Déclaration au sujet du Mois de la prévention de la fraude

OTTAWA, ON, le 1er mars 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

«?Le Canada est une destination de choix pour les personnes du monde entier qui souhaitent venir ici pour travailler, étudier et bâtir une vie avec leur famille. Tout en accueillant ces nouveaux arrivants, qui amènent avec eux les compétences dont notre économie a besoin pour croître, il faut continuer à prendre des mesures concrètes afin de combattre la fraude à l'immigration et de protéger les Canadiens et les personnes qui désirent s'établir au pays de bonne foi.

Le Mois de la prévention de la fraude est l'occasion de mettre en évidence les risques de fraude liée à l'immigration et certains signes précurseurs courants. Ces connaissances préparent les nouveaux arrivants et les personnes qui souhaitent venir au Canada à être vigilants et à déceler, à rejeter et à signaler les fraudes et les escroqueries potentielles.

Une partie de notre travail consiste à sensibiliser directement les étudiants étrangers qui désirent poursuivre leurs études au Canada. Nous présentons à ces étudiants potentiels des renseignements sur les permis d'études, le processus de demande et les formes courantes de fraude afin qu'ils puissent reconnaître les escroqueries et se protéger de celles-ci. Grâce aux mesures annoncées en octobre 2023, nous agissons contre les acteurs malveillants qui s'en sont pris à de véritables étudiants à des fins lucratives en travaillant avec les établissements d'enseignement postsecondaire pour repérer les lettres d'acceptation frauduleuses.

Pour les aider à s'y retrouver dans notre système d'immigration, les nouveaux arrivants peuvent choisir de faire appel à un représentant afin d'agir en leur nom. Malheureusement, certaines personnes sont désireuses d'exploiter l'inexpérience et l'anxiété des autres pour leur propre intérêt. C'est pourquoi nous continuons à renforcer la réglementation relative aux représentants en immigration et en citoyenneté au Canada afin que les personnes qui en ont besoin puissent bénéficier de conseils et d'une représentation de grande qualité.

Les personnes qui représentent les immigrants ou leur donnent des conseils doivent être autorisées à le faire. Cela signifie qu'elles doivent être des membres en règle du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, des avocats ou d'autres membres en règle d'un barreau provincial ou territorial ou des notaires membres en règle de la Chambre des notaires du Québec.

Quelle que soit la voie que vous choisissez, tenez-vous informé. Consultez le site Web officiel du Ministère pour accéder à des renseignements précis et fiables sur les programmes d'IRCC. Pendant que vous y êtes, vous pouvez obtenir sans frais tous les formulaires et les instructions dont vous avez besoin afin de demander un visa, un permis ou la citoyenneté.

Ensemble, nous pouvons prévenir la fraude à l'immigration. Pour en apprendre davantage, notamment sur les types courants d'arnaques liées à l'immigration et à qui signaler une fraude en matière d'immigration, visitez la page sur la fraude en matière d'immigration.?»

1 mars 2024

