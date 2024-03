Earth Alive annonce le départ de son Chef des affaires juridiques





MONTRÉAL, 01 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Alive Clean Technologies Inc. (TSXV: EAC) (« Earth Alive » ou la « Société »), un fournisseur de premier plan de produits microbiens respectueux de l'environnement, a annoncé le départ au premier 1er mars 2024 d'Eric Paul-Hus, Chef des affaires juridiques.



Eric a apporté son expertise juridique et ses conseils à de nombreuses initiatives et projets.

« Nous remercions Eric pour sa contribution et son engagement pendant son mandat chez Earth Alive », a exprimé Nikolaos Sofronis, PDG d'Earth Alive. « Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses projets futurs ».

Eric reste toutefois disponible pour des développements futurs de la société.

À propos de Earth Alive Clean Technologies Inc.

Earth Alive est un leader de l'industrie des technologies à base de micro-organismes. Les produits innovants d'Earth Alive contribuent à l'agriculture régénérative, à la suppression naturelle de la poussière avec une consommation d'eau minimale et à un nettoyage industriel écologique et respectueux de l'humain. Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://earthalivect.com/.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour information, veuillez contacter :

Nikolaos Sofronis, PDG

Téléphone : 438 333-1680 ; 514 462-1628

Portable : +352 621 395 338

Courriel : [email protected]

1 mars 2024 à 19:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :