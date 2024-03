/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Femmes et crise du logement : Des organismes de luttes féministes et pour le droit au logement interpellent les gouvernements du Québec et du Canada/





MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - À une semaine de la journée internationale des droits des femmes, sept regroupements unissent leurs voix afin d'interpeller les gouvernements de François Legault et de Justin Trudeau sur les graves conséquences de la crise du logement sur les femmes, particulièrement lorsqu'elles sont précaires, marginalisées ou encore victimes de violence conjugale.

Lors d'une conférence de presse, le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ), la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes (FMHF), le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ), Femmes de diverses origines (FDO), le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) et le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) leur demanderont de financer le logement social à la hauteur des besoins et de mettre en place des mesures de contrôle du marché locatif privé, au plus vite.

Déroulement Quoi : conférence de presse Date : 1er mars 2024 Heure : 10h Lieu : Salle du 6e étage au Monastère, 4450 rue St-Hubert, Montréal, QC H2J 2W9. L'évènement sera également diffusé via zoom : https://us02web.zoom.us/j/87464331866?pwd=WGZMOUdUblYvcHVGeVM1YXQzM0tHQT09), pour les médias régionaux Qui : ? Cassandra Desnoyers, pour le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) ? Céline Magontier, pour le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) ? Michelle Hangnilo, pour le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ) ? Marie-Ève Desroches, pour le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ) ? Mylène Bigaouette, pour la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes) et le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale ? Amy Darwish pour Femmes de diverses origines (FDO)

1 mars 2024 à 07:00

