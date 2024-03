L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers encourage les consommateurs à vérifier les titres de compétences à l'aide d'un nouvel outil en ligne





TORONTO, le 1er mars 2024 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) lance une campagne d'éducation encourageant tous les consommateurs à vérifier les titres de compétence de la personne qui leur fournit des conseils financiers.

L'ARSF facilite la tâche des consommateurs grâce à un nouvel outil en ligne. L'outil de vérification des titres de compétence aidera les particuliers à vérifier si leur professionnel financier détient les titres de compétence nécessaires pour utiliser le titre de planificateur financier ou de conseiller financier (ou un titre similaire) en Ontario. Ces titres indiquent que le professionnel a satisfait à des normes minimales de formation, qu'il est supervisé et qu'il adhère à un code de conduite.

« Dans de nombreux cas, les gens confient leurs épargnes à des professionnels financier et s'attendent à ce que ces personnes soient correctement formées et supervisées, a déclaré Huston Loke, vice-président directeur, surveillance des pratiques de l'industrie de l'ARSF. Nous encourageons les consommateurs à vérifier leurs titres de compétences et nous leur facilitons la tâche grâce à notre nouvel outil de vérification des titres de compétences. »

Les recherches menées par l'ARSF suggèrent que les consommateurs ne consacrent peut-être pas assez de temps à la recherche d'un professionnel financier qualifié et à la vérification de ses titres de compétence. En effet, cinquante pour cent des répondants ont passé plus de temps à effectuer des recherches sur leur dernier achat de téléphone cellulaire que sur leur professionnel financier.

En moins de temps qu'il n'en faut pour faire ses courses en ligne, les consommateurs pourront savoir si leur planificateur financier ou leur conseiller financier, ou une personne portant un titre similaire, possède les qualifications requises pour utiliser ce titre, s'il est en règle et s'il a fait l'objet d'une action disciplinaire. Des titres similaires pourraient être : planificateur de patrimoine financier ou conseiller en investissements financiers.

Parallèlement à cet outil, l'ARSF encourage les consommateurs à poser des questions à leur professionnel financier afin de déterminer s'il répond à leurs besoins particuliers. Il peut s'agir de questions sur sa formation et ses titres de compétences, sur les services qu'il fournit et sur les produits qu'il vend. Visitez Vérifier les titres de compétences pour accéder à l'outil de vérification des titres de compétences et en apprendre davantage sur ce dernier, ainsi que pour connaître les questions à poser.

L'ARSF continue à travailler pour le compte de tous les intervenants, y compris les consommateurs, pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous. Pour en savoir plus : https://www.fsrao.ca/fr.

1 mars 2024

