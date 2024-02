Oxehealth implémente une solution de surveillance des patients sans contact chez SummitStone Health Partners





NASHVILLE, Tenn., 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Oxehealth, un leader mondial de la surveillance intelligente des patients pour la santé comportementale, a annoncé aujourd'hui son premier partenariat américain avec SummitStone Health Partners, le plus grand fournisseur de services de santé comportementale à but non lucratif dans le comté de Larimer, au Colorado.

La solution de surveillance et de ronde des patients sans contact d'Oxehealth, Oxevision, a été déployée à l'établissement de soins de courte durée Longview Campus de Fort Collins afin d'accroître l'efficacité, la sécurité et la qualité, et de promouvoir des soins de santé efficaces et dignes.

« SummitStone s'engage à fournir des soins de santé comportementaux équitables, sûrs et inclusifs, a déclaré la Dr Lesley Brooks, médecin en chef de SummitStone. Nous sommes très heureux de nous associer à Oxehealth pour une technologie qui s'aligne avec cet engagement. L'intégration d'Oxevision dans nos soins de courte durée représente une occasion incroyable d'améliorer la qualité et l'expérience des soins pour les patients, ce qui les rend moins intrusifs et plus sûrs. »

Le comté de Larimer s'est également engagé dans ce partenariat et a soutenu le déploiement d'Oxevision. « Les efforts de SummitStone pour utiliser une technologie innovante comme Oxevision est un autre progrès vers notre objectif commun d'améliorer l'expérience client et la sécurité pour le personnel et les clients », a déclaré Laura Walker, directrice de la santé et des services sociaux du comté de Larimer.

Katrin Engelmann, présidente de US Behavioral Health chez Oxehealth, a déclaré : « Nous sommes ravis des possibilités d'innovation offertes par ce partenariat et de l'impact positif de notre technologie sur le personnel dévoué et les patients qu'ils servent. Protéger les patients sans perturbation pendant la nuit sera une percée dans les soins de santé comportementaux, reconnaissant le rôle essentiel du sommeil ininterrompu dans le processus de guérison. »

Todd Haedrich, directeur général d'Oxehealth, a ajouté : « Ce partenariat est une première étape passionnante pour apporter la plateforme reconnue d'Oxevision en matière de surveillance intelligente des patients à la santé comportementale américaine et pour soutenir les progrès vers des soins de santé de haute fiabilité. »

À propos d'Oxehealth

Oxehealth est un leader mondial de la surveillance intelligente des patients pour la santé comportementale. La société se consacre à aider le personnel médical à fournir des soins hospitaliers plus sûrs, de meilleure qualité et plus efficaces. Oxehealth est partenaire de la moitié des prestataires de soins de santé mentale du NHS England et se développe pour transformer les soins aux patients hospitalisés en Europe et aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site www.oxehealth.com .

À propos d'Oxevision

Oxevision est le seul système de surveillance des patients conçu pour la santé comportementale. La technologie sans contact, qui intègre un dispositif médical approuvé par la FDA et un outil de ronde numérique, permet au personnel clinique de travailler de manière proactive et avec une productivité maximale. Oxevision soutient les soins dans plus de 100 établissements, et ce n'est pas fini. Son utilisation est associée à la réduction des événements sentinelles (y compris l'automutilation, les agressions et les chutes), à l'amélioration de l'efficacité du personnel et à une meilleure expérience du patient pendant la nuit. Pour en savoir plus, visitez www.oxehealth.com/oxevision .

À propos de SummitStone Health Partners

SummitStone Health Partners est le prestataire de soins de santé comportementale sans but lucratif pour le comté de Larimer. Depuis 1957, SummitStone a servi ses communautés en encourageant la confiance, en donnant un contrôle sur la guérison et en inspirant l'espoir. SummitStone offre plus de 50 programmes axés sur la santé mentale et la prévention, l'intervention et le traitement de la toxicomanie, y compris les services de crise, qui sont disponibles jour et nuit toute l'année. SummitStone est au service de plus de 10 000 membres de la communauté dans le comté de Larimer chaque année. Pour en savoir plus, visitez www.summitstonehealth.org .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2349031/Oxehealth_SummitStone.jpg

