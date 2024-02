Le groupe EH participe au projet H2MARINE pour développer la prochaine génération de piles à combustible maritimes





Le groupe EH est fier d'être membre de H2MARINE, une initiative cofinancée par le partenariat Clean Hydrogen de l'UE et SERI (Suisse). Le projet a pour but la mise au point d'innovations dans le domaine des technologies de l'hydrogène, en se focalisant sur le développement de piles à combustible PEM de nouvelle génération pour des applications marines.

Il s'agit d'un processus complet de conception, d'assemblage et de test de piles FC, conçues pour générer 250 à 300 kW d'énergie électrique, et répondant aux enjeux particuliers des applications maritimes. Sur la base de sa technologie exclusive FC, le groupe EH fournira ses piles à haute densité de puissance, développées et optimisées pour une utilisation marine.

Avec un budget global de plus de 9 millions d'euros sur 42 mois, le projet représente une avancée notable dans la recherche de solutions énergétiques durables pour le secteur maritime. Le consortium du projet est composé de 13 partenaires à travers l'Europe, dont des instituts clés de R&D tels que VTT, EPFL, ZSW, l'Université de Fribourg, et des entreprises telles que Beyond Gravity, CluBE, CLEOS, DANA REINZ-DICHTUNGS-GmbH, Greenerity GmbH, PowerCell Sweden AB et Thyssenkrupp Marine Systems.

« Notre technologie de pile à combustible à haute densité de puissance a été reconnue pour son utilisation dans les applications maritimes, et nous sommes ravis de contribuer à son développement dans le cadre de ce projet », déclare Mardit Matian, fondateur d'EH Group.

« Le secteur maritime est confronté à une pression croissante dans le cadre de la décarbonisation, et EH Group s'est engagé avec ses collaborateurs de H2MARINE à faire évoluer le rôle de la FC dans la résolution de ce défi », a déclaré Christopher Brandon, cofondateur de H2MARINE.

À propos d'EH Group

Établi en Suisse, depuis 2017, EH Group se concentre sur le développement et la production de sa technologie innovante de piles à combustible. Cette technologie propose une densité de puissance à la pointe du marché, une plus grande efficacité du système et un processus d'assemblage unique minimisant considérablement les coûts. Elle vise la décarbonation de la mobilité lourde dans les secteurs maritimes, aériens, des véhicules hors route et du transport routier, ainsi que dans celui du stockage stationnaire de l'énergie à grande échelle.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 février 2024 à 10:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :