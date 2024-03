La Standing Buffalo First Nation et le Canada signent une entente en vue de faire progresser la réconciliation et de rétablir leur relation





OTTAWA, ON, le 1er mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le chef Rodger Redman, de la Standing Buffalo Dakota First Nation, et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé que les parties ont signé un protocole d'entente en vue de faire progresser la réconciliation et qui détermine comment les parties collaboreront pour trouver des solutions partagées afin de répondre aux priorités communautaires.

L'un des principaux objectifs des discussions à venir est d'arriver à s'entendre sur la négociation d'une entente qui reflète les objectifs de réconciliation de la Standing Buffalo Dakota First Nation, une entente qui s'appuie sur la reconnaissance de la relation historique distincte entre la Standing Buffalo Dakota First Nation et la Couronne. Dans le cadre de ce processus, le Canada et la Standing Buffalo Dakota First Nation souhaitent réaffirmer et reconnaître leur historique d'alliance et d'amitié. Selon le protocole d'entente, les parties chercheront également des moyens de reconnaître les contributions de la Standing Buffalo Dakota First Nation au Canada et la place légitime de celle-ci au sein de la société canadienne, d'améliorer le bien-être de la communauté et d'intégrer des aspects des connaissances traditionnelles de la Standing Buffalo Dakota First Nation dans les discussions.

Le protocole d'entente élaboré conjointement aidera les parties à se préparer à renouveler leur relation de nation à nation axée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Ce travail de collaboration reposera sur les priorités définies par la Standing Buffalo Dakota First Nation en vue d'établir une base solide pour concrétiser sa vision de l'autodétermination et de parvenir à une réconciliation significative avec le Canada.

Le protocole d'entente est le résultat de discussions continues et est un exemple de la façon dont le Canada travaille en partenariat avec les peuples autochtones à l'élaboration de solutions partagées qui permettent de renouveler les relations, de respecter les droits inhérents et de favoriser la réconciliation.

Citations

« En cette période marquante de notre histoire commune, le protocole d'entente entre la Standing Buffalo Dakota First Nation et le Canada marque le renouvellement de notre ancienne alliance, laquelle a été renforcée notamment au cours de la guerre de Pontiac en 1763 et 1764. Cette entente vise à reconnaître la profondeur de notre relation de nation à nation, un lien caractérisé par des contributions mutuelles et par le respect dans le cadre d'une alliance qui dure depuis plusieurs siècles. En honorant le passé et en ouvrant les bras vers l'avenir, nous reconnaissons les contributions importantes de chaque nation à notre prospérité et à notre survie collectives. Ensemble, nous nous préparons à aller de l'avant, et nous nous engageons à améliorer le bien-être de nos communautés, à respecter nos valeurs communes et à continuer à bâtir sur une base de confiance et de partenariat qui nous définit depuis des générations. »

Chef Rodger Redman

Standing Buffalo Dakota First Nation

« Le protocole d'entente atteste de la relation unique et évolutive du Canada avec la Standing Buffalo Dakota First Nation. Nous continuerons à collaborer avec celle-ci, dans le cadre d'un partenariat égal, pour renouveler notre relation en vue d'une véritable réconciliation. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits saillants

Le dialogue a débuté entre le Canada et la Standing Buffalo Dakota First Nation en 2021, dans le cadre d'une table de discussion sur la reconnaissance des droits ancestraux et l'autodétermination.

et la Standing Buffalo Dakota First Nation en 2021, dans le cadre d'une table de discussion sur la reconnaissance des droits ancestraux et l'autodétermination. Le protocole d'entente annoncé aujourd'hui définit le processus de dialogue et de collaboration continus en vue d'élaborer conjointement un mandat permettant d'entamer des négociations formelles fondées sur les droits. Il ne s'agit pas seulement d'une base pour les discussions pertinentes à venir, mais aussi d'un témoignage des progrès futurs que le Canada et la Standing Buffalo Dakota First Nation s'engagent à réaliser.

et la Standing Buffalo Dakota First Nation s'engagent à réaliser. Le processus prévoit l'intégration des témoignages oraux traditionnels de la Standing Buffalo Dakota First Nation, ce qui jouera un rôle essentiel dans l'enrichissement du récit historique du Canada et contribueront à une compréhension globale de nos histoires et de nos contributions interdépendantes.

et contribueront à une compréhension globale de nos histoires et de nos contributions interdépendantes. La Standing Buffalo Dakota First Nation est l'une des neuf (9) communautés de la Dakota-Lakota First Nation au Canada . La Standing Buffalo Dakota First Nation s'engage à réaffirmer sa relation historique avec la Couronne dans le cadre d'une entente qui reconnaît une alliance de longue durée, qui comprend le soutien du peuple Dakota à la Couronne britannique durant la guerre de 1812.

. La Standing Buffalo Dakota First Nation s'engage à réaffirmer sa relation historique avec la Couronne dans le cadre d'une entente qui reconnaît une alliance de longue durée, qui comprend le soutien du peuple Dakota à la Couronne britannique durant la guerre de 1812. La Standing Buffalo Dakota First Nation et le Canada continueront à travailler ensemble pour trouver des solutions communes qui permettent de renouveler leur relation de nation à nation et de faire progresser la réconciliation au profit de la communauté et des générations à venir.

