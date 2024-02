ARKEMA participera à l'édition 2024 du JEC avec un portefeuille unique de matériaux pour les composites STAND 5T40 - HALL 5





COLOMBES, France, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Avec ses matériaux innovants et durables, Arkema répond aux enjeux majeurs de

notre société :

Décarboner l'industrie

Accélérer le développement de nouvelles énergies

Favoriser l'économie circulaire

Agir pour la santé et le bien-être

Au travers de ses gammes de Résines, Additifs, et Adhésifs, Arkema offre des solutions toujours plus performantes et durables pour répondre aux exigences du marché des Composites

PI ADVANCED MATERIALS EXPOSE POUR LA 1ERE FOIS AVEC ARKEMA-

Après l'acquisition par Arkema d'une participation majoritaire dans PI Advanced Materials en Corée du Sud, les deux entreprises présenteront des films polyimides capables de résister à des températures extrêmes tout en conservant leur stabilité dimensionnelle et en offrant d'excellentes propriétés électriques et une grande souplesse.

PI Advanced Materials est un important fournisseur de divers types de films polyimides pour de nombreuses applications, en particulier ceux qui conviennent à la consolidation ou au durcissement de composites thermodurcissables et thermoplastiques à haute température, dans une large gamme d'épaisseurs.

Les films PI sont utilisés dans diverses industries, notamment les appareils connectés, les véhicules électriques, les semi-conducteurs, les écrans, l'aérospatiale et les applications industrielles.

ADHESIFS INTELLIGENTS - Bostik dévoilera ses solutions adhésives pour coller et réparer les pièces composites, en mettant l'accent sur ses adhésifs structuraux MMA SAF&FIT et la gamme Pliogriptm d'adhésifs structuraux polyuréthane et époxy 2K, les adhésifs instantanés Born2Bondtm et les produits d'étanchéité SMP. Bostik présentera également ses additifs à bas profil (LPA) destinés à améliorer les propriétés intrinsèques des matériaux composites, telles que leur résistance chimique, thermique et mécanique dans les domaines du Sheet Molding et du Bulk Molding Compound (SMC, BMC).

LES RUBANS UDX® D'ARKEMA OUVRENT LA VOIE DU FUTUR - Arkema est fier de présenter une gamme de produits composites semi-finis sous la marque UDX®. Ces produits se présentent sous la forme de rubans unidirectionnels en fibre de carbone, chacun imprégné de polymères thermoplastiques de haute performance. Ces rubans sont développés pour des applications de bobinage de réservoirs haute pression ou d'équipements de sports.

AU-DELA DES RUBANS UDX® : TISSUS ET « CHIPS » - Nous proposons également d'autres produits semi-finis à base de rubans UDX®, tels que des tissus et des chips (fibres coupées), pour des applications spécifiques. En outre, les déchets issus du traitement traditionnel des rubans UD peuvent être réduits en chips et recyclés pour d'autres applications très exigeantes.

RENFORCER LA TENACITE DU SYSTEME - Les nouveaux additifs Clearstrength® MBS core-shell offrent une grande polyvalence de formulation. Clearstrength® E980 a des propriétés de dispersion améliorée tandis que Clearstrength® XT152 est conçu pour les monomères (méth)acryliques de faible polarité et les résines hydrophobes.

DÉCOUVREZ DES SOLUTIONS À FAIBLE TENEUR EN COV - Les diluants réactifs, les réticulants et les liants Sartomer® réduisent les émissions de COV et améliorent les propriétés mécaniques des composites thermodurs, thermoplastiques et des biocomposites. L'offre propose des solutions biosourcées à plus de 25 %.

LES COMPOSITES INTELLIGENTS DE DEMAIN - Par rapport aux céramiques piézoélectriques standards, les capteurs basés sur Piezotech® peuvent être montés sur des surfaces courbes car ils sont flexibles. De plus, grâce à leur nature polymérique, ils peuvent être intégrés au coeur de réservoirs composites et peuvent être imprimés sur de grandes surfaces. L'absence de métaux lourds toxiques et non recyclables, leur légèreté et leur faible consommation d'énergie en font des matériaux de choix.

PARTENARIAT - Arkema s'associe à WW technologies, une société de licences technologiques, et à MultiMaterial-Welding, titulaire de la technologie Woodwelding®, pour proposer une technique de fixation innovante basée sur le Polyamide 11 Rilsan®. WW technologies offre des solutions de fixation efficaces, rentables et durables grâce à l'utilisation de l'énergie ultrasons pour créer des liaisons dans des matériaux poreux tels que les panneaux sandwich, les polymères non compatibles ou les mousses. MultiMaterial-Welding est un expert en logistique des technologies de fixation. Le Polyamide 11 Rilsan®, qui est 100 % biosourcé, est proposé comme la technologie de fixation de nouvelle génération en raison de ses propriétés mécaniques exceptionnelles, de sa polyvalence dans diverses conceptions et substrats, et de ses excellentes performances applicatives.

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d'un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l'accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l'ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd'hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 91 % du CA du Groupe en 2022, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d'un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l'accès à l'eau, du recyclage, de l'urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l'ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 11,5 milliards d'euros en 2022 et est présent dans près de 55 pays avec 21 100 collaborateurs.

29 février 2024

