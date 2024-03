Qualcomm augmente son dividende trimestriel en espèces





Qualcomm Incorporated (NASDAQ : QCOM) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a approuvé une augmentation du dividende en espèces trimestriel de la société de 0,80 $ à 0,85 $ par action ordinaire. Cette augmentation du dividende entrera en vigueur pour les dividendes trimestriels payables après le 21 mars 2024 et portera le dividende annualisé à 3,40 $ par action ordinaire.

Cristiano Amon, président et PDG de Qualcomm Incorporated, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer une hausse de notre dividende trimestriel. Nous sommes déterminés à restituer aux actionnaires, leurs apports en capital social par le biais d'une politique équilibrée de restitution du capital, y compris une base de rachat d'actions anti-dilutive. »

À propos de Qualcomm

Qualcomm permet un monde dans lequel chaque personne et chaque objet peut être intelligemment connecté. Notre feuille de route technologique unique nous permet de mettre efficacement à l'échelle les technologies qui ont lancé la révolution mobile ? y compris la connectivité avancée, le calcul haute performance et à faible puissance, l'intelligence intégrée aux dispositifs et plus encore ? vers la prochaine génération d'appareils intelligents connectés dans tous les secteurs. Les innovations de Qualcomm et de notre famille de plateformes Snapdragon aideront à favoriser la convergence vers le cloud, à transformer les industries, à accélérer l'économie numérique et à révolutionner la façon dont nous vivons le monde, pour le bien commun.

Qualcomm Incorporated comprend notre activité de licence, QTL, et la grande majorité de notre portefeuille de brevets. Qualcomm Technologies, Inc. est une filiale de Qualcomm Incorporated qui gère, avec ses filiales, la quasi-totalité de nos fonctions d'ingénierie et de recherche et développement, ainsi que la quasi-totalité de nos produits et services, y compris notre activité de semi-conducteurs QCT. Les produits Snapdragon et Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées de Qualcomm sont concédées sous licence par Qualcomm Incorporated. Pour plus d'informations, consultez le site www.qualcomm.com .

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

En plus des informations historiques, ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. De telles déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse et sont basées sur nos hypothèses actuelles, nos attentes et nos croyances, ainsi que sur les informations actuellement disponibles pour nous. Ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant nos futurs paiements de dividendes et notre engagement à restituer du capital aux actionnaires par le biais d'une politique équilibrée de restitution de capital, notamment une base de rachat d'actions anti-dilutives, sont intrinsèquement soumises à des risques et des incertitudes. Les dividendes et les rachats d'actions passés ne garantissent aucune assurance quant aux dividendes ou rachats d'actions futurs, et le moment et le montant des futurs dividendes ou rachats d'actions, le cas échéant, pourraient varier de manière considérable par rapport aux dividendes ou rachats d'actions passés et aux attentes actuelles. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « estime », « conseils », « prévoit », « anticipe », « a l'intention de », « planifie », « croit », « cherche » et des expressions similaires. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux mentionnés dans les déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs importants, y compris, mais sans s'y limiter : une détérioration de nos résultats d'exploitation futurs, de notre situation financière, de nos flux de trésorerie ou de nos perspectives commerciales ; une décision de notre conseil d'administration estimant que les dividendes ou les rachats d'actions ne sont pas dans l'intérêt supérieur de la société et de ses actionnaires ; des exigences imprévues, non planifiées ou alternatives pour, ou des utilisations de, notre trésorerie disponible, y compris, mais sans s'y limiter, des acquisitions commerciales potentielles ou d'autres transactions stratégiques ; des restrictions légales ou contractuelles sur le paiement de dividendes ou les rachats d'actions, y compris en vertu d'accords de crédit ou d'autres arrangements de financement ; des changements dans les lois fiscales ou autres lois relatives aux dividendes ou aux rachats d'actions ; des changements dans les conditions économiques, commerciales et politiques générales ; et d'autres risques détaillés dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre fiscal clos le 24 décembre 2023, déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières et des changes (SEC). Nos rapports déposés auprès de la SEC sont disponibles sur notre site : www.qualcomm.com. Nous n'avons aucune obligation de mettre à jour, ou de continuer à fournir des informations concernant, toute déclaration prospective ou facteur de risque, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

5 mars 2024 à 18:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :