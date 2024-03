Premier appel de candidatures pour les Québécoises - Lancement de la Reconnaissance Maud-Maloney-Watt

La nouvelle émission de timbres de Postes Canada présente deux fleurs sauvages indigènes qui sont d'importantes sources de nourriture pour une variété de pollinisateurs, y compris les colibris, les papillons et les abeilles....

XPRIZE, le leader mondial de la conception et de l'exploitation de grands concours d'incitation pour relever les grands défis de l'humanité, lance aujourd'hui XPRIZE Water Scarcity. Rendu possible grâce à un investissement de 150 millions de...

Pour souligner l'engagement exceptionnel et la contribution exemplaire des femmes dans le domaine faunique au Québec, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs lance aujourd'hui le tout...