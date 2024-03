AHF demande instamment à l'OMS de sauver des technologies essentielles dans la lutte contre le VIH





AIDS Healthcare Foundation (AHF) exhorte l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à encourager les fabricants d'équipements CD4 vitaux au point d'intervention, dont Abbott Laboratories et Becton Dickinson (BD), à poursuivre la production de l'équipement de dépistage du VIH et de tous les produits nécessaires pour assurer le bon fonctionnement.

« Travaillant dans 46 pays, les équipes nationales de l'AHF voient de manière concrète les conséquences des décisions d'Abbott et de BD, en particulier en Afrique et en Asie. Les machines CD4 de point d'intervention sont rares, et introuvables dans certains pays, ainsi que les cartouches de réactif essentielles qui permettent des résultats en 20 minutes. Les entreprises ont également cessé de faire des appels de service sur l'équipement existant, abandonnant les patients et laissant les professionnels de la santé démunis », déclare Dr Adele Schwartz Benzaken, directeur médical principal, AHF. « Nous exhortons l'OMS à prendre la parole et à encourager les fabricants d'équipements de dépistage CD4 à commencer immédiatement à produire les machines et les réactifs, ainsi qu'à fournir une assistance pour les équipements déjà sur le terrain, car beaucoup ne sont plus opérationnels à l'échelle mondiale. »

Aujourd'hui inversé, un précédent changement de préférence de l'OMS aux dépens du CD4 et au profit des tests de charge virale pour évaluer la santé des patients séropositifs a poussé les fabricants de machines CD4 à annoncer une diminution dangereuse de la production, au sujet de laquelle l' AHF avait déjà lancé une mise en garde .

Le test CD4 montre comment le VIH endommage notre système immunitaire étant donné que le virus cible et détruit les cellules CD4. Bien que la numération de CD4 ne soit pas vitale pour le diagnostic du VIH, elle est extrêmement importante après un diagnostic positif, car l'état du patient a peut-être déjà progressé vers le sida. Ce test est donc essentiel au continuum de soins du VIH.

5 mars 2024

