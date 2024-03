Le Canada annonce le lancement de l'Accord sur la mobilité des jeunes (AMJ) entre le Canada et la Finlande





OTTAWA, ON, le 1er mars 2024 /CNW/ - Le Canada continue de créer de nouvelles occasions qui permettent aux jeunes Canadiens de découvrir d'autres cultures et de nouer des relations durables à l'étranger. Le gouvernement du Canada accueille également des jeunes du monde entier pour leur faire découvrir la diversité et la richesse du Canada grâce au travail et au voyage.

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui que l'Accord sur la mobilité des jeunes entre le Canada et la Finlande, conclu le 19 mai 2023, est maintenant entré en vigueur. Cet accord permettra aux Canadiens et Finlandais âgés de 18 à 35 ans de travailler et de voyager en Finlande et au Canada respectivement grâce au programme Expérience internationale Canada (EIC) ou à son équivalent finlandais.

Le Canada et la Finlande ont célébré 77 ans de relations diplomatiques officielles cette année : cet accord servira de nouvelle base pour approfondir davantage les relations bilatérales entre nos deux pays. Les participants aux programmes d'Expérience internationale Canada auront la chance d'explorer de nouvelles cultures et de vivre de nouvelles expériences tout en acquérant des compétences de vie, en améliorant leurs perspectives d'emploi et en approfondissant leurs liens sociaux. Il s'agit également d'une occasion d'échange culturel unique pour les jeunes autochtones au Canada, qui pourraient être intéressés par l'héritage et le savoir traditionnel du peuple sami. En investissant dans le potentiel de leur jeunesse, le Canada et la Finlande ouvrent la voie à une communauté mondiale plus forte et plus interconnectée.

Citations

« Le Canada et la Finlande entretiennent une forte relation bilatérale fondée sur le rapprochement de nos peuples et des valeurs communes. EIC permettra aux Canadiens et aux Finlandais d'apprendre de nouvelles cultures et faire de nouvelles expériences, tout en acquérant des compétences, en améliorant leurs perspectives d'emploi et en tissant des amitiés dont ils jouiront toute leur vie. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref :

Les demandeurs qui souhaitent participer à l'Accord sur la mobilité des jeunes entre le Canada et la Finlande peuvent le faire dès le 1 er mars 2024.

mars 2024. Fondé en 1956, le programme Expérience internationale Canada continue de dynamiser les relations interculturelles entre le Canada et plus de 35 pays et territoires partenaires.

Il existe trois catégories de participation dans le cadre du Programme :

Vacances-travail - les participants reçoivent un permis de travail ouvert qui leur permet de travailler n'importe où dans le pays d'accueil afin de financer leur séjour; Stage coop international - les participants reçoivent un permis de travail lié à un employeur donné qui permet aux étudiants d'acquérir une expérience pertinente dans leur domaine d'études; Jeunes professionnels - les participants reçoivent un permis de travail propre à un employeur qui leur permet d'acquérir une expérience pertinente dans leur profession ou leur domaine d'études.

Liens connexes :

Suivez le programme EIC

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

1 mars 2024 à 11:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :