Devonian nomme Kathryn J. Gregory sur son conseil d'administration et octroi des options d'achat d'actions

Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXV: GSD; OTCQB : DVHGF), une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement axée sur l'élaboration d'un portefeuille unique de médicaments d'ordonnance et de produits cosméceutiques d'origine botanique, a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration de la Société (le « Conseil ») a nommé une vétérane de l'industrie pharmaceutique, Mme Kathryn J. Gregory, sur le Conseil, effectif en date du 28 février 2024.

À propos de Kathryn J. Gregory

Kathryn J. Gregory possède plus de 25 ans d'expérience en leadership exécutif dans des entreprises en démarrage, des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de taille moyenne et grande. Elle a une vaste expérience dans le développement commercial international, notamment les stratégies d'entreprise, les licences, les fusions et acquisitions, la gestion des ententes stratégiques et une expertise opérationnelle en marketing, approvisionnement stratégique et achats. Mme Gregory agit à titre de responsable du développement des affaires chez Rgenta Therapeutics, Inc., une société de modulation de l'acide ribonucléique à petite molécule et parallèlement à titre de cheffe des affaires commerciales de reVision Therapeutics, Inc., une entreprise en démarrage dans le domaine de l'ophtalmologie. Mme Gregory occupe actuellement le poste d'administratrice de Carmell Corporation, une entreprise de bio-esthétique axée sur les soins de la peau et des cheveux topiques. Tout au long de sa carrière, Mme Gregory a dirigé des fonctions de développement commercial mondial pour plusieurs entreprises pharmaceutiques de toutes tailles. Elle est titulaire d'une maitrise en administration des affaires de la Pepperdine University et d'un baccalauréat de la University of California, Berkeley.

« La connaissance approfondie et les connexions de Mme Gregory à travers le paysage pharmaceutique mondial seront cruciales pour faire avancer la stratégie annoncée de Devonian visant à développer nos programmes cliniques et nos projets de commercialisation et de partenariat futurs, » a indiqué Luc Grégoire, président et chef de la direction de la Société.

« Nous sommes ravis qu'une personne du calibre de Kathryn rejoigne notre conseil d'administration, apportant avec elle ses compétences et son expérience exceptionnelles en matière de stratégie et de gouvernance. J'ai hâte de travailler étroitement avec elle et de tirer parti de sa vaste expérience dans le secteur de la biopharmacie, » a ajouté David Baker, président du Conseil.

Octroi d'options d'achat d'actions

La Société a également annoncé que le Conseil a approuvé l'octroi de 50 000 options d'achat d'actions à un administrateur de la Société, permettant au détenteur d'options d'acquérir des actions à droit de vote subalterne de la Société à un prix d'exercice de 0,21 $ pour une période de dix (10) ans, conformément aux termes et modalités du régime d'options d'achat d'actions de la Société. Toutes les options d'achat d'actions octroyées à l'administrateur de la Société sont immédiatement acquises. L'octroi des options d'achat d'actions est soumis à l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »).

À propos de Devonian

Devonian est une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments d'ordonnance d'origine botanique pour le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes incluant, mais sans s'y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Fondé sur une assise de 15 années de recherche, l'objectif de Devonian est également appuyé par les directives réglementaires de la Food and Drug Administration, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de développement de produits médicamenteux botaniques d'ordonnance plus efficient que celui des médicaments d'ordonnance classique.

Devonian est également impliquée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur en s'appuyant sur la même approche exclusive que celle utilisée avec leurs offres pharmaceutiques. Groupe Santé Devonian Inc. a été constituée en 2015 et a son siège social au Québec, au Canada, où elle possède une installation d'extraction à la pointe de la technologie avec une traçabilité complète « de la graine à la pilule ». Acquise en 2018, Altius Healthcare Inc., sa filiale de commercialisation, offre des opportunités de diversification et de potentiel de croissance supplémentaires. Devonian est cotée à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») (TSXv : GSD) et sur la Bourse de croissance OTCQ (OTCQB : DVHGF).

Pour plus de détails, visitez le www.groupedevonian.com.

29 février 2024 à 09:15

