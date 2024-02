Suzano a investi 18,6 milliards BRL en 2023





Suzano , le plus grand producteur de pâte à papier au monde, annonce ses états financiers pour l'exercice financier 2023.

Investissement total de 18,6 milliards BRL en 2023, soit une hausse de 14 % par rapport à l'exercice 2022

Revenus nets 2023 de 39,8 milliards BRL, en baisse de 20 % par rapport à 2022

BAIIA ajusté 2023 de 18,3 milliards BRL, en baisse de 35 % par rapport à 2022

Trésorerie d'exploitation 2023 de 11,6 milliards BRL, soit une baisse de 49 % par rapport à 2022

En 2023, les ventes totales de pulpe s'élèvent à 10,2 millions de tonnes, soit une baisse de 4 % par rapport à 2022

Les ventes de papier 2023 s'élèvent à 1,3 million de tonnes, en baisse de 1 % par rapport à 2022

Malgré la baisse prononcée des prix mondiaux de la pâte au cours de 2023, Suzano a investi plus de 18 milliards BRL pour garantir son succès futur. La société est en train de finaliser la construction du Projet Cerrado, la plus grande usine de pâte à papier à simple ligne au monde, et a élargi son domaine forestier, préservant ainsi l'approvisionnement et améliorant la compétitivité future.

Walter Schalka, CEO de Suzano :

« Notre cycle d'investissement, y compris l'investissement annuel le plus élevé jamais réalisé en 2023, représente le plus important de nos cent ans d'histoire, avec plus de 50 milliards BRL dépensés entre 2019 et 2023. Et 16,5 milliards BRL supplémentaires seront investis en 2024. En parallèle, nous avons maintenu une solide génération de liquidités et maintenu la dette nette à un niveau supportable de 11,5 milliards USD, ce qui reflète notre engagement envers la croissance stratégique et la discipline financière. Nous avons fait face à un scénario difficile en 2023 et nos résultats démontrent la résilience de l'entreprise pour générer de la valeur pour ses parties prenantes. Avec le démarrage du Projet Cerrado, notre compétitivité structurelle sera plus robuste dans les années à venir. »

En tant que principale initiative du plan d'investissement actuel de Suzano, le Projet Cerrado sera opérationnel d'ici juin 2024 et s'appuie sur un investissement total de 22,2 milliards BRL. La nouvelle usine ajoutera 2,55 millions de tonnes de pâte à papier à la capacité installée actuelle de l'entreprise de 10,9 millions de tonnes de pâte par an.

Parmi les autres investissements majeurs en 2023 figurent l'acquisition des actifs mouchoirs de Kimberly-Clark au Brésil, l'expansion de ses forêts et de ses propriétés terriennes et la modernisation des unités et terminaux portuaires de Jacareí et Aracruz. La société a également annoncé des investissements dans la construction d'une usine de papier-mouchoir à Aracruz et d'un projet visant à quadrupler la capacité de production de pâte en flocons dans l'usine de Limeira. La pâte en flocons est la matière première utilisée pour la fabrication de produits d'hygiène personnelle, tels que les couches pour bébés et adultes et les serviettes hygiéniques.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 février 2024 à 11:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :