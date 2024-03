Aktana annonce le lancement d'outils d'orchestration omnicanal de prochaine génération conçus pour les medtechs





Aktana, Inc., le chef de file de l'engagement intelligent des clients pour l'industrie mondiale des sciences de la vie et médicale, annonce aujourd'hui la disponibilité d'« Aktana for MedTech », un ensemble d'outils conçus pour optimiser l'exécution représentative sur le terrain, la coordination des comptes et les programmes de formation médicale avec des informations et des conseils optimisés par l'IA.

La solution comprend Aktana Copilot Mobile for MedTech, un assistant numérique interactif qui optimise l'exécution des stratégies de vente et de marketing pour l'ensemble des équipes commerciales sur le terrain via des appareils mobiles, offrant une véritable performance et un impact omnicanal.

« Les prestataires de soins de santé ont clairement exprimé leur volonté de tirer parti de multiples canaux numériques pour mener leurs propres recherches, interagir avec leurs collègues et communiquer avec les représentants des medtechs », déclare John Vitalie, CEO, Aktana. « Toutefois, moins de 20 % des medtechs utilisent des capacités omnicanales avancées, et celles qui le font dépassent de deux fois le chiffre d'affaires moyen du secteur. »

« Aktana for MedTech porte l'omnicanal vers de nouveaux sommets en permettant aux entreprises de dispositifs médicaux de planifier et de gérer leurs interactions avec les prestataires de soins grâce aux informations optimisées par l'IA, depuis le prélancement jusqu'aux réunions de terrain et au suivi. En parallèle, Aktana Copilot Mobile for MedTech collecte les données de réaction sur le terrain en temps réel, améliorant ainsi l'intelligence en temps réel pour chaque interaction avec le personnel soignant », poursuit Vitalie.

Aktana for MedTech est composé de la plateforme ouverte de classe mondiale d'Aktana, de Field Orchestrator, d'Omnichannel Orchestrator, d'Analytics Activator, ainsi que de Copilot Mobile. Les outils utilisent des suggestions en temps réel et basées sur les informations permettant aux équipes de terrain de simplifier la planification des appels et de mener des activités plus personnalisées et coordonnées, améliorant ainsi la qualité des interactions avec les prestataires de soins de santé. Plus précisément, Aktana for MedTech:

permet aux medtechs de simplifier la planification, de gérer les stocks, d'optimiser l'utilisation des inventaires et de rationaliser les processus d'approvisionnement grâce à l'orchestration omnicanale optimisée par l'IA.

prédit les seuils de produit avec l'identification optimisée par l'IA des changements critiques de volume de produits pour chaque compte, combinés à des suggestions dynamiques exploitables, afin d'augmenter les ventes et de réduire les coûts.

offre un contenu de formation médicale beaucoup plus efficace avec des suggestions dynamiques exploitables pour s'assurer que les prestataires de soins obtiennent les meilleures informations, au bon moment, pour mieux répondre aux besoins des patients.

En conformité avec une étude relative aux préférences des médecins, Dr Adil Ajuied, chirurgien du genou au Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust et à la Fortius Clinic London, déclare : « Être capable de rationaliser le processus de planification des rendez-vous en analysant ma disponibilité, mes préférences et mes modèles d'engagement passés pourrait garantir que les réunions soient planifiées à des moments optimaux, minimisant ainsi l'impact sur mes responsabilités cliniques et permettant des discussions plus ciblées. »

Aktana for MedTech est une solution neutre vis-à-vis des CRM et s'intègre à toutes les sources de données. L'ensemble d'outils est modulaire et peut-être déployé individuellement ou en association avec les autres produits d'Aktana. Aktana for MedTech est disponible dès aujourd'hui.

À propos d'Aktana

Aktana est le leader de l'engagement intelligent des clients pour l'industrie mondiale des sciences de la vie et médicale. En veillant à ce que chaque expérience client soit adaptée aux préférences et aux besoins individuels, nous aidons les entreprises des sciences de la vie à renforcer leurs relations avec les prestataires de soins de santé afin d'améliorer les soins aux patients. Aktana transforme le modèle d'engagement commercial pour rendre chaque interaction plus efficace avec l'IA mixte propriétaire et l'intelligence mobile. Aujourd'hui, les équipes commerciales et médicales de plus de 350 marques utilisent l'orchestration complète d'IA de prochaine génération d'Aktana pour offrir un engagement omnicanal personnalisé à grande échelle. Basé à San Francisco, Aktana possède des bureaux dans toutes les grandes régions biopharmaceutiques du monde.

5 mars 2024 à 14:10

