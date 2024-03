OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR L'ÉDITION 2024 DE LA COURSE 1000 MIGLIA WARM UP USA





BRESCIA, Italie, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- Les inscriptions s'ouvrent aujourd'hui pour l'édition 2024 de la course 1000 Miglia Warm Up USA, l'événement organisé par la Flèche Rouge depuis cinq ans aux États-Unis, entre Middleburg et Washington DC.

Prévu du 22 au 27 octobre, l'événement reprendra le format gagnant des années précédentes : après une journée d'entraînement aux techniques de course de régularité italiennes, organisée au Summit Point Motorsports Park, la Coppa USA démarrera, une course en trois étapes au cours de laquelle les équipes parcourront 800 kilomètres et aborderont des épreuves sportives difficiles.

Le point de départ des voitures les jours de course sera le centre-ville de Middleburg et les courses se dérouleront dans les environs de la ville, connue pour ses compétitions d'équitation et de polo, jusqu'aux montagnes Blue Ridge. Le déjeuner de la première étape aura lieu au domaine de Barboursville, mondialement connu pour ses vignes d'origine italienne, au restaurant Palladio, l'un des restaurants italiens les plus authentiques d'Amérique, et au 1804 Inn and Cottage, lieu de restauration et d'hôtellerie réputé depuis plus de deux siècles le long de la Constitution Highway. La deuxième étape retournera au circuit de Summit Point pour les essais sur circuit tandis qu'au dernier jour de la course, après le déjeuner au Congressional Country Club de Bethesda, la clôture aura lieu sur le sol italien à l'ambassade d'Italie à Washington DC.

Les équipes seront divisées en deux types, Vétéran où au moins un des deux pilotes inscrits a participé à au moins deux courses 1000 Miglia ou Ferrari Tribute 1000 Miglia, et Novice où les deux pilotes n'ont pas participé à plus d'une course 1000 Miglia (ou Ferrari Tribute). Un maximum de 40 voitures réparties en deux classes sera accepté pour la course : la catégorie « 1000 Miglia Era », comprenant des modèles ayant participé à la course 1000 Miglia historique possédant le certificat Registro 1000 Miglia, et la catégorie « Post 1000 Miglia Era », réservée aux voitures de sport et de tourisme construites entre 1958 et aujourd'hui. Les véhicules produits avant 1957 qui présentent un grand intérêt historique et/ou sportif, même s'ils n'ont jamais participé à la course 1000 Miglia historique, seront placés sur une liste d'invités et feront partie de la catégorie « 1000 Miglia Era ».

Des tarifs d'inscription anticipée seront disponibles à l'achat jusqu'au 3 mai.

La date limite d'inscription est fixée au 20 septembre.

Retrouvez toutes les informations sur le site 1000miglia.it.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2351405/Mille_Miglia.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2351404/Warm_Up_USA_Logo.jpg

1 mars 2024 à 06:49

Communiqué envoyé leet diffusé par :