Quartiers inclusifs et résilients (QIR) - Montréal investit 600 000 $ pour améliorer la qualité de vie à Montréal-Nord, Lachine et dans le Centre-Sud





MONTRÉAL, le 1er mars 2024 /CNW/ - Oeuvrant à réduire les iniquités dans ses quartiers, la Ville de Montréal annonce l'octroi d'un soutien financier de 600 000 $ à 3 tables de quartier pour améliorer la qualité de vie des résidentes et des résidents des quartiers Sainte-Marie, Nord-Est et Saint-Pierre, qui se situent respectivement dans les arrondissements de Ville-Marie, Montréal-Nord et Lachine.

Ce financement assure la pleine participation et la contribution importante des tables de quartiers (Table de quartier de Montréal-Nord, la CDC Centre-Sud et Concert'Action Lachine) à la gouvernance locale des Quartiers inclusifs et résilients (QIR) dans leurs milieux. Réunissant la table de quartier, l'arrondissement et les services centraux de la Ville de Montréal, cette gouvernance a pour mandat de cibler les besoins des quartiers concernés et d'élaborer une stratégie d'intervention locale pour améliorer de manière structurante le cadre et la qualité de vie de ces communautés parmi les plus vulnérables à l'échelle de la ville.

Ce soutien financier s'inscrit au coeur de la nouvelle approche Quartiers inclusifs et résilients (QIR), dévoilée par la Ville à l'automne et qui vise à réduire les inégalités qui subsistent entre les quartiers de la métropole. Cette initiative mise sur l'identification des besoins par les acteurs présents sur le terrain pour mieux intervenir dans les quartiers qui cumulent les vulnérabilités.

Rappelons qu'avec l'approche QIR, la Ville s'est donnée comme objectif d'améliorer durablement trois quartiers montréalais, soit ceux de Saint-Pierre, dans l'arrondissement de Lachine, de Sainte-Marie, dans l'arrondissement de Ville-Marie, et le Nord-Est de l'arrondissement de Montréal-Nord. Ces trois quartiers ont été sélectionnés notamment à la suite d'une évaluation de l'état de défavorisation du milieu rendue possible grâce à l'indice d'équité des milieux de vie.

L'approche QIR vise à accroître l'efficacité des interventions municipales en priorisant les milieux de vie qui cumulent plusieurs vulnérabilités, notamment la présence d'îlots de chaleur, ainsi que l'accès limité aux espaces verts, aux parcs et aux infrastructures de sports et de loisirs. Ces secteurs sont également ciblés pour leur capacité de mobilisation du milieu communautaire et parce que ce sont des quartiers en transformation. La Ville souhaite, par le biais de cette nouvelle approche, mettre à contribution la société civile dans le développement de nouveaux milieux de vie inclusifs et résilients.

Concrètement, cela va se matérialiser par l'implantation de projets d'infrastructure, d'aménagements et d'autres projets porteurs pour améliorer non seulement les conditions, mais aussi la qualité de vie des résidentes et des résidents de ces secteurs. À terme, la Ville souhaite élargir cette approche d'intervention à tous les arrondissements.

« Montréal est riche de la diversité de ses quartiers. Mais pendant des années, certains n'ont pas eu l'amour qu'ils devaient recevoir ce qui laisse des marques profondes sur le territoire. En tant que mairesse de Ville-Marie, je suis fière du déploiement de l'approche QIR dans le quartier Sainte-Marie. Le modèle de gouvernance déployé répond directement aux besoins identifiés sur le terrain, par et pour la communauté. L'atteinte de cette équité territoriale doit se faire par du concret : par des données, par de la collaboration avec la communauté et ultimement par des investissements. C'est ça l'esprit de l'approche QIR. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« L'arrondissement de Lachine se réjouit des investissements accordés par la Ville de Montréal qui bénéficieront, à terme, à toute la communauté du quartier Saint-Pierre. Ces sommes permettront à Concert'Action Lachine, qui oeuvre depuis plus de 20 ans dans le secteur, d'établir les priorités et les projets nécessaires à l'amélioration de la qualité de vie des résidentes et des résidents du quartier, tout en restant connecté sur les enjeux et les aspirations de la population. Le quartier Saint-Pierre célèbre son 130e anniversaire cette année. Ces sommes arrivent à point pour rétablir l'équité au sein de ce milieu de vie qui a trop longtemps été délaissé par les administrations précédentes. Comme mairesse de Lachine, je tiens à dire aux Pierroises et aux Pierrois que c'est maintenant à leur tour de recevoir. »

Maja Vodanovic, mairesse de Lachine

« Je salue l'arrivée de sommes pour le QIR à notre table de quartier. Ces sommes permettront de poursuivre le travail entamé dans les dernières années, qui s'arrimera avec le plan de réaménagement du nord-est. Nous espérons que la population de Montréal-Nord pourra voir des changements et des aménagements durables dans le quartier pour son mieux-être. »

Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord

« L'approche QIR est la manifestation concrète que l'équité territoriale une priorité de notre administration. Il est important de donner aux tables de quartier les moyens de participer pleinement aux gouvernances locales. Nous avons besoin de leur expertise et de la compréhension qu'ils ont de leurs milieux afin de réussir à offrir la même qualité de vie à toutes les Montréalaises et tous les Montréalais. C'est l'ambition pour laquelle nous travaillons d'arrache-pied. »

Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal

