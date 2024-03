Seoul Semiconductor porte plainte contre Amazon pour violation de brevet devant l'instance européenne JUB (Juridiction unifiée du brevet)





Seoul Semiconductor Co., Ltd. ("SSC"), un innovateur de premier plan mondial en matière de produits et technologies LED, a annoncé avoir porté plainte devant la Juridiction unifiée du brevet pour violation de brevet contre Amazon (Amazon Services Europe), la plus grande entreprise de distribution au monde, demandant une injonction contre la vente de produits contrefaits.

SSC et ses sociétés affiliées ont obtenu 15 injonctions permanentes pour violation de brevet contre divers fabricants et distributeurs ces cinq dernières années auprès de tribunaux aux États-Unis, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Intenter des procès dans différents pays, cependant, s'est révélé être un moyen moins efficace pour faire respecter ses brevets contre des produits contrefaits.

Créée en juin 2023, l'instance européenne JUB (Juridiction unifiée du brevet) a compétence totale dans le cadre de contentieux de brevets en Europe. Les demandes d'injonction et de dommages-intérêts pour violation de brevet de la Juridiction unifiée du brevet peuvent prendre effet simultanément dans 17 pays européens, dont l'Allemagne, la France et l'Italie. Par conséquent, SSC peut dorénavant empêcher la distribution de produits contrefaits à travers l'Europe avec une seule poursuite judiciaire.

Parmi les plus de 18 000 brevets détenus par SSC, le brevet revendiqué dans cette action en justice concerne une technologie révolutionnaire qui ajuste librement la luminosité et la couleur des produits d'éclairage à LED dans la durée. Cette solution technologique est largement utilisée dans les produits d'éclairage intelligents et l'éclairage réglable en couleur. Un autre brevet revendiqué a trait à la dissipation de chaleur dans les boîtiers de LED, une technologie cruciale largement utilisée dans l'éclairage automobile, où la dissipation de chaleur est primordiale.

« Comme dans la vie, les opportunités sur le marché doivent être aussi équitables que possible », a déclaré Han-seon Park, vice-présidente exécutive du service marketing chez SSC. « Malgré l'accent mis sur la gestion ESG, certains grands fabricants de LED distribuent uniquement des produits contrefaits, se souciant peu de respecter les propriétés intellectuelles. Cela nous affecte tous, même ceux qui aspirent à une société fondée sur une concurrence loyale », a-t-elle ajouté.

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor est le deuxième fabricant mondial de LED au monde, un classement excluant le marché captif, et détient plus de 18 000 brevets. Sur la base d'un portefeuille de produits différencié, Seoul propose une large gamme de technologies et produit en masse des solutions LED innovantes pour l'éclairage intérieur et extérieur, l'automobile, les produits informatiques, tels que des téléphones portables, écrans d'ordinateur et autres applications, ainsi que dans le domaine UV. Les premiers produits de développement et de production de masse au monde de Seoul deviennent la norme de l'industrie des LED et dominent le marché mondial avec une LED sans encapsulation, WICOP ; une LED à courant alternatif haute tension, Acrich ; une LED avec une puissance 10 fois supérieure à celle d'une LED conventionnelle, nPola ; une technologie LED ultraviolette de pointe, Violeds ; une technologie d'émission de lumière dans toutes les directions, LED à filament ; une LED à spectre solaire naturel, SunLike ; et bien plus encore. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.seoulsemicon.com/en , YouTube , LinkedIn .

5 mars 2024 à 02:05

