L'Organisme canadien de réglementation des investissements permet la reprise de la négociation - BNN

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Zonte Metals Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : ZON Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 08 h 15 L'OCRI peut prendre la décision de...

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) Le tourisme est essentiel à l'économie du Québec et du Canada, et à sa prospérité à long terme. Il contribue à diversifier l'économie des régions et à générer des retombées économiques...