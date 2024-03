Argonaut Manufacturing Services accroît ses capacités de remplissage et de finition de produits pharmaceutiques aseptiques grâce à une prise de participation de 45 millions de dollars de NewVale Capital et Telegraph Hill Partners





Argonaut Manufacturing Services (« Argonaut »), une organisation de développement et de fabrication sous contrat de premier plan au service des industries de la biopharmacie et des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui la finalisation d'un financement de 45 millions de dollars pour soutenir son expansion dans la production et le conditionnement de nouveaux médicaments. Cette expansion à Carlsbad, en Californie, en cours depuis le début de 2023, comprend une nouvelle installation dédiée avec une ligne de remplissage de pointe basée sur un isolateur, qui quadruple considérablement la capacité existante de production et de conditionnement de médicaments d'Argonaut, et augmente les capacités existantes de remplissage de flacons avec la possibilité de pré-remplir des seringues et des cartouches pour les approvisionnements cliniques et commerciaux. Argonaut prévoit de valider entièrement l'installation et tout l'équipement en 2025.

Le financement a été dirigé par NewVale Capital, un fonds de croissance axé sur les entreprises innovantes de services pharmaceutiques et de sciences de la vie, avec la participation du principal investisseur actuel, Telegraph Hill Partners, et d'autres investisseurs actuels.

Wayne Woodard, fondateur et PDG d'Argonaut, a commenté : « Argonaut est positionné de manière exceptionnelle afin de relever les défis de fabrication auxquels sont confrontés les innovateurs de la biopharmacie liés à la production stérile et au conditionnement de produits médicamenteux complexes et de grande valeur. Nous restons résolument attentifs à l'exploitation de l'engagement de notre équipe expérimentée en matière de flexibilité et de satisfaction client, tout en mettant l'accent sur la qualité et la conformité. L'engagement récent de NewVale Capital et le soutien continu de Telegraph Hill Partners ouvrent la voie à l'expansion de la capacité et à la réalisation de notre mission de devenir le meilleur fournisseur de solutions de fabrication de produits médicamenteux au monde pour nos clients. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Telegraph Hill pour soutenir l'équipe expérimentée d'Argonaut, en tirant parti de leur solide fondation », a déclaré Todd Holmes, directeur général associé de NewVale Capital. « Pendant des années, les petites et moyennes entreprises de biopharmacie ont eu du mal à trouver des capacités fiables et de haute qualité pour la production et le conditionnement, provenant de prestataires qui donnent la priorité à leurs molécules. Avec cette injection de capital, nous pouvons davantage augmenter les chances de réussite de la mission d'Argonaut selon laquelle aucun innovateur, quelle que soit sa taille, ne devrait être en attente derrière les grandes sociétés pharmaceutiques ou être contraint de faire des compromis sur la qualité lorsqu'il tente de mettre des thérapies critiques à la disposition des patients. »

Les installations d'Argonaut, enregistrées auprès de la FDA, sont conformes aux parties 210, 211 et 820 de la norme 21 CFR et offrent des solutions extrêmement flexibles et évolutives pour une large gamme de produits biopharmaceutiques, notamment les anticorps monoclonaux, les protéines, les peptides, les oligonucléotides et les petites molécules. De plus, Argonaut détient une certification ISO 13485:2016 pour produire des produits combinés médicament-dispositif. Les systèmes de qualité d'Argonaut ont été audités avec succès par de nombreux clients biopharmaceutiques et des organismes de réglementation mondiaux, y compris la FDA et le PMDA.

« La récente consolidation sur le marché du remplissage/conditionnement aseptique a mis en lumière la nécessité d'une capacité supplémentaire pour garantir aux patients un accès ininterrompu à des thérapies vitales et prolongeant la vie », a déclaré Chris Duffy, vice-président principal et directeur général des services biopharmaceutiques chez Argonaut. « Notre expertise approfondie en matière de remplissage/conditionnement, combinée à notre expansion planifiée, contribuera à répondre à ce besoin pour nos clients, et nous sommes prêts à prendre en charge de nouveaux projets. »

RBC Capital Markets LLC a été l'agent de placement exclusif d'Argonaut.

À propos d'Argonaut Manufacturing Services

Argonaut Manufacturing Services est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) cGMP enregistrée auprès de la FDA, et qui se consacre à la fabrication sur mesure et aux solutions de chaîne d'approvisionnement pour les sociétés biopharmaceutiques et de diagnostic. Les capacités de remplissage et de finition de médicaments aseptiques sont dotées d'un équipement automatisé de pointe pour le remplissage à haut rendement de médicaments injectables stériles, y compris les produits biologiques, les peptides, les petites molécules et les vaccins. Les capacités de fabrication de produits diagnostiques comprennent une technologie de lyophilisation exclusive et un éventail de capacités de mise en boîte. Les projets sont soutenus par des services complets de contrôle de la qualité analytique, y compris l'entreposage et la logistique d'expédition mondiale. Au service des innovateurs des secteurs de la biopharmacie, des sciences de la vie et du diagnostic moléculaire, Argonaut propose une large gamme de solutions flexibles pour répondre à divers besoins d'externalisation. Pour en savoir plus, visitez : www.argonautms.com.

À propos de Telegraph Hill Partners

Fondée en 2001, Telegraph Hill Partners investit dans des entreprises de sciences de la vie, de dispositifs médicaux et de technologies de soins de santé. Pour plus d'informations, visitez : www.telegraphhillpartners.com.

À propos de NewVale Capital

Fondée en 2022, NewVale Capital est une société d'investissement en croissance axée sur le soutien de la prochaine génération d'entreprises de services en sciences de la vie. La société investit dans des entreprises de services éprouvées et génératrices de revenus dans l'écosystème des sciences de la vie qui aident à apporter des médicaments aux patients. Pour plus d'informations, visitez : www.newvalecapital.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

5 mars 2024 à 15:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :