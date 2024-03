La Duncan's First Nation célèbre l'ouverture d'une nouvelle usine de traitement de l'eau





DUNCAN'S FIRST NATION, TERRITOIRE DU TRAITÉ 8, AB, le 1er mars 2024 /CNW/ - La Duncan's First Nation, une communauté très unie du nord de l'Alberta, a récemment célébré l'ouverture de sa nouvelle usine de traitement de l'eau, assurant ainsi à la communauté une eau potable sûre, propre et fiable, aujourd'hui et pour les générations à venir.

Ce projet mené en collaboration par la Duncan's First Nation et Services aux Autochtones Canada remplace le système de traitement de l'eau vieillissant de la communauté et est conçu pour assurer un approvisionnement en eau durable pour les années à venir. Le projet comprend l'établissement d'une nouvelle source d'approvisionnement en eau brute, l'installation des équipements modernes de traitement de l'eau et la construction d'un nouveau réservoir d'eau traitée et d'un nouveau bâtiment.

L'usine de traitement de l'eau nouvellement inaugurée souligne l'engagement de la communauté à assurer le bien-être de ses membres et prépare le terrain pour les initiatives à venir qui dépendront d'un approvisionnement en eau fiable.

Services aux Autochtones Canada a fourni environ 13 millions de dollars pour soutenir ce projet mené par la communauté.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec ses partenaires des Premières Nations afin de garantir un financement et des ressources adéquats pour la construction et l'entretien des systèmes de traitement de l'eau dans toutes les communautés des Premières Nations, de sorte que tous les Canadiens aient un accès fiable à de l'eau potable salubre et propre.

Citations

« L'air, la nourriture et l'eau sont les trois nécessités de la vie. Nous sommes une nation de personnes qui vivaient sur cette terre lorsque l'eau pouvait être bue directement dans les rivières et les lacs. Aujourd'hui, en raison de la surpopulation et de la pollution de nos terres et de nos cours d'eau, nous ne pouvons plus manger les poissons de la plupart des rivières ni boire l'eau sans la filtrer.

Grâce à la construction de notre nouvelle usine de traitement de l'eau, nous sommes rassurés quant à l'avenir de la santé et de la sécurité de notre Première Nation. Nous prévoyons un approvisionnement abondant en eau potable dans notre communauté. Nous aurons désormais la pression d'eau nécessaire pour alimenter tous nos logements et bâtiments communautaires actuels et futurs. Nous pourrons également disposer de l'équipement adéquat pour fournir à notre future caserne de pompiers et à nos camions l'eau nécessaire à la lutte contre les incendies. Nous disposerons également de l'eau nécessaire à la construction des étangs à truites prévus et à l'agriculture verticale à laquelle nous travaillons pour assurer la sécurité alimentaire de notre Première Nation. L'usine de traitement de l'eau a été conçue pour répondre aux besoins de notre communauté aujourd'hui et à ceux de notre population croissante à l'avenir.»

Chef Virginia Gladue

Duncan's First Nation

« La construction de cette nouvelle usine de traitement de l'eau est la prochaine étape qui permettra à la Duncan's First Nation d'avoir accès à une eau potable sûre, propre et fiable pour les générations à venir.

C'est grâce à l'engagement ferme de la chef Virginia Gladue, de la Nation et de l'équipe de projet que leur communauté aura l'approvisionnement en eau nécessaire pour continuer à croître et à prospérer. Nous continuerons à soutenir les communautés afin que chacun puisse avoir confiance dans l'eau qui sort de son robinet. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Investir aujourd'hui dans une infrastructure d'eau propre, c'est en récolter les fruits pour les générations à venir. Ce système de traitement de l'eau, dont on a grandement besoin, améliorera la qualité de vie dans la réserve pour la Duncan's First Nation. Nous félicitons la chef Gladue et la communauté de la Duncan's First Nation pour leur leadership et leur travail acharné qui ont permis de rendre ce jour possible. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles

Faits en bref

La Duncan's First Nation est située dans le district municipal de Peace no 135, à 39 kilomètres au sud-ouest de Peace River .

. La Duncan's First Nation a adopté le nom de Duncan Tastaoosts (Testawich), qui a été désigné comme « chef des Indiens du débarcadère de Peace River et du territoire adjacent » lors de la signature du traité no 8, le 1er juillet 1899.

Liens connexes

https://www.duncansfirstnation.com/ (en anglais)

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

1 mars 2024 à 13:53

Communiqué envoyé leet diffusé par :