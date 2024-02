Riyadh Air s'associe à Adobe pour proposer des expériences de voyage personnalisées à l'échelle mondiale, grâce à l'IA générative





RIYADH, Arabie saoudite, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Riyadh Air et Adobe ont annoncé aujourd'hui un partenariat technologique stratégique. En tant que nouvelle compagnie aérienne de classe mondiale d'Arabie saoudite, Riyadh Air s'intégrera à un large éventail de partenaires de voyage, dans le Royaume et dans le monde entier, pour permettre aux invités de gérer l'ensemble de leur expérience de voyage par le biais de ses propriétés numériques. En tant que principal intégrateur de systèmes, IBM Consulting utilisera les technologies Experience Cloud d'Adobe pour créer un parcours de voyage cohérent et personnalisé pour les invités de Riyadh Air.

Prévoyant de transporter ses premiers passagers en 2025, Riyadh Air vise à relier le Royaume à plus de 100 destinations dans le monde, soutenant ainsi les ambitions de la stratégie nationale de l'aviation et de la stratégie nationale du tourisme qui visent à attirer 330 millions de visiteurs par an dans le Royaume d'ici à 2030.

"Nous avons pour mission de façonner l'avenir du voyage et de répondre aux attentes des invités en matière d'expérience de voyage », a déclaré Adam Boukadida, directeur financier de Riyadh Air. « Grâce à notre partenariat stratégique avec Adobe, nous serons en mesure de créer des expériences incroyables et personnalisées pour nos invités à chaque étape et à chaque moment de leur voyage, de la planification de leur voyage jusqu'à la destination d'arrivée à travers le monde, en passant par la réservation et l'embarquement sur leur vol. »

« En tant que nouvelle compagnie aérienne numériquement native, Riyadh Air a l'opportunité de repousser les limites du possible lorsqu'il s'agit de proposer des expériences numériques personnalisées et en temps réel aux voyageurs aériens », a déclaré Anil Chakravarthy, président de Digital Experience Business chez Adobe. « La vision de la compagnie aérienne, associée à la puissance d'Experience Cloud et de l'IA générative, promet d'établir des normes entièrement nouvelles en matière d'expériences numériques dans le secteur du voyage et au-delà. »

La technologie Adobe sera utilisée par Riyadh Air pour offrir une expérience de voyage transparente et de bout en bout aux invités voyageant dans le monde entier à destination et au départ de l'Arabie saoudite, ainsi qu'à ceux qui voyagent à l'intérieur du Royaume. Au sein d'Adobe Experience Cloud, Adobe Real-Time Customer Data Platform (CDP) jouera un rôle essentiel pour offrir des expériences hautement personnalisées aux clients. Adobe Real-Time CDP gérera les données clients de Riyadh Air et les combinera avec celles de ses partenaires pour créer une vue unifiée de chaque client, dans le respect de la vie privée et du consentement. Sur la base de ce profil unifié, Riyadh Air pourra utiliser d'autres applications et services au sein d'Experience Cloud et d'Adobe Firefly pour proposer des expériences personnalisées, alimentées par l'IA générative et l'apprentissage automatique.

Riyadh Air utilisera les capacités d'Adobe Sensei GenAI au sein d'Adobe Experience Cloud pour créer les vastes variations de textes conformes à la marque nécessaires à la diffusion de campagnes personnalisées à grande échelle. Des informations et des interactions en temps réel, optimisées par Adobe Experience Platform, permettront à Riyadh Air d'offrir aux voyageurs des communications instantanées sur leur canal préféré. Ces informations seront également utilisées pour permettre aux équipes de comprendre le type d'expériences et de contenus qui trouvent un écho auprès de ses invités internationaux et de cultures diverses, afin que Riyadh Air offre à chaque fois des expériences exceptionnelles à ses clients.

Riyadh Air sera une compagnie aérienne de classe mondiale, adoptant les meilleures normes mondiales en matière de durabilité et de sécurité dans sa flotte d'avions équipés des dernières technologies de pointe. La compagnie aérienne devrait ajouter 20 milliards de dollars à la croissance du PIB non pétrolier du Royaume et créer plus de 200 000 emplois directs et indirects dans le monde entier.

29 février 2024 à 09:38

