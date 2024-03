Déclaration de la gouverneure générale au sujet du décès du très honorable Brian Mulroney





OTTAWA, ON, le 1er mars 2024 /CNW/ - C'est avec tristesse que j'ai appris le décès du très honorable Brian Mulroney. Le Canada perd un grand homme d'État, mais ses contributions resteront à jamais gravées dans nos mémoires.

Dirigeant éminent, Brian Mulroney a consacré sa vie au service public et a su guider le Canada lors d'événements charnières de son histoire. L'inébranlable volonté d'agir dont il a fait preuve a eu des effets positifs durables sur notre économie, notre environnement et nos relations internationales. À une époque caractérisée par l'incertitude mondiale, il a exercé le pouvoir de manière progressiste, et sa vision du Canada, en particulier pour l'Arctique, était inspirante. Accordant une grande importance à l'harmonie, à la diversité et à l'inclusion dans notre société, il reconnaissait également qu'il était essentiel d'avoir des discussions difficiles si l'on voulait progresser, et il n'a jamais hésité à créer des instances pour que ces discussions aient lieu. Je me souviendrai toujours de sa détermination à défendre les droits des Autochtones lors des négociations constitutionnelles des années 1980 et de celles qui ont entouré l'Accord de Charlottetown.

Souvenons-nous de ses contributions avec gratitude et honorons sa mémoire en continuant de défendre les valeurs qui lui étaient chères. Je suis persuadée que l'héritage de Brian Mulroney inspirera des générations de dirigeants lorsqu'ils orienteront l'avenir du Canada.

Whit et moi tenons à offrir nos condoléances à son épouse, Mila, et à ses enfants, Caroline, Ben, Mark et Nicolas. Nos pensées, ainsi que celles d'innombrables Canadiennes et Canadiens, vous accompagnent, et nous espérons qu'elles vous apporteront du réconfort en cette période difficile.

Mary Simon

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , X et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

1 mars 2024 à 12:31

Communiqué envoyé leet diffusé par :