Le premier ministre annonce la nomination de l'honorable Konrad von Finckenstein au poste de commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique





OTTAWA, ON, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de l'honorable Konrad von Finckenstein au poste de commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Conformément à la Loi sur le Parlement du Canada, la candidature a été déposée à la Chambre des communes. La nomination a été approuvée à l'unanimité.

M. von Finckenstein est un juriste et un fonctionnaire respecté qui possède une expérience vaste et diversifiée dans les domaines du droit, de la politique et des communications. Au service des Canadiens depuis plus de quatre décennies, il a notamment été juge à la Cour fédérale et commissaire du Bureau de la concurrence. Il s'est vu décerner l'Ordre du Canada et a occupé les fonctions de commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique par intérim.

À titre de commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, M. von Finckenstein poursuivra sa tâche consistant à prévenir les conflits entre les intérêts privés et les obligations publiques des fonctionnaires nommés et élus.

Citation

« M. von Finckenstein a consacré sa vie à servir la population. Je suis certain qu'avec l'expérience vaste et diversifiée qu'il a acquise, il contribuera à défendre l'intégrité des institutions démocratiques du Canada. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique est un agent du Parlement nommé pour un mandat de sept ans. Il est totalement indépendant du gouvernement en place et rend compte directement au Parlement, par l'intermédiaire du président de la Chambre des communes.

Le commissaire administre la Loi sur les conflits d'intérêts , qui prévoit des règles claires sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant aux titulaires d'une fonction publique. Le commissaire est également chargé d'administrer le Code régissant les conflits d'intérêts des députés. Vous trouverez de plus amples informations sur son mandat ici.

, qui prévoit des règles claires sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant aux titulaires d'une fonction publique. Le commissaire est également chargé d'administrer le Code régissant les conflits d'intérêts des députés. Vous trouverez de plus amples informations sur son mandat ici. Le gouverneur en conseil nomme le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique après consultation du chef de chaque parti reconnu à la Chambre des communes et approbation de la nomination par résolution de cette Chambre.

Note biographique

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

29 février 2024 à 16:52

Communiqué envoyé leet diffusé par :