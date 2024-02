La construction du projet résidentiel O-Rive démarre : 117 nouvelles unités locatives à Montréal-Est





Réalisé par le Groupe Evoludev en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ

MONTRÉAL-EST, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le Groupe Evoludev et le Fonds immobilier de solidarité FTQ débutent la construction du projet d'habitations locatives O-Rive dans un secteur en revalorisation à Montréal-Est. Situé sur l'avenue Broadway, l'immeuble ajoutera sur le marché, dès l'été 2025, 117 unités résidentielles locatives réparties sur 6 étages, en plus d'un espace à vocation commerciale au rez-de-chaussée. La pelletée de terre inaugurale a eu lieu ce jeudi en présence de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, de la mairesse de Montréal-Est, Anne St-Laurent, d'Alexandre Gauthier et Jonathan Trudel du Groupe Evoludev et de Martin Raymond du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Le projet O-Rive arrive à point pour bonifier l'offre de logements de qualité et à un prix accessible, dans un secteur de Montréal-Est en pleine revalorisation. Ce projet contribuera à dynamiser ce quartier et à favoriser la mixité d'usages grâce à son volet commercial, tout en misant sur une architecture et une volumétrie attrayante pour les piétons et les résidents. Une proportion de 10 % des unités sera quant à elle consacrée à des logements abordables.

Axé sur le développement durable, l'O-Rive a été conçu avec une vision de densification du site, en plus d'afficher des performances énergétiques dépassant les critères du Code national de l'énergie. Une attention particulière a été portée à la réduction des îlots de chaleur avec l'intégration d'une terrasse végétalisée sur le toit et d'un stationnement souterrain de 105 cases sur deux niveaux en plus de 25 cases de stationnements municipaux comprenant des bornes de recharge pour véhicules électriques et des espaces pour les vélos. L'utilisation responsable des ressources naturelles a également été mise au coeur de ce projet, grâce à la gestion des eaux pluviales par un bassin de rétention souterrain et au choix d'une robinetterie écoénergétique permettant la réduction de la consommation d'eau potable.

Érigé à proximité d'installations sportives, de parcs, d'écoles et d'espaces verts afin d'assurer le bien-être de ses résidents, l'O-Rive offrira un accès facile et rapide au transport collectif et aux principaux axes routiers (autoroute 40, rue Notre-Dame et rue Sherbrooke).

Citations

« La pénurie de logements est sans conteste un enjeu majeur au Québec. L'administration, les élus et moi-même avons travaillé en étroite collaboration avec les représentants d'Évoludev depuis qu'ils nous ont présenté le projet résidentiel O-Rive. Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu possible ce projet, dont les responsables du Groupe Evoludev et du Fonds immobilier de solidarité FTQ. L'attention apportée à l'accessibilité, au développement durable, à la mixité d'usages et à l'intégration au milieu lors de la conception de ce projet constitue par ailleurs un atout de taille pour notre ville. C'est pourquoi nous ne pouvons que saluer cette initiative qui permettra d'ajouter des habitations de qualité, dédiées à une clientèle variée, au parc immobilier de Montréal-Est. La Ville est fière et très heureuse de la venue de ce projet résidentiel sur l'avenue Broadway puisque nous croyons fermement que la réalisation de ce projet et l'arrivée de nouveaux résidents contribueront à la revitalisation et la dynamisation de notre centre-ville. Je tiens à souhaiter la bienvenue à ces futurs montréalestois. »

Anne St-Laurent,

mairesse de Montréal-Est

« Montréal-Est est une municipalité en plein essor avec une vision de revitalisation. Cette nouvelle pelletée de terre aujourd'hui en est la preuve, la transition de notre communauté en un milieu vert et bleu s'accélère dans l'Est de Montréal. Je salue tous les efforts déployés par la Ville de Montréal-Est et le Groupe Evoludev dans la conception de l'O-Rive, un complexe accessible de six étages qui renforcera la densité du secteur tout en contribuant directement à l'offre commerciale. Grâce aux équipes de travail de la municipalité et de ses nombreux partenaires, Montréal-Est devient un milieu de vie de choix pour les personnes de tout âge et les familles souhaitant s'établir dans la métropole. »

Chantal Rouleau,

ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fébrilité que nous lançons officiellement le projet O-Rive. Plus que jamais auparavant, toutes les parties prenantes de la réalisation d'un projet doivent travailler en étroite collaboration afin d'ajouter de nouveaux logements. Étant fidèle à notre mission de réinventer l'immobilier en créant de solides partenariats afin de créer des espaces de vie d'exceptions, ce projet s'y inscrit pleinement en ayant comme partenaire le Fonds immobilier de solidarité FTQ ainsi que la ville de Montréal-Est avec qui, ensemble, nous pourrons permettre à 117 familles de vivre dans cet espace de vie complètement revitalisé. Aujourd'hui, cela nous démontre une fois de plus que peu importe le défi, lorsque nous travaillons en équipe, tout est possible! »

Jonathan Trudel,

président, Groupe Evoludev

« Le Fonds immobilier joue un rôle clé dans la stimulation de l'offre immobilière partout au Québec depuis plus de 30 ans. Pour rétablir l'équilibre, la priorité est d'augmenter l'offre variée de logements et notre investissement dans ces 117 nouvelles unités en est un bel exemple. Tout comme nous, l'équipe du Groupe Evoludev, une entreprise en pleine croissance, mise sur le développement de projets durables pour répondre aux préoccupations des citoyens. »

Martin Raymond,

président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement fondée sur les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) menant à des projets écoresponsables. Au 31 décembre 2023, il comptait 44 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 5,7 milliards $; 80 immeubles en gestion d'actifs; 3,5 millions de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 345 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos du Groupe Evoludev inc.

Composé d'une équipe d'experts multidisciplinaires et reconnu comme un leader dans le développement immobilier, Groupe Evoludev se consacre à la création d'espaces de vie d'exception dans la grande région métropolitaine de Montréal. Notre mission est de réinventer l'investissement immobilier grâce à de solides partenariats, en créant des espaces de vie d'exception. Notre entreprise se démarque par une approche extrêmement rigoureuse et en constante évolution afin de surpasser les attentes de nos clients et partenaires.

29 février 2024

