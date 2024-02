Mise-à-jour sur les travaux - Des travaux préparatoires s'amorcent à McMasterville alors que la première étape se termine à Saint-Basile-le-Grand





MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Afin de procéder à l'élargissement du chemin d'accès sur le site nécessaire à la réalisation des travaux et, ultimement, l'érection du premier bâtiment de Northvolt Six, Northvolt s'est vu délivré un permis d'abattage d'arbres et de préparation des sols incluant le remblaiement de milieux humides par la Ville de McMasterville. Seuls les arbres et milieux humides nécessaires à l'élargissement de la route seront coupés et remblayés.

Ce permis autorise la reconfiguration de chemins existants sur le terrain afin d'améliorer la fluidité et la sécurité des déplacements des véhicules et de la machinerie ainsi que l'installation des bureaux de chantier temporaires. Aucune espèce de tortues à statut particulier n'a été observée dans les milieux qui seront remblayés.

Rappelons que les travaux d'abattage d'arbres et de remblaiement de milieux humides sont réalisés conformément à l'autorisation environnementale du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Début des travaux à McMasterville

Le permis octroyé par la Ville de McMasterville permettra à Northvolt de réaliser les travaux du lundi au samedi entre 7h et 21h. Ceux-ci débuteront aujourd'hui, le 29 février 2024.

Les camions circuleront sur les mêmes routes que celles empruntées précédemment, c'est-à-dire sur la route 223, la rue Bernard-Pilon pour rejoindre la 116 et l'autoroute 20. Rappelons qu'afin de limiter les nuisances potentielles, deux signaleurs sont présents à l'entrée du site et la route 223 est nettoyée.

Finalement, tout comme les travaux réalisés à Saint-Basile-le-Grand, une biologiste sera présente sur le site afin de faire une vérification de la zone des travaux. En cas d'observation d'un animal et si un déplacement est jugé nécessaire, la biologiste effectue le déplacement vers une zone identifiée où des travaux ne sont pas réalisés et en vertu des exigences du MELCCFP.

Fin des premiers travaux préparatoires à Saint-Basile-le-Grand

Northvolt annonce du même coup la fin de la réalisation des travaux préparatoires de coupes d'arbres et de remblaiement des milieux sur le territoire de Saint-Basile-le-Grand, dans la zone qui accueillera le premier bâtiment de la méga-usine. Rappelons que 8700 arbres vivants et 5300 arbres mort ont dû être retirés du site. Northvolt s'est engagé à replanter 24 000 arbres, soit plus de 2,5 fois les arbres vivants retirés.

Six hectares de milieux humides ont été remblayés sur les 26 hectares de milieux humides du site. Afin de compenser la perte des milieux humides, Northvolt a acquitté 4,75 millions au Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État. Par ailleurs, afin d'atténuer l'impact du projet sur les milieux naturels, l'entreprise réalisera, dans le bassin versant de la rivière Richelieu ou en Montérégie, un vaste projet de conservation avec un milieu boisé d'une superficie suffisante pour être utilisé par la faune.

Pour toutes questions, les citoyens peuvent consulter le site Internet northvolt.com/six ou écrire à [email protected] pour soumettre leur question.

À propos de Northvolt

Northvolt a été fondée en 2016 à Stockholm, en Suède. Pionnière d'un modèle durable pour la fabrication de batteries, l'entreprise développe des capacités de production pour répondre à des commandes de 55?milliards de dollars de la part de clients clés, dont BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars et le groupe Volkswagen. Northvolt emploie actuellement près de 5000?personnes, livrant des batteries depuis sa première giga-usine Northvolt Ett, située à Skellefteå, en Suède, et depuis son campus de R&D et d'industrialisation Northvolt Labs, à Västerås, en Suède. L'entreprise a aussi des projets en cours et des coentreprises en Allemagne, en Norvège, en Pologne, au Portugal, aux États-Unis et au Canada.

29 février 2024 à 14:23

