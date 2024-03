Réunion de promotion du plan Qianhai organisée à Hong Kong





SHENZHEN, Chine, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- Le 26 février, le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong a organisé une réunion de promotion du plan de développement global de la zone de coopération des industries de services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong (le plan Qianhai).

Le plan Qianhai, publié par la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) le 21 décembre 2023, détaille le développement futur de Qianhai, et couvre des domaines tels que les objectifs de développement, l'aménagement de l'espace, le développement industriel, l'environnement commercial, la construction urbaine, la qualité de vie et le modèle de gouvernance. Il vise à renforcer le rôle de Qianhai en tant que zone de démonstration et de leadership dans la construction de la Grande Baie, ainsi qu'à approfondir la coopération entre Hong Kong et Shenzhen, selon l'autorité de la zone de coopération de l'industrie des services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong.

Lors de la réunion, Wu Shulin, directeur général du département de l'économie régionale de la NDRC, a d'abord présenté en détail la situation actuelle du développement et de la construction de Qianhai, ainsi que les exigences générales de la mise en oeuvre du plan Qianhai. Il s'agit d'intensifier la coopération entre Guangdong et Hong Kong et entre Shenzhen et Hong Kong, et d'élargir les domaines de développement de Hong Kong. M. Wu a ensuite élaboré systématiquement des mesures spécifiques en matière de développement industriel, d'environnement commercial, de construction urbaine, de services publics, de mécanismes institutionnels et d'autres domaines.

M. Wu a déclaré qu'au cours de la prochaine étape, la NDRC travaillera avec les départements concernés du gouvernement central et soutiendra pleinement Guangdong et Shenzhen pour approfondir la coopération globale entre Shenzhen et Hong Kong, en saisissant l'occasion de la mise en oeuvre du plan Qianhai. Ce soutien et cette coopération devraient également apporter de nouvelles contributions à la prospérité et à la stabilité à long terme de Hong Kong, ainsi qu'à son intégration approfondie dans le développement global du pays.

Tsang Kwok-wai, secrétaire du bureau des affaires constitutionnelles et continentales du gouvernement de la RAS de Hong Kong, a déclaré que le plan Qianhai revêtait une grande importance pour la construction de haut niveau de Qianhai et de la zone de la Grande Baie, ainsi que pour la réforme et l'ouverture en profondeur et le développement global de haute qualité du pays. Dans le même temps, le plan Qianhai fournit également un soutien et des conseils au gouvernement de la RAS de Hong Kong pour mettre en pratique le principe « un pays, deux systèmes » et maintenir la prospérité et la stabilité à long terme.

Selon M. Tsang, la zone de coopération Qianhai Shenzhen-Hong Kong pour les industries de services modernes est un vecteur important pour aider les industries avantageuses de Hong Kong à développer le marché continental, ainsi qu'une passerelle pour les entreprises continentales qui utilisent Hong Kong comme plateforme pour explorer le marché international. Les échanges aideront Hong Kong à consolider et à renforcer son positionnement en tant que centre international de la finance, du transport maritime et du commerce, et en tant que plaque tournante de l'aviation internationale, et à stimuler le développement économique et social local. Hong Kong continuera à soutenir Qianhai dans son rôle de pionnier et à promouvoir davantage d'innovations et d'avancées politiques.

« Le gouvernement de la RAS de Hong Kong continuera à prendre des mesures proactives et à établir des liens avec les villes de la région de la Grande Baie afin d'approfondir la coopération en s'appuyant sur les forces de chacun. Nous surmonterons les difficultés et les obstacles sur la voie du développement et mettrons en oeuvre davantage de mesures favorisant les échanges de personnes, de biens, de capitaux et d'informations, afin que les talents, les entreprises et tous les citoyens ordinaires de Hong Kong et du reste du monde puissent saisir les vastes possibilités offertes par la région de la Grande Baie. Parallèlement, nous aiderons les villes de la région de la Grande Baie à accéder au marché international, en tirant pleinement parti du rôle de Hong Kong en tant que plateforme internationale à double sens permettant d'"attirer" et d'"internationaliser". Hong Kong sera toujours prête à mettre ses forces au service du développement de la mère patrie, » a indiqué M. Tsang.

1 mars 2024 à 13:33

Communiqué envoyé leet diffusé par :