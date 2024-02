Fluence lance RAPTR et VYPR, des solutions d'éclairage de prochaine génération





Fluence, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'éclairage LED écoénergétiques pour la production commerciale de cannabis et d'aliments, annonce ses toutes dernières solutions d'éclairage LED pour les cultivateurs alimentaires et ornementaux : RAPTR 2 et VYPR 4.

Les dernières innovations LED de Fluence ont été développées en parallèle avec le programme de recherche mondial de la société, qui comprend des partenariats avec des leaders sectoriels dans le monde entier et une analyse interne de l'optimisation spectrale pour diverses cultures. Les nouvelles offres RAPTR et VYPR s'appuient sur le portefeuille existant de solutions d'éclairage Fluence pour offrir des dispositifs robustes avec des puissances plus élevées, de efficiences accrues et un retour sur investissement renforcé pour les producteurs du monde entier.

RAPTR 2 : des puissances plus élevées et des spectres réglables aident les producteurs à maximiser le débit lumineux et l'efficience avec un coût d'installation réduit

La large gamme de puissance du RAPTR 2 (jusqu'à 1 400 W), les spectres réglables multicanaux et jusqu'à 5 050 ?mol/s de sortie lumineuse en font la solution d'éclairage optimale pour la mise à niveau des éclairages HPS dans les environnements de serre. Avec des spectres orientables, y compris une capacité de gradation sans fil intégrée de lumière rouge lointaine et une efficience allant jusqu'à 4,0 ?mol/J, les cultivateurs peuvent obtenir une meilleure performance des cultures et des dépenses d'exploitation réduites avec le nouveau RAPTR 2.

« Les nouveaux luminaires des séries RAPTR et VYPR montrent que la mission principale de Fluence reste la même : aider le monde à adopter une approche plus intelligente grâce aux éclairages LED les plus performants », déclare Steve Graves, vice-président principal, stratégie et développement commercial, Fluence. « Nous sommes ravis de lancer nos solutions les plus puissantes et les plus efficientes à ce jour et nous nous réjouissons à la perspective de faire progresser le secteur avec des partenaires du monde entier. »

VYPR 4 : une polyvalence accrue et un contrôle qui maximise le résultat des cultures

Doté de la conception caractéristique de la gamme VYPR, le VYPR 4 offre plus d'options spectrales, une uniformité lumineuse quelle que soit la hauteur de montage, une installation facile et des intensités lumineuses plus élevées avec une consommation d'énergie réduite.

« VYPR 4 est une solution polyvalente de premier plan », déclare Jordon Musser, responsable des produits, Fluence. « Cette nouvelle génération se concentre sur ce que chaque cultivateur attend : une production plus efficace qui donne un retour sur investissement clair. L'installation est rapide, les luminaires sont extrêmement durables et les producteurs bénéficient des multiples options spectrales de Fluence pour organiser un programme d'éclairage répondant spécifiquement à leurs objectifs de culture. »

Le VYPR 4 dispose d'une sortie atteignant 3 030 ?mol/s et d'une efficience de 3,9 ?mol/J. La solution comprend également des spectres de lumière rouge lointaine à double canal ainsi que le vaste éventail spectral PhysioSpectm de Fluence pour donner aux cultivateurs une variété de stratégies d'éclairage. Le design compact du VYPR 4 crée le moins d'ombrage possible dans un environnement de serre et offre maintenant une optique de large faisceau pour une diffusion optimisée de la lumière.

Fluence présentera ses solutions RAPTR 2 et VYPR 4 durant les prochains salons professionnels, notamment HortiContact du 5 au 7 mars 2024, aux Pays-Bas.

Pour en savoir plus sur les séries RAPTR et VYPR et pour programmer un essai dans vos installations, rendez-vous sur www.fluence-led.com.

À propos de Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) crée de puissantes solutions d'éclairage LED écoénergétiques, destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d'éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production de cultures plus efficiente, pour les meilleurs producteurs du monde, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre. En plus de son siège mondial basé à Austin, au Texas, Fluence dispose d'un siège EMEA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Fluence fonctionne comme une unité d'affaires au sein de Signify Professional Business. Pour plus d'informations sur Fluence, visitez www.fluence-led.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 février 2024 à 16:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :