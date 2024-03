DÉCLARATION DU MINISTÈRE - Services publics et Approvisionnement Canada annonce la suspension de Dalian





GATINEAU, QC, le 1er mars 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) est doté d'un cadre qui lui permet de prévenir les situations de conflit d'intérêts ou les actes répréhensibles présumés, de les détecter et d'y répondre afin de protéger l'intégrité, l'équité, l'ouverture et la transparence du système d'approvisionnement fédéral.

SPAC s'est empressé de suspendre la cote de sécurité de Dalian Enterprises (Dalian) en réaction à l'information révélée récemment. Par conséquent, à compter de maintenant, il est officiellement interdit à Dalian Enterprises (Dalian), ainsi qu'à la coentreprise formée par Dalian et Coradix Technology Consulting (Coradix), de poursuivre les travaux liés aux contrats fédéraux et de participer à de nouveaux projets de marchés. De plus, Dalian et la coentreprise formée par Dalian et Coradix ne sont plus admissibles aux arrangements en matière d'approvisionnement et en sont exclues. Ces suspensions sont en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

1 mars 2024 à 17:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :