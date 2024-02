Avis aux médias - Le ministre MacAulay annonce des investissements pour l'industrie vinicole canadienne





NIAGARA, ON, le 29 févr. 2024 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, en compagnie de Chris Bittle, député de St. Catharines et secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Vance Badawey, député de Niagara-Centre et secrétaire parlementaire du ministre des Transports, annoncera des investissements pour l'industrie vinicole canadienne.

Date

1er mars 2024

Heure

9 h (HNE)

Endroit

Niagara-on-the-Lake

* Inscrivez-vous auprès des Relations avec les médias pour obtenir l'adresse.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

29 février 2024 à 10:14

Communiqué envoyé leet diffusé par :