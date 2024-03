Le Sommet international des ministres des mines ferme les marchés





TORONTO, le 4 mars 2024 /CNW/ - Des représentants de l'Institut canadien des mines, de la métallurgies et du pétrole, de McCarthy Tétrault, de la Chambre commerciale Canada-Afrique, de MineAfrica et du gouvernement du Canada se sont joints à Dean McPherson, chef du secteur minier mondial au Groupe TMX, pour fermer les marchés et souligner la 9e présentation annuelle du Sommet international des ministres des mines (SIMM).

Le 4 mars 2024, l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE), le Forum économique mondial (FEM) et le Forum intergouvernemental sur l'exploitation minière, les minéraux, les métaux et le développement durable (FIG) ont tenu conjointement la neuvième édition du SIMM.

Le Sommet, qui rassemble des ministres responsables de la prospection de minerais et de l'exploitation minière des quatre coins de la planète, ainsi que des représentantes et des représentants du secteur minier et de la société civile, fournit à ces différents intervenants une occasion privilégiée de discuter de défis et d'enjeux touchant l'exploration et la mise en valeur des ressources minières de par le monde. Le Sommet a eu lieu dans le cadre du congrès de l'ACPE 2024.

4 mars 2024 à 17:47

