Mode de transport structurant du grand Sud-Ouest : Dépôt du mémoire de LaSalle

LASALLE, QC, le 5 mars 2024 /CNW/ - Au conseil d'arrondissement du lundi 4 mars 2024, les élu(e)s ont adopté le mémoire soumis à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) dans le cadre de sa consultation publique sur les propositions de transport collectif structurant pour le grand Sud-Ouest de Montréal, tenue du 16 janvier au 11 février 2024.

« Les membres du conseil ont été ravis de constater que les six tracés étudiés par l'ARTM ont en commun de passer par LaSalle. Ces tracés, qui desservent tous notre arrondissement, sont le résultat de plusieurs années d'efforts pour convaincre les autorités responsables de la nécessité d'un transport collectif structurant sur notre territoire. Les propositions de l'ARTM sont donc une victoire en soi », a précisé la mairesse d'arrondissement de LaSalle, Nancy Blanchet.

Les grandes lignes du mémoire

Les enjeux de mobilité - et de transport collectif en particulier - ont un impact considérable sur les 90 000 résident(e)s, les 26 000 travailleur(euse)s et le potentiel de développement de l'arrondissement. Les LaSallois(es) ont fait montre de résilience, malgré l'absence de toute amélioration notable de l'offre de transport collectif sur leur territoire depuis près de 50 ans, mais sont à bout de patience. Il s'agit de corriger un déficit d'intérêt historique des organisations responsables du transport collectif envers LaSalle.

« Nous croyons que les actions qui sont proposées par l'ARTM, dont l'implantation d'un mode de transport lourd et structurant desservant le coeur de LaSalle, offriront à celles et ceux qui y habitent ou y occupent un emploi, un réseau de transport collectif à la hauteur de leurs attentes, en toute équité avec les autres secteurs de l'île. La réalisation de ce projet devrait également jouer un rôle majeur dans le développement de LaSalle, qui a connu l'une des croissances les plus fortes des 19 arrondissements, ces dernières années », a ajouté la mairesse d'arrondissement Nancy Blanchet.

Le scénario de prolongement du métro étudié par l'ARTM, parmi les six tracés et les trois modes à l'étude, viendrait assurément répondre à l'attente exprimée maintes fois par l'arrondissement de LaSalle et sa population, depuis 45 ans. Toutefois, LaSalle est sensible aux avantages d'accueillir ce qui serait potentiellement la première ligne de tramway de l'île de Montréal, compte tenu des nombreux avantages de ce mode de transport, qui a fait ses preuves dans de nombreuses villes à travers le monde.

En résumé :

Les tracés de choix pour l'arrondissement de LaSalle sont ceux qui desservent l'ouest de LaSalle : le tracé B avec sa double ligne de tramway, qui dessert aussi le sud de l'arrondissement, et le tracé F avec son prolongement de la ligne verte du métro. Le mode de choix pour l'arrondissement est le métro, réclamé par la population de LaSalle depuis 45 ans, tout en reconnaissant les qualités des tramways de nouvelle génération en site propre.

Nonobstant le tracé définitif et le mode qui seront ultimement choisis, LaSalle appelle de tous ses voeux la réalisation la plus rapide de ce projet de transport collectif, qui améliorera considérablement l'expérience des usager(ère)s, qui contribuera à l'atteinte de plusieurs objectifs de transition écologique et qui jouera un rôle structurant pour le développement économique et social du grand Sud-Ouest dans son ensemble.

En 2021, l'ARTM a reçu du gouvernement du Québec le mandat d'étudier un mode structurant de transport collectif électrique pour desservir le Grand Sud-Ouest et le relier au centre-ville de Montréal. Doté d'un budget de 20 M$, ce programme d'étude doit venir préciser et estimer les besoins de mobilité du territoire étudié, déterminer des tracés optimaux et un mode de transport structurant, ainsi qu'une estimation des coûts de réalisation du projet.

