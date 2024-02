Les professionnels de la santé applaudissent le gouvernement fédéral pour l'accès gratuit aux contraceptifs pour les Canadiens





OTTAWA, 29 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) applaudit l'annonce historique du gouvernement canadien visant à inclure l'accès gratuit aux méthodes contraceptives sur ordonnance dans le cadre d'un Programme national d'assurance-médicaments.

Cette annonce démontre un changement générationnel à travers le Canada en termes d'accès et d'avenir des soins de santé des femmes en général. L'accès à la contraception est non seulement une question de droits reproductifs, mais aussi un aspect fondamental de la santé et de l'équité femme-homme.

En tant que voix nationale pour la défense de la santé des femmes, la SOGC milite en faveur de la couverture d'une gamme complète d'options contraceptives, notamment : la pilule ; le timbre ; l'anneau ; la piqûre ; les implants et les stérilets.

En éliminant les obstacles financiers à tous les contraceptifs, les femmes auront les outils pour mieux contrôler leur avenir et, par conséquent, améliorer la prospérité économique du pays. L'investissement dans un programme qui offre un accès universel à la contraception est un investissement dans l'avenir du Canada.

Le coût annuel des grossesses non désirées au Canada est estimé à au moins 320 millions de dollars et ne tient pas compte des coûts indirects pour l'individu, sa communauté ou la société. Les femmes passent environ 35 ans de leur vie à l'âge de procréer. Une femme prévoyant avoir deux enfants passera en moyenne cinq ans à essayer de concevoir, à être enceinte et ensuite à allaiter. Cela signifie que les femmes canadiennes passent 30 ans de leur vie, en moyenne, à encourir les coûts associés à la tentative d'éviter une grossesse.

La SOGC tient également à saluer les efforts du Nouveau Parti Démocratique dans le cadre de son entente de soutien et de confiance avec le gouvernement fédéral et son engagement envers l'assurance-médicaments au Canada.

« La SOGC se réjouit de l'annonce d'aujourd'hui de la part du gouvernement fédéral et de son engagement envers les soins de santé des femmes au Canada. Cette politique contribuera à garantir que les femmes disposent des outils nécessaires pour mieux contrôler leur avenir, incluant la contraception, leur choix professionnels et leur place sur le marché du travail. En garantissant la couverture de tous les contraceptifs, nous franchissons une étape significative vers un avenir plus sain et plus équitable pour toutes les Canadiennes. » - Dre Amanda Black, Présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

Demandes des médias:

Kelsey MacDonald

Directrice des affaires publiques et des communications

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

[email protected]

613-730-4192 x 228

29 février 2024 à 11:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :