'est établie à 16 %.

a) Le volume total ne représente pas les produits des activités ordinaires de la société, mais plutôt la valeur totale en dollars des transactions traitées par les commerçants dans le cadre d'une entente contractuelle avec la société. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières », qui renferme la définition de la croissance des produits des activités ordinaires pro forma de Nuvei, combinée et par canal. b) Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, les produits des activités ordinaires en devises constantes, la croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes, les produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies, en devises constantes, la croissance des produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies, en devises constantes, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté dilué par action et le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement sont des mesures non conformes aux IFRS et des ratios non conformes aux IFRS. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ». c) Dans son canal Commerce à l'échelle mondiale, la société soutient les moyennes et grandes entreprises clientes de divers secteurs verticaux qui reçoivent des paiements nationaux, régionaux, internationaux et transfrontaliers, en tirant parti de sa profonde expertise sectorielle et en utilisant sa pile technologique modulaire moderne et évolutive conçue spécialement pour les entreprises qui exercent des activités dans plusieurs emplacements, plusieurs pays et plusieurs monnaies. Dans son canal B2B, gouvernements et FIL, la société intègre ses capacités de paiement à l'échelle mondiale et son logiciel exclusif dans des solutions de planification des ressources de l'entreprise (« PRE ») et des plateformes logicielles. Le canal PME de la société est constitué de PME clientes traditionnelles situées en Amérique du Nord qui utilisent Nuvei pour l'acceptation des cartes. d) Sauf en ce qui a trait aux produits des activités ordinaires et aux dépenses d'investissement en pourcentage des produits des activités ordinaires, la société ne fournit des directives que sur une base non conforme aux IFRS. La société ne fournit pas de rapprochement des produits des activités ordinaires en devises constantes prospectifs (non conformes aux IFRS), de la croissance des produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes (non conforme aux IFRS) avec les produits des activités ordinaires, et du BAIIA ajusté (non conforme aux IFRS) avec le résultat net (la perte nette) en raison de la difficulté inhérente à prévoir et à quantifier certains montants nécessaires pour un tel rapprochement comme la prévision de l'incidence future et du calendrier des acquisitions et des cessions, des taux de change et de la volatilité des actifs numériques. Dans les périodes où des acquisitions ou des cessions importantes ne sont pas prévues, la société estime qu'elle pourrait avoir une base pour prévoir l'équivalent selon les IFRS de certains coûts, comme les avantages du personnel, les commissions et les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. Toutefois, étant donné que d'autres déductions telles que les paiements fondés sur des actions, les charges financières nettes, le profit (la perte) sur les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur de marché ainsi que l'impôt exigible et différé utilisé pour calculer le résultat net (la perte nette) projeté peuvent varier de façon importante en fonction des événements réels, la société n'est pas en mesure de prévoir, selon les IFRS, avec une certitude raisonnable, toutes les déductions nécessaires pour calculer le résultat net (la perte nette) prévu selon les IFRS. Le montant de ces déductions peut être important et, par conséquent, pourrait faire en sorte que le résultat net (la perte) selon les IFRS projeté soit considérablement inférieur au BAIIA ajusté projeté (non conforme aux IFRS). Ces énoncés constituent de l'information prospective et peuvent représenter des perspectives financières, et les résultats réels peuvent varier. Se reporter aux risques et aux hypothèses décrits aux rubriques « Information prospective » et « Hypothèses relatives aux perspectives financières et aux objectifs de croissance » du présent communiqué de presse. e) La société définit « moyen terme » comme étant une période de trois à cinq ans et « long terme » comme étant une période de cinq à sept ans. f) Dépenses d'investissement : acquisition d'immobilisations corporelles et d'immobilisations incorporelles. g) La croissance des produits des activités ordinaires pro forma par canal est calculée comme suit : i) les produits des activités ordinaires présentés par Nuvei pour le canal pertinent pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023, divisés par ii) les produits des activités ordinaires pro forma de Nuvei pour le canal pertinent pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022. Les produits des activités ordinaires pro forma de Nuvei pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022 se composent x) des produits des activités ordinaires présentés par Nuvei pour le canal pertinent pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022, majoré y) des produits des activités ordinaires présentés par Paya pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022, déduction faite des frais d'interchange par souci de cohérence avec les produits des activités ordinaires présentés par Nuvei, qui sont calculés conformément aux méthodes comptables utilisées pour le poste « Produits des activités ordinaires » dans les états financiers de la société préparés selon les IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières supplémentaires » pour un complément d'information.

Informations sur la conférence téléphonique

Nuvei tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats financiers du quatrième trimestre, le mercredi 6 mars 2024, à 8 h 30, heure de l'Est. Les hôtes de cette conférence téléphonique seront Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction, et David Schwartz, chef des finances.

La conférence téléphonique sera retransmise en direct dans la section « Événements et présentations » de la page Web Relations avec les investisseurs de la société à l'adresse https://investors.nuvei.com/fr. Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible sur la page Web Relations avec les investisseurs, après la diffusion de celle-ci. Les résultats de la société sont aussi présentés dans une lettre trimestrielle aux actionnaires, publiée dans les sections « Événements et présentations » et « Informations financières » de sa page Web Relations avec les investisseurs à l'adresse https://investors.nuvei.com/fr.

Il sera également possible d'y participer en direct par téléphone en composant le 877-425-9470 (numéro sans frais aux États-Unis et au Canada) ou le 201-389-0878 (numéro international). Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible une heure après sa diffusion en composant le 844-512-2921 (numéro sans frais pour les États-Unis et le Canada) ou le 412-317-6671 (numéro international); le numéro d'identification de la conférence est le 13743233. L'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au mercredi 20 mars 2024.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), la société canadienne de technologie financière accélérant les activités des clients partout dans le monde. La technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet à des entreprises de premier plan d'accepter les modes de paiement de nouvelle génération, d'offrir un éventail complet de modes de règlement et de bénéficier de services d'émission de cartes, d'opérations bancaires et de gestion du risque et de la fraude. Connectant les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, avec l'acquisition locale dans 50 marchés, 150 devises et 680 modes de paiement alternatifs, Nuvei met à la disposition de ses clients et partenaires la technologie et l'information dont ils ont besoin pour réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.nuvei.com.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

Les états financiers consolidés de Nuvei ont été établis conformément aux IFRS publiées par l'IASB. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures financières non conformes aux IFRS, à des ratios financiers non conformes aux IFRS et à des mesures financières supplémentaires, à savoir le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté de Paya, la marge du BAIIA ajusté, les produits des activités ordinaires en devises constantes, la croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes, les produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes, la croissance des produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes, les produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies, en devises constantes, la croissance des produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies, en devises constantes, les produits des activités ordinaires pro forma de Nuvei et la croissance des produits des activités ordinaires pro forma de Nuvei, le BAIIA ajusté combiné sur 12 mois consécutifs, le ratio d'endettement combiné, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté de base par action, le résultat net ajusté dilué par action, le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement, la conversion du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement, le volume total, le volume total généré en interne en devises constantes et le volume de commerce électronique. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information supplémentaire destinée à compléter les mesures établies conformément aux IFRS en vue de favoriser une meilleure compréhension de nos résultats d'exploitation de notre point de vue. Ces mesures ne doivent donc pas être prises en considération isolément ni être considérées comme pouvant remplacer, aux fins d'analyse, les états financiers de la société établis conformément aux IFRS. Ces mesures sont présentées afin de fournir aux investisseurs des informations supplémentaires permettant d'évaluer notre rendement d'exploitation et elles font donc ressortir des tendances de nos activités que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. Nous croyons également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours à ces mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières pour évaluer les émetteurs. Nous utilisons également ces mesures afin de faciliter les comparaisons de rendement d'une période à l'autre, de préparer les budgets d'exploitation et prévisions annuels et d'établir les composantes de la rémunération de la direction. Nous estimons que ces mesures sont des mesures supplémentaires importantes de notre rendement, du fait principalement que ces mesures, tout comme d'autres mesures similaires, sont communément utilisées par les parties prenantes du secteur des technologies de paiement pour évaluer le rendement d'exploitation sous-jacent d'une société.

Les informations figurant dans le présent communiqué de presse comprennent également une mesure financière non conforme aux PCGR des États-Unis, à savoir le BAIIA ajusté de Paya, pour les périodes antérieures à l'acquisition de Paya par Nuvei le 22 février 2023. Cette mesure n'est pas reconnue par les PCGR des États-Unis et n'a pas de sens normalisé prescrit par ce référentiel. Par conséquent, il est possible qu'elle ne soit pas comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés, y compris Nuvei. Cette mesure est fournie à titre d'information supplémentaire, en complément des mesures établies conformément aux PCGR des États-Unis en vue de favoriser une meilleure compréhension des résultats d'exploitation de Paya. Avant son acquisition par Nuvei, les états financiers de Paya étaient dressés conformément aux principes comptables généralement acceptés des États-Unis (les « PCGR des États-Unis »), et le BAIIA ajusté de Paya était tiré des états financiers annuels ou intermédiaires de Paya pour la période précédant l'acquisition. Les PCGR des États-Unis diffèrent à certains égards significatifs des IFRS. Le BAIIA ajusté de Paya présenté dans le présent communiqué de presse n'a pas été ajusté pour tenir compte des différences entre les PCGR des États-Unis et les IFRS ni pour tenir compte des méthodes comptables conformes aux IFRS appliquées par Nuvei, et ces informations financières n'ont pas été harmonisées des PCGR des États-Unis aux IFRS publiées par l'IASB; elles pourraient donc ne pas être directement comparables au BAIIA ajusté présenté par Nuvei. Cependant, nous avons évalué les différences entre les PCGR des États-Unis et les IFRS et avons déterminé que l'incidence sur les mesures financières combinées présentées dans le présent communiqué de presse était non significative, de sorte qu'aucun ajustement n'est nécessaire. Le BAIIA ajusté de Paya n'est pas une mesure financière calculée conformément aux PCGR des États-Unis et ne doit pas être considéré comme pouvant remplacer le résultat net, le résultat avant impôt sur le résultat ou toute autre mesure de la performance au chapitre de l'exploitation calculée conformément aux PCGR des États-Unis.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Produits des activités ordinaires en devises constantes : Les produits des activités ordinaires en devises constantes s'entendent des produits des activités ordinaires présentés selon les IFRS, ajustés en fonction de l'incidence des cours de change. Cette mesure donne un aperçu de la croissance des produits des activités ordinaires comparables en éliminant l'incidence des variations des cours de change d'un exercice à l'autre. L'incidence des cours de change pour la période est calculée au moyen des cours de change moyens trimestriels des périodes antérieures, appliqués aux montants du change de la période considérée.

Produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes : Les produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes désignent les produits des activités ordinaires présentés selon les IFRS, ajustés pour exclure les produits des activités ordinaires attribuables aux entreprises acquises pendant une période de 12 mois suivant leur acquisition et compte non tenu des produits des activités ordinaires attribuables aux entreprises cédées, convertis dans la période en cours aux taux de change constants des monnaies étrangères. L'incidence des cours de change pour la période est calculée au moyen des cours de change moyens trimestriels des périodes antérieures, appliqués aux montants du change de la période considérée. Cette mesure aide à donner un aperçu de la croissance interne et de la croissance liée aux acquisitions et présente des informations utiles sur la croissance des produits des activités ordinaires comparables.

Produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes : Les produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes désignent les produits des activités ordinaires compte non tenu des produits des activités ordinaires attribuables aux entreprises acquises pendant une période de 12 mois suivant leur acquisition et compte non tenu des produits des activités ordinaires attribuables aux entreprises cédées ainsi qu'aux actifs numériques et aux cryptomonnaies, ajustés pour exclure l'incidence des variations des cours de change. Cette mesure aide à donner un aperçu de la croissance des produits des activités ordinaires comparables en éliminant l'incidence de la volatilité des actifs numériques et des cryptomonnaies ainsi que des variations des cours de change d'un exercice à l'autre. L'incidence des cours de change pour la période est calculée au moyen des cours de change moyens trimestriels des périodes antérieures, appliqués aux montants en monnaies étrangères de la période considérée. Les produits des activités ordinaires attribuables aux actifs numériques et aux cryptomonnaies sont calculés conformément aux méthodes comptables utilisées pour préparer le poste des produits des activités ordinaires présenté dans les états financiers de la société, selon les IFRS.

BAIIA ajusté : Nous utilisons le BAIIA ajusté pour évaluer le rendement d'exploitation, en éliminant l'incidence des éléments hors exploitation ou hors trésorerie. Le BAIIA ajusté est défini comme étant le bénéfice net (la perte nette) avant les charges financières, les produits financiers, la dotation aux amortissements, la charge d'impôt sur le résultat, les coûts d'acquisition, les coûts d'intégration et les indemnités de départ, les paiements fondés sur des actions et les cotisations sociales connexes, la perte (le profit) de change et les règlements juridiques et autres.

BAIIA ajusté de Paya : Le BAIIA ajusté de Paya représente le bénéfice avant les intérêts et autres charges, l'impôt sur le résultat et la dotation aux amortissements (« BAIIA »), ajusté afin d'exclure certains éléments sans incidence sur la trésorerie et d'autres éléments non récurrents qui, de l'avis de Paya, ne sont pas représentatifs des activités courantes. Avant son acquisition par Nuvei, Paya présentait le BAIIA ajusté de Paya parce que cette mesure non conforme aux PCGR des États-Unis était une mesure clé utilisée par Paya pour évaluer ses activités commerciales, mesurer sa performance au chapitre de l'exploitation et prendre des décisions stratégiques. Nuvei présente le BAIIA ajusté de Paya afin de faire état du BAIIA ajusté combiné sur 12 mois consécutifs et du ratio d'endettement combiné.

BAIIA ajusté combiné sur 12 mois consécutifs : Le BAIIA ajusté combiné sur 12 mois consécutifs correspond à la somme du BAIIA ajusté de Nuvei sur 12 mois consécutifs et du BAIIA ajusté de Paya pour la période précédant l'acquisition. Avant son acquisition par Nuvei, les états financiers de Paya étaient dressés conformément aux PCGR des États-Unis, et le BAIIA ajusté de Paya était tiré des états financiers annuels ou intermédiaires de Paya pour la période précédant l'acquisition. Les PCGR des États-Unis diffèrent à certains égards significatifs des IFRS. Le BAIIA ajusté de Paya présenté dans le présent communiqué de presse n'a pas été ajusté pour tenir compte des différences entre les PCGR des États-Unis et les IFRS ni pour tenir compte des méthodes comptables conformes aux IFRS appliquées par Nuvei, et ces informations financières n'ont pas été harmonisées des PCGR des États-Unis aux IFRS publiées par l'IASB; elles pourraient donc ne pas être directement comparables au BAIIA ajusté présenté par Nuvei. La présentation de l'information financière sur une base combinée n'est pas conforme aux IFRS. L'information financière combinée incluse dans le présent communiqué de presse n'est pas auditée et ne se veut en aucun cas représentative des résultats d'exploitation ou de la situation financière de la société qui aurait été obtenue si Nuvei et Paya avaient exercé leurs activités comme une entité issue d'un regroupement au cours des périodes présentées, et elle ne doit pas être prise en considération pour prévoir l'information financière qui découlera des activités de la société sur une base consolidée à la suite de l'acquisition. Nous utilisons le BAIIA ajusté combiné sur 12 mois consécutifs parce que nous pensons que cette mesure aide à donner un aperçu des activités de la société issue du regroupement.

BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement : Nous utilisons le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement (que nous désignons comme étant l'acquisition d'immobilisations incorporelles et d'immobilisations corporelles) comme indicateur supplémentaire de notre rendement d'exploitation.

Résultat net ajusté : Nous utilisons le résultat net ajusté comme indicateur du rendement et de la rentabilité des activités dans le cadre de notre structure fiscale et de notre structure du capital actuelles. Le résultat net ajusté est défini comme étant le bénéfice net (la perte nette) avant les coûts d'acquisition, les coûts d'intégration et les indemnités de départ, les paiements fondés sur des actions et les cotisations sociales connexes, la perte (le profit) de change, l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et la charge ou le produit d'impôt se rapportant à ces éléments. Le résultat net ajusté exclut également la variation de la valeur de rachat des actions ordinaires et privilégiées classées à titre de passifs, la variation de la juste valeur du passif lié au rachat d'actions et l'amortissement accéléré des frais de financement différés et des règlements juridiques et autres.

Ratios financiers non conformes aux IFRS

Croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes : La croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes s'entend de la variation des produits des activités ordinaires en devises constantes d'un exercice à l'autre, divisée par les produits des activités ordinaires de la période précédente. Nous utilisons la croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes pour améliorer la comparabilité des tendances des produits d'un exercice à l'autre, abstraction faite des fluctuations des cours de change.

Croissance des produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes : La croissance des produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes s'entend de la variation des produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes d'un exercice à l'autre, divisée par les produits des activités ordinaires générés en interne comparables de la période précédente. Nous utilisons la croissance des produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes pour améliorer la comparabilité des tendances des produits d'un exercice à l'autre, abstraction faite des acquisitions, cessions et fluctuations des cours de change.

Croissance des produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes : La croissance des produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes s'entend de la variation des produits des activités ordinaires générés en interne, compte non tenu des actifs numériques et des cryptomonnaies, en devises constantes d'un exercice à l'autre, divisée par les produits des activités ordinaires générés en interne comparables, hors actifs numériques et cryptomonnaie, de la période précédente. Nous utilisons la croissance des produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes pour améliorer la comparabilité des tendances des produits d'un exercice à l'autre, abstraction faite de l'incidence des acquisitions, des cessions, de la volatilité des actifs numériques et des cryptomonnaies ainsi que des fluctuations des cours de change.

Marge du BAIIA ajusté : La marge du BAIIA ajusté s'entend du BAIIA ajusté divisé par les produits des activités ordinaires.

Conversion du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement : La conversion du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement correspond au BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement, divisé par le BAIIA ajusté. Nous utilisons la conversion du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement pour évaluer notre capacité à convertir le BAIIA ajusté en BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement.

Ratio d'endettement combiné : Le ratio d'endettement combiné correspond à la dette nette divisée par le BAIIA ajusté combiné sur 12 mois consécutifs. La dette nette représente la valeur comptable des facilités de crédit totales de Nuvei compte non tenu des coûts de transaction non amortis, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Nous utilisons le ratio d'endettement combiné comme une mesure supplémentaire pour évaluer notre niveau d'endettement.

Résultat net ajusté de base et dilué par action : Nous utilisons le résultat net ajusté de base et dilué par action comme indicateur du rendement et de la rentabilité de nos activités par action. Le résultat net ajusté de base et dilué par action correspond au résultat net ajusté diminué du résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle, divisé par le nombre moyen pondéré de base et dilué d'actions ordinaires en circulation pour la période. Le nombre d'attributions fondées sur des actions utilisé dans le nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation pour calculer le résultat net ajusté par action dilué est déterminé à l'aide de la méthode du rachat d'actions conformément aux IFRS.

Mesures financières supplémentaires

Nous surveillons les indicateurs de rendement clés suivants pour nous aider à évaluer notre entreprise, à mesurer notre rendement, à reconnaître les tendances qui influencent nos activités, à formuler des plans d'affaires et à prendre des décisions stratégiques. Nos indicateurs de rendement clés peuvent être calculés d'une manière qui diffère des indicateurs de rendement clés similaires utilisés par d'autres sociétés.

Volume total : Nous sommes d'avis que le volume total est un indicateur du rendement de notre entreprise. Le volume total et d'autres mesures similaires sont communément utilisés par les parties prenantes du secteur des paiements pour évaluer le rendement d'une société. Nous définissons le volume total comme la valeur totale en dollars des transactions traitées au cours de la période par les clients en vertu d'un accord contractuel conclu avec nous. Le volume total ne représente pas les produits que nous avons gagnés. Le volume total comprend le volume d'acquisition, qui suppose des mouvements de fonds dans le cycle des transactions de règlement, et le volume lié à nos services technologiques et de passerelle, qui suppose la prestation de ces services sans mouvements de fonds dans le cycle des transactions de règlement, ainsi que la valeur totale en dollars des transactions traitées au titre des méthodes de paiement alternatives et des paiements. Étant donné que nos produits des activités ordinaires se composent principalement des produits tirés du volume de ventes et des services de transaction générés par les ventes quotidiennes des commerçants et par divers services à valeur ajoutée fournis à nos clients, une fluctuation du volume total aura généralement des effets sur nos produits des activités ordinaires.

Volume total généré en interne en devises constantes : Le volume total généré en interne en devises constantes donne un aperçu de la performance de notre entreprise sur une base plus comparable. Cette mesure aide à donner un aperçu de la croissance interne et de la croissance liée aux acquisitions et présente des informations utiles sur la croissance du volume total comparable. Elle améliore également la comparabilité des tendances d'affaires d'un exercice à l'autre, abstraction faite des fluctuations des cours de change. Le volume total généré en interne en devises constantes désigne le volume total compte non tenu du volume total attribuable aux entreprises acquises pendant une période de 12 mois suivant leur acquisition et compte non tenu du volume total attribuable aux entreprises cédées, ajustés pour exclure l'incidence des variations des cours de change. L'incidence des cours de change pour la période est calculée au moyen des cours de change moyens trimestriels des périodes antérieures, appliqués aux montants du change de la période considérée.

Produits des activités ordinaires pro forma de Nuvei : Les produits des activités ordinaires pro forma de Nuvei représentent les produits des activités ordinaires de Nuvei compte tenu de l'acquisition de Paya, comme si cette acquisition avait eu lieu au début de la période. Les produits des activités ordinaires pro forma de Nuvei sont présentés à la fois sur une base combinée et par canal. Afin de se conformer à la présentation des produits des activités ordinaires selon les méthodes comptables utilisées pour préparer les produits des activités ordinaires présentés dans les états financiers de la société selon les IFRS, les montants des apports de Paya aux produits des activités ordinaires sont présentés déduction faite des frais d'interchange, ce qui n'était pas le cas pour une petite partie des frais avant l'acquisition de Paya par la société. Cette présentation est conforme aux informations pro forma requises en vertu des IFRS dans les états financiers consolidés de Nuvei pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Cette mesure permet de mieux comprendre les produits des activités ordinaires combinés des entreprises Nuvei et Paya.

Croissance des produits des activités ordinaires pro forma de Nuvei : La croissance des produits des activités ordinaires pro forma de Nuvei représente les produits des activités ordinaires déclarés de Nuvei divisé par les produits des activités ordinaires pro forma de Nuvei pour l'année de comparaison. Ce ratio est présenté sur une base combinée et par canal. Ce ratio permet une meilleure compréhension de la contribution additionnelle de Paya sur la croissance des produits des activités ordinaires de Nuvei d'un exercice à l'autre. Les produits des activités ordinaires pro forma de Nuvei sont utilisés comme un composant de ce ratio seulement durant un exercice complet suivant l'acquisition de Paya.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, l'« information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les perspectives de Nuvei concernant le volume total, les produits des activités ordinaires, les produits des activités ordinaires en devises constantes, et le BAIIA ajusté pour le trimestre se terminant le 31 mars 2024 et l'exercice se terminant le 31 décembre 2024, ainsi que les objectifs à moyen et long terme de Nuvei concernant les produits des activités ordinaires, la croissance des produits des activités ordinaires par canal, les dépenses d'investissement en pourcentage des produits des activités ordinaires et la marge du BAIIA ajusté. On reconnaît cette information prospective à l'emploi de mots ou d'expressions, utilisés à la forme affirmative ou négative, tels que « peut », « devrait », « pourrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire » et « continuer », ainsi qu'à l'emploi de mots ou d'expressions de nature semblable, notamment à la mention de certaines hypothèses, bien que l'information prospective ne contienne pas toujours ces mots et expressions. Constituent plus particulièrement de l'information prospective les renseignements portant sur les attentes de résultats et de rendement, les réalisations prévues, les perspectives, les occasions ou les marchés dans lesquels nous sommes présents, les attentes à l'égard de l'évolution du secteur et à l'égard de la taille et des taux de croissance de nos marchés potentiels, nos projets commerciaux et stratégies de croissance, les occasions de commercialisation de nos solutions, les attentes à l'égard des occasions de croissance et de ventes croisées, et l'intention de conquérir une part croissante de nos marchés potentiels, le coût et la réussite de nos efforts de vente et de marketing, l'intention de développer nos relations actuelles, de pénétrer davantage nos marchés verticaux, de conquérir de nouveaux marchés géographiques ainsi que d'étendre et d'augmenter la pénétration des marchés internationaux, l'intention de réaliser des acquisitions triées sur le volet et de mener à bien leur intégration, ainsi que les retombées, les économies de coûts et les bénéfices que nous attendons de ces acquisitions, y compris en ce qui a trait à l'acquisition de Paya, les futurs investissements dans notre entreprise et les dépenses d'investissement prévues à cet effet, notre intention d'innover, de nous démarquer et d'améliorer sans cesse notre plateforme et nos solutions, le rythme prévu des mesures législatives en cours régissant les activités et les secteurs réglementés, nos atouts concurrentiels et notre position dans le secteur, les attentes concernant nos produits des activités ordinaires, la répartition de ceux-ci et la capacité de nos solutions à les générer, les attentes concernant nos marges et notre rentabilité future, nos perspectives et nos prévisions financières ainsi que nos objectifs à moyen et à long terme relativement à divers indicateurs financiers. Les incertitudes économiques et géopolitiques, notamment les guerres et conflits régionaux, pourraient également exacerber l'incidence de certains facteurs mentionnés dans le présent communiqué de presse.

En outre, tout énoncé faisant référence à des attentes, à des intentions, à des projections ou à d'autres descriptions d'événements ou de circonstances futurs renferme de l'information prospective. Les énoncés qui renferment de l'information prospective ne constituent pas des faits historiques, mais véhiculent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs.

L'information prospective est fondée sur les croyances et les hypothèses de la direction ainsi que sur les renseignements dont celle-ci dispose actuellement en ce qui concerne, notamment, les hypothèses concernant les taux de change, la concurrence, le contexte politique et la performance économique de chaque région où la société exerce ses activités, ainsi que la conjoncture économique générale et le contexte concurrentiel dans notre secteur. Se reporter également à la rubrique « Hypothèses relatives aux perspectives financières et aux objectifs de croissance ».

Sauf indication contraire, l'information prospective ne tient pas compte de l'incidence que pourraient avoir les fusions, acquisitions, cessions ou autres opérations de regroupement d'actifs susceptibles d'être annoncées ou conclues après la date du présent rapport de gestion. Bien que l'information prospective contenue dans le présent rapport de gestion soit fondée sur ce que la direction croit être des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont avertis de ne pas se fier indûment à cette information, car les résultats réels pourraient s'en écarter considérablement. Les perspectives financières de Nuvei constituent également des perspectives financières au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées pour aider le lecteur à comprendre les attentes de la direction à l'égard de la performance financière de la société, et le lecteur est prié de noter que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Nos objectifs de croissance à moyen et long terme servent de repères dans l'exécution de nos priorités stratégiques à moyen et long terme et sont fournis afin d'aider le lecteur à évaluer les progrès vers l'atteinte des objectifs de la direction, et le lecteur est prié de noter que ces objectifs pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

La politique de la société en matière de dividendes est laissée à la discrétion du conseil d'administration. Toute décision future de déclarer des dividendes en trésorerie sur nos titres sera prise à la discrétion de notre conseil, sous réserve du respect des lois canadiennes applicables, et dépendra d'un certain nombre de facteurs, notamment notre situation financière, nos résultats d'exploitation, nos besoins en capitaux, nos restrictions contractuelles (y compris les clauses restrictives de nos facilités de crédit), le contexte commercial général et d'autres facteurs que notre conseil peut juger pertinents. En outre, la capacité de la société à verser des dividendes et à procéder à des rachats d'actions sera soumise aux lois applicables et aux restrictions contractuelles prévues par les instruments régissant sa dette, y compris sa facilité de crédit. Tout ce qui précède peut avoir pour conséquence de restreindre les dividendes ou les rachats d'actions futurs.

L'information prospective fait intervenir des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société déposée le 5 mars 2024 (la « notice annuelle »). Nos perspectives financières et nos objectifs à moyen et long terme sont plus particulièrement soumis à des risques et à des incertitudes liés à ce qui suit :

les risques liés à nos activités et au secteur, comme les guerres telles que les conflits entre la Russie et l' Ukraine et au Moyen-Orient et les sanctions économiques qui en découlent, ainsi que l'incertitude économique générale ;

et au Moyen-Orient et les sanctions économiques qui en découlent, ainsi que l'incertitude économique générale ; l'incidence des variations des cours de change, de l'inflation, des taux d'intérêt, des habitudes de dépenses des consommateurs et d'autres facteurs macroéconomiques sur les clients et sur nos résultats;

l'évolution rapide de notre secteur et les changements qui s'y produisent;

la concurrence intense et croissante, tant dans notre secteur que de la part d'autres fournisseurs et modes de paiement;

les difficultés liées à la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance;

les difficultés à élargir notre portefeuille de produits et à accroître notre présence sur le marché;

les difficultés à étendre notre présence dans de nouveaux marchés étrangers et à poursuivre notre croissance dans nos marchés actuels;

la conformité réglementaire dans les territoires où nous exerçons des activités, en raison de lois et de règlements locaux complexes, contradictoires et évolutifs;

les difficultés à conserver les clients existants, à augmenter les ventes à ceux-ci et à attirer de nouveaux clients;

la gestion efficace de notre croissance;

la difficulté à maintenir le même taux de croissance au fur et à mesure que notre entreprise gagne en maturité et à évaluer nos perspectives d'avenir;

nos antécédents de pertes nettes et les investissements importants que nous continuons à effectuer dans notre entreprise;

notre niveau d'endettement;

les risques liés aux futurs acquisitions, partenariats ou coentreprises, dont certains pourraient être significatifs ou entraîner des difficultés ou des dépenses considérables liées à l'intégration;

les difficultés soulevées par le fait qu'un grand nombre de nos clients sont de petites et moyennes entreprises (« PME »); notre degré de concentration des clients et des secteurs dans lesquels ceux-ci exercent leurs activités; la conformité aux exigences des réseaux de paiement;

les difficultés liées au remboursement des rejets de débit pour les transactions de nos clients;

la responsabilité financière liée à l'incapacité de nos clients (commerçants) à s'acquitter de leurs obligations;

le fait que nous détenons des comptes bancaires auprès de banques situées dans de multiples territoires et dépendons de nos partenaires bancaires pour maintenir ces comptes;

la dépendance à l'égard des banques acquéreuses;

la baisse de l'utilisation des modes de paiement électronique;

la perte de membres clés du personnel ou les difficultés à embaucher du personnel qualifié;

la détérioration de la qualité des produits et services offerts;

une dépréciation d'une partie importante des immobilisations incorporelles ou du goodwill;

des augmentations de frais des réseaux de paiement;

les difficultés soulevées par la conjoncture économique et politique, les cycles économiques et le risque de crédit lié à nos clients;

le fait que nous dépendons de partenaires externes pour distribuer certains de nos produits et services;

le détournement par nos employés de fonds relatifs aux opérations destinés à des utilisateurs finaux;

les fraudes de la part des clients, de leurs clients ou d'autres personnes;

la couverture offerte par nos polices d'assurance;

l'efficacité de nos politiques et procédures en matière de gestion des risques afin de réduire notre exposition aux risques;

l'intégration de nos services à une variété de systèmes d'exploitation, de logiciels, de matériel, de navigateurs Web et de réseaux;

les coûts et les répercussions des procédures réglementaires et litiges en cours ou à venir; diverses réclamations à l'égard, par exemple, de l'embauche injustifiée d'un employé d'un concurrent, de l'utilisation injustifiée d'informations confidentielles de tiers par nos employés, consultants ou entrepreneurs indépendants ou de l'utilisation injustifiée de secrets commerciaux par nos employés auprès de leurs anciens employeurs;

la difficulté à obtenir du financement ou à en obtenir selon des modalités avantageuses;

les défis posés par les répercussions des fluctuations saisonnières sur nos résultats d'exploitation;

les risques associés au fait de détenir moins que la totalité des droits de contrôle à l'égard de certaines de nos filiales;

les changements apportés aux normes comptables; les estimations et les hypothèses prises en compte lors de l'application des méthodes comptables;

la survenance d'une catastrophe naturelle, d'une épidémie de grande ampleur, d'une pandémie ou d'un autre événement; les répercussions des changements climatiques;

les risques liés aux incidents de sécurité des données, y compris les cyberattaques, les virus informatiques et les autres menaces, qui peuvent entraîner une interruption des services ou une responsabilité éventuelle;

les difficultés liées à notre structure de société de portefeuille, le développement de l'IA et son intégration dans nos activités de même que les risques liés à la propriété intellectuelle et à la technologie, les risques liés aux mesures réglementaires et aux poursuites judiciaires, et les risques liés à nos actions à droit de vote subordonné;

le fait que les mesures déterminées conformément aux IFRS peuvent subir l'incidence d'éléments inhabituels, extraordinaires ou non récurrents, ou d'éléments qui ne reflètent pas le rendement d'exploitation réel, ce qui rend les comparaisons d'une période à l'autre moins pertinentes.

En conséquence, l'information prospective qui figure dans le présent communiqué est présentée sous réserve de la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats et les événements que nous prévoyons se matérialiseront ni, s'ils se matérialisent en bonne partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf indication contraire, ou à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, l'information prospective figurant dans le présent rapport de gestion est formulée à la date du présent rapport de gestion ou à la date à laquelle il est déclaré qu'elle a été établie, selon le cas, et peut changer après cette date. Cependant, nous n'avons pas l'intention, ni l'obligation, ni le devoir de mettre à jour ou de modifier cette information prospective à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, de la survenance d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable nous y oblige.

Hypothèses relatives aux perspectives financières et aux objectifs de croissance

Les perspectives financières pour le trimestre se terminant le 31 mars 2024 et l'exercice se terminant le 31 décembre 2024, et plus particulièrement le BAIIA ajusté, ainsi que l'objectif de croissance à long terme de la marge du BAIIA ajusté, reflètent la stratégie de la société visant à accélérer ses investissements dans la distribution, la commercialisation, l'innovation et la technologie. Lorsqu'elles sont exprimées en pourcentage des produits des activités ordinaires, ces charges devraient diminuer à mesure que nos investissements dans la distribution, la commercialisation, l'innovation et la technologie se stabilisent au fil du temps.

Nos perspectives financières et nos objectifs de croissance sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses supplémentaires, notamment les suivantes :

nos résultats d'exploitation et notre capacité à atteindre des marges convenables par rapport aux attentes de la direction;

la composition de nos canaux et leur contribution prévue respective à la croissance des produits des activités ordinaires consolidés, notamment une croissance des produits des activités ordinaires du canal Commerce à l'échelle mondiale se situant dans une fourchette de 20 % à 30 %, une croissance des produits des activités ordinaires du canal B2B, gouvernements et FIL de plus de 20 % et une amélioration de la croissance du canal PME par rapport à la croissance négative à un chiffre de ses produits des activités ordinaires;

plus de 20 % et une amélioration de la croissance du canal PME par rapport à la croissance négative à un chiffre de ses produits des activités ordinaires; l'hypothèse selon laquelle nous continuerons à exécuter efficacement nos priorités clés de croissance stratégique et mettrons en place des occasions élargies de marchés finaux et de distribution, sans que les tendances macroéconomiques n'aient un effet défavorable important sur nos activités, notre situation financière, nos résultats financiers et nos liquidités, ou sur ceux de nos clients, ni ne réduisent considérablement la demande pour nos produits et services;

l'hypothèse selon laquelle les pertes dues à des défaillances d'entreprise visant les commerçants et les clients de la société demeureront conformes aux niveaux prévus;

l'hypothèse selon laquelle les clients actuels développent leurs activités et s'implantent sur de nouveaux marchés au sein de marchés finaux sélectionnés à forte croissance dans le domaine du commerce électronique, notamment la vente au détail en ligne, les places de marché en ligne, les biens et services numériques, les jeux en ligne réglementés, les jeux sociaux, les services financiers et les voyages;

l'hypothèse selon laquelle la conjoncture économique des marchés, régions et secteurs verticaux de base de la société, y compris les dépenses des consommateurs et les taux d'emploi, demeurera à des niveaux avoisinant les niveaux actuels;

l'hypothèse selon laquelle nos activités et nos employés en Israël ne seront pas perturbés ou affectés de manière significative par le conflit au Moyen-Orient;

les hypothèses relatives à la valeur des actifs numériques, aux taux de change et aux taux d'intérêt, ainsi qu'à l'inflation;

une volatilité accrue et un volume moindre des actifs numériques; Nuvei prévoit que l'apport des actifs numériques continuera de diminuer et qu'il ne représentera pas plus de 5 % des produits des activités ordinaires à l'avenir;

la capacité de Nuvei de conserver et d'attirer de nouveaux clients, de réaliser des synergies et de renforcer sa position sur le marché grâce aux plans d'intégration réussis relatifs à l'acquisition de Paya;

les estimations et les attentes de la direction relativement à la conjoncture économique et commerciale future et à d'autres facteurs, ainsi que l'incidence connexe sur la croissance de diverses mesures financières;

les hypothèses concernant la concurrence, l'environnement politique et la performance économique de chaque région où Nuvei exerce ses activités;

notre capacité à réaliser des ventes croisées et des ventes incitatives de produits et services nouveaux et existants auprès de nos clients actuels en engageant peu de frais de vente et de marketing supplémentaires;

l'hypothèse selon laquelle nos clients augmenteront leurs ventes quotidiennes et, par conséquent, leur volume d'affaires à l'égard de nos solutions, à des taux de croissance égaux ou supérieurs aux niveaux historiques des dernières années;

notre capacité à maintenir les relations avec les clients existants et à continuer de les encourager à utiliser davantage de solutions à partir de notre plateforme modulaire intégrée exclusive aux niveaux passés ou à des niveaux supérieurs à ceux des dernières années;

notre capacité à tirer parti de notre expérience en matière de vente et de marketing, après avoir conclu des ententes de services avec des clients en Amérique du Nord et de grandes entreprises en Europe et à élargir notre bassin de clients en ciblant les grandes entreprises en Amérique du Nord et en mettant l'accent sur le canal Commerce de base à l'échelle mondial;

et à élargir notre bassin de clients en ciblant les grandes entreprises en Amérique du Nord et en mettant l'accent sur le canal Commerce de base à l'échelle mondial; nos efforts en matière de vente et de marketing et l'investissement continu dans notre équipe de vente directe et dans la gestion de comptes pour stimuler la croissance future en ajoutant de nouveaux clients qui adoptent notre technologie de traitement de transactions dans les régions existantes et nouvelles à des niveaux historiques ou supérieurs et dans les délais prévus;

notre capacité à tirer davantage parti de notre réseau étendu et diversifié de partenaires;

notre capacité à accroître et à consolider notre part de marché et à élargir notre clientèle en y ajoutant de nouveaux utilisateurs de notre technologie de traitement de transactions dans des régions où notre présence est naissante, comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine;

notre capacité à élargir et à tenir notre portefeuille de services à jour sur le plan technologique grâce à des investissements continus dans notre plateforme modulaire intégrée exclusive et à concevoir et à fournir des solutions qui répondent aux besoins spécifiques et changeants de nos clients;

notre capacité à maintenir ou à élargir nos relations avec des banques acquéreuses et des réseaux de paiements;

notre capacité continue à demeurer concurrentiels par rapport aux produits ou services de nos concurrents, y compris en ce qui concerne les modifications des conditions et des prix de nos produits et services;

notre capacité à accroître nos marges bénéficiaires en réduisant les coûts variables en tant que pourcentage des charges totales, et en optimisant les coûts fixes grâce à l'augmentation de notre taille et à la normalisation croissante de nos investissements dans, par exemple, les ventes directes et le marketing;

l'hypothèse selon laquelle les hausses de volume stimuleront la croissance rentable des produits tout en requérant peu de frais généraux supplémentaires, grâce à la nature hautement évolutive de notre modèle d'affaires et du levier d'exploitation inhérent;

notre capacité continue à gérer efficacement notre croissance;

l'hypothèse selon laquelle nous continuerons à attirer et à fidéliser les personnes talentueuses et le personnel clés nécessaires pour exécuter nos plans et nos stratégies, notamment en ce qui concerne les ventes, le marketing, le soutien, les produits et l'exploitation des technologies, dans chaque cas à l'échelle nationale et internationale;

notre capacité à repérer, à réaliser et à intégrer avec succès des acquisitions passées et futures, à en tirer les avantages prévus et à gérer les risques connexes;

l'absence de changement défavorable dans les questions d'ordre législatif et réglementaire;

notre capacité continue à améliorer et à modifier nos capacités en matière de conformité au fur et à mesure que la réglementation évolue ou que nous pénétrons de nouveaux marchés, comme nos capacités en matière de souscription, de gestion des risques, de connaissance client et de lutte contre le blanchiment d'argent, tout en réduisant au minimum les perturbations des activités de nos clients;

nos liquidités et nos sources de financement, y compris notre capacité à obtenir un financement par emprunt ou par titres de capitaux propres à des conditions satisfaisantes;

l'absence de changement défavorable dans les lois fiscales en vigueur.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs

Chris Mammone, responsable des relations avec les investisseurs

[email protected]

Données tirées des états du résultat net et du résultat global (en milliers de dollars américains, sauf le nombre d'actions et les montants par action)





Trimestres

clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre



2023 2022 2023 2022



$ $ $ $ Produits des activités ordinaires

321 517 220 339 1 189 893 843 323 Coût des ventes

58 734 50 166 222 906 171 425 Marge brute

262 783 170 173 966 987 671 898 Frais de vente et charges générales

et administratives

216 435 148 465 850 090 590 966 Résultat d'exploitation

46 348 21 708 116 897 80 932 Produits financiers

(234) (7 267) (9 283) (13 694) Charges financières

43 495 9 214 121 334 22 841 Charges financières nettes

43 261 1 947 112 051 9 147 Profit de change

(10 621) 4 663 (10 101) (15 752) Résultat avant impôt sur le résultat

13 708 15 098 14 947 87 537 Charge d'impôt sur le résultat

(388) 5 746 15 643 25 582 Résultat net

14 096 9 352 (696) 61 955











Autres éléments du résultat global, après impôt









Éléments pouvant être reclassés ultérieurement

en résultat net :









Établissements à l'étranger - écart de conversion

5 818 33 196 3 065 (30 858) Variation de la juste valeur des instruments financiers désignés comme couvertures de flux de trésorerie

(5 600) -- (6 608) -- Résultat global

13 820 42 548 (4 733) 31 097 Résultat net attribuable aux éléments suivants :









Porteurs d'actions ordinaires de la société

11 834 8 040 (7 835) 56 732 Participation ne donnant pas le contrôle

2 262 1 312 7 139 5 223



14 096 9 352 (696) 61 955 Résultat global attribuable aux éléments suivants :









Porteurs d'actions ordinaires de la société

11 558 41 236 (11 872) 25 874 Participation ne donnant pas le contrôle

2 262 1 312 7 139 5 223



13 820 42 548 (4 733) 31 097 Résultat net par action









Résultat net par action attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de la société









De base

0,08 0,06 (0,06) 0,40 Dilué

0,08 0,06 (0,06) 0,39 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires

en circulation









De base

139 363 673 140 633 277 139 248 530 141 555 788 Dilué

141 961 168 142 681 178 139 248 530 144 603 485

Données tirées des états consolidés de la situation financière (en milliers de dollars américains)





31 décembre

2023 31 décembre

2022



$ $ Actif













Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie

170 435 751 686 Créances clients et autres débiteurs

105 755 61 228 Stocks

3 156 2 117 Charges payées d'avance

16 250 12 254 Impôt à recevoir

4 714 3 126 Partie courante des avances consenties à des tiers

-- 579 Partie courante des actifs sur contrat

1 038 1 215 Autres actifs courants

7 582 --







Total des actifs courants avant les fonds distincts

308 930 832 205 Fonds distincts

1 455 376 823 666 Total des actifs courants

1 764 306 1 655 871







Actifs non courants





Avances consenties à des tiers

-- 1 721 Immobilisations corporelles

33 094 31 881 Immobilisations incorporelles

1 305 048 694 995 Goodwill

1 987 737 1 114 593 Actifs d'impôt différé

4 336 17 172 Actifs sur contrat

835 997 Dépôts auprès de fournisseurs de services de traitement de paiements

et autres dépôts

4 310 4 757 Autres actifs non courants

35 601 2 682 Total de l'actif

5 135 267 3 524 669

Données tirées des états consolidés de la situation financière (en milliers de dollars américains)





31 décembre

2023 31 décembre

2022



$ $ Passif













Passifs courants





Dettes fournisseurs et autres créditeurs

179 415 125 533 Impôt à payer

25 563 16 864 Partie courante des facilités de prêt et emprunts

12 470 8 652 Autres passifs courants

7 859 4 224







Total des passifs courants avant le montant à payer à des commerçants

225 307 155 273 Montant à payer à des commerçants

1 455 376 823 666







Total des passifs courants

1 680 683 978 939







Passifs non courants





Facilités de prêt et emprunts

1 248 074 502 102 Passif d'impôt différé

151 921 61 704 Autres passifs non courants

10 374 2 434







Total du passif

3 091 052 1 545 179















Capitaux propres













Capitaux propres attribuables aux actionnaires





Capital-actions

1 969 734 1 972 592 Surplus d'apport

324 941 202 435 Déficit

(224 902) (166 877) Cumul des autres éléments du résultat global

(43 456) (39 419)











2 026 317 1 968 731 Participation ne donnant pas le contrôle

17 898 10 759







Total des capitaux propres

2 044 215 1 979 490







Total du passif et des capitaux propres

5 135 267 3 524 669

Données tirées des états consolidés des flux de trésorerie (en milliers de dollars américains)





Exercices clos les 31 décembre

2023 2022



$ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation





Résultat net

(696) 61 955 Ajustements au titre des éléments suivants :





Amortissement des immobilisations corporelles

14 448 8 483 Amortissement des immobilisations incorporelles

121 975 93 009 Amortissement des actifs sur contrat

1 618 1 941 Paiements fondés sur des actions

134 609 139 103 Charges financières nettes

112 051 9 147 Profit de change

(10 101) (15 752) Charge d'impôt sur le résultat

15 643 25 582 Réévaluation de la juste valeur d'un placement

974 -- Perte sur cession

1 154 175 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

(12 414) (10 881) Intérêts payés

(92 319) (23 370) Intérêts reçus

12 727 10 753 Impôt sur le résultat payé - montant net

(36 664) (32 482)



263 005 267 663 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement





Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise

(1 379 778) -- Paiement de contrepartie conditionnelle liée à une acquisition

-- (2 012) Acquisition d'immobilisations corporelles

(10 200) (13 744) Acquisition d'immobilisations incorporelles

(44 880) (34 578) Acquisition de commissions de revendeurs

(20 318) (2 426) Cession (acquisition) d'autres actifs non courants

(32 225) 466 Émission de prêts

(6 905) -- Diminution nette des avances consenties à des tiers

245 2 059



(1 494 061) (50 235) Flux de trésorerie liés aux activités de financement





Actions rachetées et annulées

(56 042) (166 609) Coûts de transaction liés à l'émission d'actions

-- (903) Produit de l'exercice d'options sur actions

8 167 2 072 Remboursement de facilités de prêt et emprunts

(127 840) (5 120) Produit de facilités de prêt et emprunts

898 548 -- Frais de financement liés aux facilités de prêt et emprunts

(39 438) -- Paiement d'obligations locatives

(5 711) (3 727) Dividende versé aux actionnaires

(27 923) -- Acquisition d'une participation ne donnant pas le contrôle

-- (39 751) Dividende versé par une filiale au titre de la participation ne donnant pas

le contrôle

-- (260)



649 761 (214 298) Effet des variations des cours de change sur la trésorerie

44 (20) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(581 251) 3 110 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice

751 686 748 576 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice

170 435 751 686

Rapprochement du BAIIA ajusté et du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement avec le résultat net (en milliers de dollars américains)





Trimestres

clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre



2023 2022 2023 2022



$ $ $ $











Résultat net

14 096 9 352 (696) 61 955 Charges financières

43 495 9 214 121 334 22 841 Produits financiers

(234) (7 267) (9 283) (13 694) Dotation aux amortissements

36 298 21 734 136 423 101 492 Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

(388) 5 746 15 643 25 582 Coûts d'acquisition et d'intégration et indemnités

de départa)

4 330 6 923 41 330 28 413 Paiements fondés sur des actions et cotisations sociales connexesb)

29 145 35 546 135 568 139 309 Perte (profit) de change

(10 621) 4 663 (10 101) (15 752) Règlements juridiques et autresc)

3 931 (226) 7 123 1 171 BAIIA ajusté

120 052 85 685 437 341 351 317 Acquisition d'immobilisations corporelles

et incorporelles

(14 830) (14 511) (55 080) (48 322) BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement

105 222 71 174 382 261 302 995











Conversion du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissementd)

88 % 83 % 87 % 86 %











BAIIA ajusté

120 052 85 685 437 341 351 317 Produits des activités ordinaires

321 517 220 339 1 189 893 843 323 Marge du BAIIA ajustéd)

37,3 % 38,9 % 36,8 % 41,7 % Marge du résultat net

4,4 % 4,2 % (0,1) % 7,3 %

a) Ces charges se rapportent :

i) aux honoraires de professionnels, aux frais juridiques, aux frais de consultation, aux frais comptables ainsi qu'aux autres frais liés à nos activités d'acquisition et de financement. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023, ces charges se sont élevées à 1,5 M$ et à 24,4 M$ (6,9 M$ et 13,1 M$ pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022). Ces charges sont présentées au poste « Honoraires de professionnels » dans les frais de vente et charges générales et administratives;

ii) à la rémunération liée aux acquisitions. Pour les trimestres et les exercices clos les 31 décembre 2023 et 2022, ces charges se sont établies respectivement à 0,6 M$ et à 4,1 M$, et à néant et à 14,3 M$. Ces charges sont présentées au poste « Rémunération des employés » dans les frais de vente et charges générales et administratives;

iii) à la variation de la contrepartie d'achat différée relative aux entreprises acquises antérieurement. Aucun montant n'a été comptabilisé pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023 et un montant de néant et un profit de 1,0 M$ ont été comptabilisés pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022. Ces montants sont présentés au poste « Ajustement de la contrepartie conditionnelle » dans les frais de vente et charges générales et administratives;

iv) aux indemnités de départ et aux coûts d'intégration, qui ont été de 2,2 M$ et de 12,8 M$ pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023 (néant et 2,0 M$ pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022). Ces coûts sont présentés dans les frais de vente et charges générales et administratives et le coût des ventes. b) Ces charges représentent des charges comptabilisées relativement à des options sur actions et à d'autres attributions faites dans le cadre de régimes d'attributions fondées sur des actions, ainsi que les cotisations sociales connexes qui sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023, ces charges se composent des paiements fondés sur des actions sans effet de trésorerie de 29,1 M$ et de 134,6 M$ (35,4 M$ et 139,1 M$ pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022), ainsi que des cotisations sociales connexes de néant et de 1,0 M$ (0,1 M$ et 0,2 M$ pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022). c) Ce poste représente principalement des règlements juridiques et des coûts juridiques connexes, ainsi que des profits, des pertes et des provisions hors trésorerie et certains autres coûts. Ces charges sont présentées dans les frais de vente et charges générales et administratives. d) La conversion du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement représente le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement en pourcentage du BAIIA ajusté. La marge du BAIIA ajusté représente le BAIIA ajusté en pourcentage des produits des activités ordinaires.

Rapprochement du ratio d'endettement combiné avec le BAIIA ajusté combiné sur 12 mois consécutifs et la dette nette (en millions de dollars américains, sauf le ratio d'endettement combiné)



31 décembre 2023

30 septembre 2023

30 juin 2023

31 mars 2023

Payaa)c) Nuvei Combiné

Payaa)c) Nuvei Combiné

Payaa)c) Nuvei Combiné

Payaa)c) Nuvei Combiné

$ $ $

$ $ $

$ $ $

$ $ $































BAIIA ajusté pour les trimestres clos les :















30 juin 2022 -- -- --

-- -- --

-- -- --

19,2 92,9 112,1 30 septembre 2022 -- -- --

-- -- --

18,6 81,2 99,8

18,6 81,2 99,8 31 décembre 2022 -- -- --

19,9 85,7 105,6

19,9 85,7 105,6

19,9 85,7 105,6 31 mars 2023 8,6 96,3 104,9

8,6 96,3 104,9

8,6 96,3 104,9

8,6 96,3 104,9 30 juin 2023 -- 110,3 110,3

-- 110,3 110,3

-- 110,3 110,3

-- -- -- 30 septembre 2023 -- 110,7 110,7

-- 110,7 110,7

-- -- --

-- -- -- 31 décembre 2023 -- 120,1 120,1

-- -- --

-- -- --

-- -- -- BAIIA ajusté sur 12 mois consécutifs 8,6 437,3 445,9

28,5 403,0 431,5

47,1 373,5 420,6

66,3 356,0 422,3































Total des facilités de crédit, compte non tenu des coûts de transaction non amortis

1 275,0





1 243,5





1 279,7





1 335,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie

170,4





121,0





118,4





132,8 Dette nette



1 104,6





1 122,5





1 161,4





1 202,2































Ratio d'endettement combinéb)

2,48x





2,60x





2,76x





2,85x





a) Représente le BAIIA ajusté de Paya avant la date d'acquisition. Se reporter au rapprochement du BAIIA ajusté de Paya avec le résultat net de Paya. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». b) Le ratio d'endettement combiné correspond à la dette nette divisée par le BAIIA ajusté combiné sur 12 mois consécutifs. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ». c) L'information relative à Paya présentée pour la période du 1er janvier 2023 au 21 février 2023 est tirée des états financiers internes compte non tenu de l'acquisition de Paya réalisée le 22 février 2023. Cette information n'est pas auditée et n'a pas fait l'objet de procédures de clôture financière par Nuvei ou Paya et n'a pas été examinée par le comptable indépendant de Nuvei ou Paya.

Rapprochement du BAIIA ajusté de Paya avec le résultat net de Paya (en millions de dollars américains)



Trimestre clos le 31 décembre 2022 Trimestre clos le 30 septembre 2022 Trimestre clos le 30 juin 2022

$ $ $







Résultat net de Paya 3,1 1,3 1,7 Dotation aux amortissements 7,7 8,4 7,9 Charge d'impôt sur le résultat 1,9 1,4 0,9 Charges d'intérêts et autres charges 3,3 3,7 3,4 BAIIA de Paya 16,0 14,8 13,9







Charges liées à la transactiona) 1,2 -- 2,5 Rémunération fondée sur des actionsb) 1,6 2,1 2,0 Charges de restructurationc) 0,1 1,2 0,3 Coûts au titre des services abandonnésd) 0,1 0,1 0,1 Passif éventuel non lié à l'impôt sur le résultat 0,4 -- -- Autres coûtse) 0,5 0,4 0,4 Total des ajustements 3,9 3,8 5,3 BAIIA ajusté de Paya 19,9 18,6 19,2





a) Représente les honoraires liés aux fusions et aux acquisitions, tels que les frais juridiques, les honoraires de consultation, les honoraires de services-conseils en comptabilité et d'autres coûts. b) Représente les charges hors trésorerie liées à la charge de rémunération fondée sur des actions, qui a représenté une charge récurrente importante dans les activités de Paya et joué un rôle important dans sa stratégie de rémunération. c) Représente les coûts liés aux plans de restructuration conçus afin de simplifier les activités et de réduire les coûts, notamment les coûts liés à la relocalisation des installations, certaines charges de restructuration de personnel, notamment des indemnités de départ, certaines charges liées à l'embauche de hauts dirigeants, ainsi que les charges de restructuration liées aux acquisitions. d) Représente les coûts engagés pour le retrait de certains outils, applications et services qui ne sont plus utilisés. e) Représente les profits ou les pertes hors exploitation, les charges liées aux projets non standards et les frais juridiques hors exploitation.

Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net ajusté par action de base et dilué par action avec le résultat net (en milliers de dollars américains, sauf le nombre d'actions et les montants par action)





Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre



2023 2022 2023 2022



$ $ $ $











Résultat net

14 096 9 352 (696) 61 955 Variation de la juste valeur du passif lié au rachat d'actions

-- -- 571 (5 710) Amortissement accéléré des frais de financement différés

15 094 -- 15 094 -- Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitionsa)

26 703 14 957 101 599 83 861 Coûts d'acquisition et d'intégration et indemnités

de départb)

4 330 6 923 41 330 28 413 Paiements fondés sur des actions et cotisations sociales connexesc)

29 145 35 546 135 568 139 309 Perte (profit) de change

(10 621) 4 663 (10 101) (15 752) Règlements juridiques et autresd)

3 931 (226) 7 123 1 171 Ajustements

68 582 61 863 291 184 231 292 Charge d'impôt sur le résultat liée aux ajustementse)

(14 049) (3 179) (42 552) (19 061) Résultat net ajusté

68 629 68 036 247 936 274 186 Résultat net attribuable à la participation

ne donnant pas le contrôle

(2 262) (1 312) (7 139) (5 223) Résultat net ajusté attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de la société

66 367 66 724 240 797 268 963 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires

en circulation









De base

139 363 673 140 633 277 139 248 530 141 555 788 Dilué

141 961 168 142 681 178 142 538 349 144 603 485











Résultat net ajusté par action attribuable

aux porteurs d'actions ordinaires de la sociétéf)









De base

0,48 0,47 1,73 1,90 Dilué

0,47 0,47 1,69 1,86





a) Ce poste a trait à la dotation aux amortissements comptabilisée à l'égard des immobilisations incorporelles par suite du processus d'ajustement du coût d'achat lié aux sociétés et aux entreprises acquises et d'un changement de contrôle de la société. b) Ces charges se rapportent :

i) aux honoraires de professionnels, aux frais juridiques, aux frais de consultation, aux frais comptables ainsi qu'aux autres frais liés à nos activités d'acquisition et de financement. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023, ces charges se sont élevées à 1,5 M$ et à 24,4 M$ (6,9 M$ et 13,1 M$ pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022). Ces charges sont présentées au poste « Honoraires de professionnels » dans les frais de vente et charges générales et administratives;

ii) à la rémunération liée aux acquisitions. Pour les trimestres et les exercices clos les 31 décembre 2023 et 2022, ces charges se sont établies respectivement à 0,6 M$ et à 4,1 M$, et à néant et à 14,3 M$. Ces charges sont présentées au poste « Rémunération des employés » dans les frais de vente et charges générales et administratives;

iii) à la variation de la contrepartie d'achat différée relative aux entreprises acquises antérieurement. Aucun montant n'a été comptabilisé pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023 et un montant de néant et un profit de 1,0 M$ ont été comptabilisés pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022. Ces montants sont présentés au poste « Ajustement de la contrepartie conditionnelle » dans les frais de vente et charges générales et administratives;

iv) aux indemnités de départ et aux coûts d'intégration, qui ont été de 2,2 M$ et de 12,8 M$ pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023 (néant et 2,0 M$ pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022). Ces coûts sont présentés dans les frais de vente et charges générales et administratives et le coût des ventes. c) Ces charges représentent des charges comptabilisées relativement à des options sur actions et à d'autres attributions faites dans le cadre de régimes d'attributions fondées sur des actions, ainsi que les cotisations sociales connexes qui sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023, ces charges se composent des paiements fondés sur des actions sans effet de trésorerie de 29,1 M$ et de 134,6 M$ (35,4 M$ et 139,1 M$ pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022), ainsi que des cotisations sociales connexes de néant et de 1,0 M$ (0,1 M$ et 0,2 M$ pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022). d) Ce poste représente principalement des règlements juridiques et des coûts juridiques connexes, ainsi que des profits, des pertes et des provisions hors trésorerie et certains autres coûts. Ces charges sont présentées dans les frais de vente et charges générales et administratives. e) Ce poste représente la charge d'impôt sur le résultat sur les ajustements imposables au moyen du taux d'impôt de la juridiction applicable. f) Le nombre d'attributions fondées sur des actions utilisé dans le nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation pour calculer le résultat net ajusté dilué par action est déterminé à l'aide de la méthode du rachat d'actions conformément aux IFRS.

Produits des activités ordinaires par région Le tableau qui suit présente un résumé de nos produits des activités ordinaires par région en fonction du lieu de facturation du commerçant :

Trimestres clos les

31 décembre

Variation

Exercices clos les

31 décembre

Variation

2023 2022









2023 2022







(en milliers de dollars américains,

sauf les pourcentages) $ $

$ %



$ $

$ %

Produits des activités ordinaires

























Amérique du Nord 177 491 89 393

88 098 99 %

642 601 336 563

306 038 91 % Europe, Moyen-Orient et Afrique 125 819 115 896

9 923 9 %

487 802 465 935

21 867 5 % Amérique latine 14 532 12 181

2 351 19 %

51 365 33 105

18 260 55 % Asie-Pacifique 3 675 2 869

806 28 %

8 125 7 720

405 5 %

321 517 220 339

101 178 46 %

1 189 893 843 323

346 570 41 %

Produits des activités ordinaires par canal

Trimestres clos les

31 décembre

Variation

Exercices clos les

31 décembre

Variation

2023 2022









2023 2022







(en milliers de dollars américains,

sauf les pourcentages) $ $

$ %



$ $

$ %

Commerce à l'échelle mondiale 180 837 161 317

19 520 12 %

692 314 604 489

87 825 15 % B2B, gouvernements et FIL 58 821 994

57 827 n. s.



190 216 3 906

186 310 n. s.

PME 81 859 58 028

23 831 41 %

307 363 234 928

72 435 31 % Produits des activités ordinaires 321 517 220 339

101 178 46 %

1 189 893 843 323

346 570 41 %

La société distribue ses produits et sa technologie par la voie de trois canaux de vente : Commerce à l'échelle mondiale, B2B, gouvernements et FIL, et PME. Dans son canal Commerce à l'échelle mondiale, la société soutient les moyennes et grandes entreprises clientes de divers secteurs verticaux qui reçoivent des paiements nationaux, régionaux, internationaux et transfrontaliers, en tirant parti de sa profonde expertise sectorielle et en utilisant sa pile technologique modulaire moderne et évolutive conçue spécialement pour les entreprises qui exercent des activités dans plusieurs emplacements, plusieurs pays et plusieurs monnaies. Dans son canal B2B, gouvernements et FIL, la société intègre ses capacités de paiement à l'échelle mondiale et son logiciel exclusif dans des solutions de planification des ressources de l'entreprise («?PRE?») et des plateformes logicielles. Le canal PME de la société est constitué de PME clientes traditionnelles situées en Amérique du Nord qui utilisent Nuvei pour l'acceptation des cartes.

Produits des activités ordinaires par nature et produits d'intérêts (en milliers de dollars américains)



Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre



2023 2022 2023 2022



$ $ $ $











Produits des activités ordinaires tirés des services de transaction et de traitement offerts aux commerçants

315 817 218 322 1 177 881 835 093 Autres produits des activités ordinaires

2 580 2 017 8 892 8 230 Produits d'intérêts

3 120 -- 3 120 -- Produits des activités ordinaires

321 517 220 339 1 189 893 843 323

Rapprochement des produits des activités ordinaires pro forma de Nuvei et de la croissance des produits des activités ordinaires pro forma de Nuvei aux produits des activités ordinaires et des produits des activités ordinaires pro forma de Nuvei par canal aux produits des activités ordinaires par canal

(en milliers

de dollars américains,

sauf les pourcentages) Trimestre clos le

31 décembre 2023

Trimestre clos le 31 décembre 2022



Produits des activités ordinaires présentés

Produits des activités ordinaires présentés de Nuvei Produits des activités ordinaires présentés de Paya Ajustementsa) Produits des activités ordinaires pro forma de Nuvei Croissance des produits des activités ordinaires Croissance des produits des activités ordinaires pro forma de Nuvei $

$ $ $ $ % %

















Produits des activités ordinaires 321 517

220 339 72 892 (2 273) 290 958 46 % 11 %

(en milliers

de dollars américains,

sauf les pourcentages) Trimestre clos le

31 décembre 2023

Trimestre clos le 31 décembre 2022



Produits des activités ordinaires présentés

Produits des activités ordinaires présentés de Nuvei Produits des activités ordinaires de Paya après ajustementa) Produits des activités ordinaires pro forma de Nuvei Croissance des produits des activités ordinaires Croissance des produits des activités ordinaires pro forma de Nuvei $

$ $ $ % %















Commerce à l'échelle mondiale 180 837

161 317 -- 161 317 12 % 12 % B2B, gouvernements et FIL 58 821

994 48 507 49 501 n. s. 19 % PME 81 859

58 028 22 112 80 140 41 % 2 % Produits des activités ordinaires 321 517

220 339 70 619 290 958 46 % 11 %



a) Tient compte d'ajustements visant à présenter les produits des activités ordinaires de Paya ou les produits des activités ordinaires par canal de Paya, déduction faite des frais d'interchange par souci de cohérence avec les produits des activités ordinaires présentés par Nuvei, qui sont calculés conformément aux méthodes comptables utilisées pour le poste «?Produits des activités ordinaires?» dans les états financiers de la société préparés selon les IFRS.

Rapprochement des produits des activités ordinaires en devises constantes et de la croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes avec les produits des activités ordinaires Le tableau suivant présente un rapprochement des produits des activités ordinaires avec les produits des activités ordinaires en devises constantes et la croissance des produits des activités ordinaires en devises constantes pour les périodes indiquées : (en milliers de dollars américains, sauf les pourcentages) Trimestre clos le

31 décembre 2023

Trimestre clos le

31 décembre 2022



Produits

des activités ordinaires présentés Incidence

des cours

de change sur

les produits des activités ordinaires Produits

des activités ordinaires

en devises constantes

Produits

des activités ordinaires présentés Croissance

des produits des activités ordinaires Croissance

des produits des activités ordinaires

en devises constantes $ $ $

$



















Produits des activités ordinaires 321 517 (4 930) 316 587

220 339 46 % 44 %

(en milliers de dollars américains, sauf les pourcentages) Exercice clos le

31 décembre 2023

Exercice clos le

31 décembre 2022



Produits

des activités ordinaires présentés Incidence

des cours

de change sur

les produits des activités ordinaires Produits

des activités ordinaires

en devises constantes

Produits

des activités ordinaires présentés Croissance

des produits des activités ordinaires Croissance

des produits des activités ordinaires

en devises constantes $ $ $

$



















Produits des activités ordinaires 1 189 893 (3 398) 1 186 495

843 323 41 % 41 %

Rapprochement des produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes et de la croissance des produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes, avec les produits des activités ordinaires Le tableau suivant présente un rapprochement des produits des activités ordinaires avec les produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes et avec la croissance des produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes pour les périodes indiquées :



Trimestre clos le

31 décembre 2023

Trimestre clos le

31 décembre 2022







(en milliers

de dollars américains, sauf les pourcentages) Produits des activités ordinaires présentés $ Produits des activités ordinaires tirés des acquisitions1) $ Produits des activités ordinaires tirés des actifs numériques

et des cryptomonnaies2) $ Incidence du change sur les produits des activités ordinaires $ Produits

des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies

en devises constantes $

Produits des activités ordinaires présentés $ Produits

des activités ordinaires tirés des actifs numériques

et des cryptomonnaies $ Produits

des activités ordinaires générés

en interne comparables

hors actifs numériques et cryptomonnaies $ Croissance des produits des activités ordinaires

Croissance des produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes





























Produits des activités ordinaires 321 517 (81 298) (17 249) (4 525) 218 445

220 339 (19 198) 201 141 46 % 9 %



































Exercice clos le

31 décembre 2023

Exercice clos le

31 décembre 2022







(en milliers

de dollars américains, sauf les pourcentages) Produits des activités ordinaires présentés $ Produits des activités ordinaires tirés des acquisitions1) $ Produits des activités ordinaires tirés des actifs numériques

et des cryptomonnaies(2) $ Incidence du change sur les produits des activités ordinaires $ Produits

des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies

en devises constantes $

Produits des activités ordinaires présentés $ Produits

des activités ordinaires tirés des actifs numériques

et des cryptomonnaies $ Produits

des activités ordinaires générés

en interne comparables

hors actifs numériques et cryptomonnaies $ Croissance des produits des activités ordinaires

Croissance des produits des activités ordinaires générés en interne hors actifs numériques et cryptomonnaies en devises constantes





























Produits des activités ordinaires 1 189 893 (264 513) (71 875) (3 730) 849 775

843 323 (118 879) 724 444 41 % 17 %































1) Les produits des activités ordinaires tirés des acquisitions reflètent essentiellement les produits tirés de Paya, acquise le 22 février 2023, ainsi que les produits tirés d'une autre acquisition non significative réalisée au cours de la période, et les produits tirés des a cessions ont été de néant pour les deux périodes présentées. 2) Représentent les produits des activités ordinaires générés en interne tirés des actifs numériques et des cryptomonnaies.

Rapprochement des produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes et de la croissance des produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes avec les produits des activités ordinaires Le tableau suivant présente un rapprochement des produits des activités ordinaires avec les produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes et la croissance des produits des activités ordinaires générés en interne en devises constantes pour les périodes indiquées :

Trimestre clos le

31 décembre 2023

Trimestre clos le

31 décembre 2022







(en milliers

de dollars américains, sauf les pourcentages) Produits

des activités ordinaires présentés Produits

des activités ordinaires tirés des acquisitionsa) Produits

des activités ordinaires tirés des cessions Incidence

du change sur les produits des activités ordinaires générés

en interne Produits

des activités ordinaires générés

en interne

en devises constantes

Produits

des activités ordinaires présentés Produits

des activités ordinaires tirés des cessions Produits

des activités ordinaires générés

en interne comparables Croissance des produits des activités ordinaires

Croissance des produits des activités ordinaires

générés en interne en devises constantes

$ $ $ $ $

$ $ $



































Produits des activités ordinaires 321 517 (81 298) -- (4 930) 235 289

220 339 -- 220 339 46 % 7 %



Exercice clos le

31 décembre 2023

Exercice clos le

31 décembre 2022







(en milliers

de dollars américains, sauf les pourcentages) Produits

des activités ordinaires présentés Produits

des activités ordinaires tirés des acquisitions(a) Produits

des activités ordinaires tirés des cessions Incidence

du change sur les produits des activités ordinaires générés

en interne Produits

des activités ordinaires générés

en interne

en devises constantes

Produits

des activités ordinaires présentés Produits

des activités ordinaires tirés des cessions Produits

des activités ordinaires générés

en interne comparables Croissance des produits des activités ordinaires

Croissance des produits des activités ordinaires

générés en interne en devises constantes

$ $ $ $ $

$ $ $



































Produits des activités ordinaires 1 189 893 (264 513) -- (3 398) 921 982

843 323 -- 843 323 41 % 9 %





a) Les produits des activités ordinaires tirés des acquisitions reflètent essentiellement les produits tirés de Paya, acquise le 22 février 2023.

