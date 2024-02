Fraude et abus de confiance: une ex-employée de la Ville d'Alma reçoit sa sentence





MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Johanne Larouche, une ex-employée de la Ville d'Alma affectée à la perception des taxes, a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 20 mois à purger dans la collectivité, assortie d'une période de probation de 3 ans avec suivi sur 18 mois. Plusieurs conditions ont également été imposées, dont le respect d'une entente de remboursement avec la Ville d'Alma.

Mme Larouche avait été congédiée en 2021 en lien avec des transactions frauduleuses et le détournement d'environ 70 000 $ au détriment de la Ville. Elle avait reconnu sa culpabilité à une accusation d'abus de confiance et d'utilisation de documents contrefaits le 25 octobre 2023.

Cette condamnation est le résultat direct d'une enquête menée par les enquêteurs du Commissaire à la lutte contre la corruption.

Rappelons que toute personne détenant une information concernant un acte répréhensible en matière de corruption peut communiquer avec l'UPAC en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur son site Web.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

