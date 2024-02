Lucid va de l'avant : à Genève, le constructeur américain présente de nouvelles voitures électriques et ses plans d'expansion pour l'Europe





GENÈVE, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) établit de nouvelles normes pour les véhicules électriques de luxe et envisage une année 2024 prometteuse avec le lancement en Europe de trois véhicules. Au Salon international de l'automobile de Genève, qui se tiendra du 26 février au 3 mars 2024, les modèles SUV Gravity1, Air Sapphire2 et la version à traction arrière de l'Air Pure3 seront présentés au marché européen pour la première fois. L'entreprise californienne spécialisée dans les véhicules électriques annonce également des offres de services élargies et un portefeuille actualisé de sa gamme Air.

Le point commun de toutes les voitures Lucid est une technologie exclusive qui permet d'expérimenter dès aujourd'hui la technologie automobile de demain. Elle se caractérise par des temps de recharge courts - jusqu'à 400 kilomètres en 16 minutes - et des autonomies très longues, jusqu'à 839 kilomètres. Ces caractéristiques sont toujours associées au design élégant et à un intérieur de haute qualité qui ont fait la réputation de Lucid. Ces attributs s'appliquent naturellement aussi aux trois nouveaux modèles que Lucid présentera au marché européen lors du Salon international de l'automobile de Genève de cette année.

Poursuite de l'expansion en Europe

Lucid est présente sur quatre marchés européens clés : Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Norvège. Dans ces pays, la marque a créé six espaces de vente Lucid, appelés Lucid Studios. Situés dans des endroits privilégiés, ces studios offrent une expérience immersive et informative autour de la marque et de son modèle phare, le Lucid Air.

Pour souligner l'importance et l'engagement de Lucid envers ses opérations européennes, Lucid prévoit d'ouvrir quatre autres studios en Allemagne en 2024 : Berlin, Francfort, Hambourg et Stuttgart. Là-bas, encore plus de clients pourront réserver des essais de conduite et accéder à la technologie révolutionnaire, au savoir-faire et à l'expérience de conduite qui caractérisent Lucid. En outre, la marque prévoit d'étendre considérablement le réseau de services européen Lucid, grâce à des sites permanents et à des solutions mobiles.

La berline électrique la plus efficace : Lucid Air Pure RWD

Avec une consommation d'énergie de seulement 13,0 kWh/100 km selon la norme WLTP, le nouveau modèle d'entrée de gamme est le champion de l'efficacité. Avec une puissance maximale de 442 PS/pk/ch, la Lucid Air Pure RWD peut atteindre 100 km/h en 4,7 secondes et dispose d'une autonomie de 747 kilomètres. Le moteur électrique développé et fabriqué par Lucid et la nouvelle batterie unique garantissent une expérience de conduite intense et durable. Avec un prix de base de 85 000 euros*, l'Air Pure RWD est le modèle d'entrée de gamme attrayant de la marque californienne de véhicules électriques.

Un SUV électrique redéfini : la Lucid Gravity

Le SUV électrique de luxe de demain : la Gravity accélère de 100 km/h en moins de 3,5 secondes, dispose d'une autonomie de 700 kilomètres (selon la norme WLTP) et d'une puissance maximale de plus de 800 ch. Ces performances sont rendues possibles grâce à la dernière version du double moteur primé de Lucid. Basée sur une toute nouvelle plateforme SUV, la Gravity offre suffisamment d'espace pour sept adultes et leurs bagages dans un intérieur luxueux et confortable. Son design innovant offre une expérience de conduite délicieuse et exceptionnelle. L'écran flottant de 34 pouces avec affichage 6K y contribue également. La production de la Gravity commencera à la fin de l'année 2024.

Mélange de luxe et de haute performance : Lucid Air Sapphire

L'une des premières berlines électriques de luxe super sportives au monde à allier technologie de pointe, design sophistiqué et polyvalence sur la route. Avec trois moteurs pour une maniabilité optionnelle, l'Air Sapphire élève la performance électrique à un niveau supérieur. Une puissance de 1 251 ch la propulse à 100 km/h en deux secondes environ. En même temps, elle atteint une vitesse maximale de 330 km/h. Dans le même temps, il atteint une vitesse maximale de 330 km/h. Parmi les autres caractéristiques, citons quatre modes de conduite, des freins en carbone-céramique, un ensemble aérodynamique spécial et une suspension adaptée aux circuits. Le prix de départ est de 250 000 euros*.

Wallbox et service de maintenance inclus

En outre, Lucid a mis à jour la gamme Air cette année et propose de nouveaux équipements pour une expérience encore plus luxueuse. Il s'agit notamment d'un plus grand choix de couleurs intérieures et extérieures, y compris le populaire Stealth look, qui est maintenant disponible à un prix plus bas. En outre, la couleur extérieure Fathom Blue est désormais disponible pour les modèles Air Touring et Air Grand Touring, ainsi que pour la variante Air Pure.

Lucid n'a pas seulement élargi la gamme Air, mais proposera également de nouveaux services à ses clients à l'avenir : Lors de l'achat d'une Lucid Air, une borne de recharge Wallbox Pulsar Max (22 kW) est incluse pour une recharge pratique à domicile. En outre, un service de maintenance est inclus pour une période de deux ans (ou 40 000 km), ce qui offre une sécurité supplémentaire et complète la garantie complète de Lucid.

La série Air se compose des quatre modèles suivants

Air Pure RWD

Avec une autonomie de 747 kilomètres selon la norme WLTP, une puissance maximale de 325 kW/442 ch et un prix de base de 85 000 euros, la nouvelle Air Pure RWD est l'incarnation du luxe chez Lucid.

Sur demande, l'Air Pure RWD est disponible avec des sièges avant à 14 ou 20 réglages électriques avec ventilation et fonction de massage, ainsi qu'avec des options étendues pour l'intérieur.

Air Touring4

L'Air Touring est la combinaison parfaite entre autonomie, vitesse et espace pour les passagers et les bagages. C'est le véhicule à transmission intégrale abordable de Lucid. Il est plus puissant et accélère plus rapidement que l'Air Pure RWD.. L'Air Touring offre une puissance maximale de 462 kW / 628 ch et une autonomie de 725 kilomètres. Les prix commencent à 99 000 euros*.

Air Grand Touring5

L'Air Grand Touring défend sa position de véhicule de luxe à la plus grande autonomie avec 839 kilomètres, dépassant ainsi toutes les voitures électriques actuellement disponibles en Europe . Avec un prix de base de 129 000 euros*, l'Air Grand Touring dispose d'un groupe motopropulseur actualisé d'une puissance maximale de 611 kW / 831 ch, qui améliore les performances thermiques et permet une conduite durablement dynamique.

Air Sapphire

L'Air Sapphire, qui sera lancée sur le marché allemand au troisième trimestre 2024, est l'une des premières super berlines sportives électriques au monde et le modèle haut de gamme de Lucid. Équipée d'un groupe motopropulseur à trois moteurs et d'une puissance totale de 1 251 ch, la Sapphire accélère de 0 à 100 km/h en deux secondes environ et atteint une vitesse maximale de 330 km/h. L'autonomie WLTP prévue est de plus de 700 kilomètres, sous réserve des résultats de l'homologation européenne. Le prix de départ est de 250 000 euros*.

Découvrez Lucid à travers l'Europe

Lucid élargit la possibilité pour les amateurs de véhicules électriques et les acheteurs potentiels européens de découvrir l'Air de plus près. Dans ses studios et lors du Lucid Air Tour Europe 2024, les acheteurs potentiels peuvent tester le luxueux véhicule électrique et découvrir par eux-mêmes son élégance et ses performances. Lucid invite toutes les parties intéressées à découvrir aujourd'hui la technologie automobile de demain. Pour prendre rendez-vous pour un essai de conduite à bord des derniers modèles Lucid Air, veuillez vous inscrire sur ce site Web : https://lucidmotors.com/de-de/request-test-drive



Pure Touring Grand Touring Sapphire P rix de départ







Allemagne* 85 000 EUR 99 000 EUR 129 000 EUR 250 000 EUR Pays-Bas 88 000 EUR 102 000 EUR 132 000 EUR 255 000 EUR Norvège 950 000 NOK 1 100 000 NOK 1 300 000 NOK 2 770 000 NOK Suisse 91 000 CHF 105 000 CHF 135 000 CHF 260 000 CHF Groupe motopropulseur RWD AWD AWD AWD kW (PS) 325 (442) 462 (629) 611 (831) 920 (1 251) Accélération, 0-100 km/h 4,7 secondes 3,6 secondes 3,2 secondes 2 secondes Autonomie 747 km 725 km 839 km 700 km

1) Lucid Gravity : Prévisions du constructeur pour le modèle haut de gamme basées sur des spécifications de pré-production et des tests internes comparables aux procédures d'essai WLTP. Les estimations officielles WLTP pour le véhicule de série seront communiquées dès qu'elles seront disponibles. L'autonomie et les performances de la batterie varient en fonction de la température, du comportement de conduite, de la charge et de l'état de la batterie, et les résultats réels peuvent différer.

2) Lucid Air Sapphire : Prévisions du constructeur pour le modèle haut de gamme basées sur les spécifications de pré-production et les estimations de l'EPA comparables aux procédures d'essai WLTP. Les estimations officielles WLTP pour le véhicule de série de l'UE seront communiquées dès qu'elles seront disponibles. L'autonomie et les performances de la batterie varient en fonction de la température, du comportement de conduite, de la charge et de l'état de la batterie, et les résultats réels peuvent différer. La Lucid Air Sapphire a une autonomie estimée à plus de 700 kilomètres en une seule charge. Elle est équipée d'un groupe motopropulseur à trois moteurs, développé et fabriqué en interne, qui offre une puissance totale de 1 251 PS.

3) Lucid Air Pure RWD : Autonomie combinée WLTP entre 708 et 747 kilomètres (roues de 20" ou 19"). Consommation d'énergie électrique combinée 13,0-13,7 kWh/100km, émissions de CO2 combinées 0 g.

4) Lucid Air Touring : Autonomie combinée WLTP entre 648 et 725 kilomètres (roues de 21" ou 19"). Consommation d'énergie électrique combinée : 14,1-16 kWh/100 km. Émissions combinées de CO2 : 0 g par kilomètre parcouru selon la procédure d'essai normalisée WLTP.

5) Lucid Air Grand Touring : Autonomie combinée WLTP entre 783 et 839 kilomètres (roues de 21" ou 19"). Consommation d'énergie électrique combinée : 14,9-16,1 kWh/100 km. Émissions combinées de CO2 : 0 g par kilomètre parcouru selon la procédure d'essai normalisée WLTP.

Les valeurs de consommation d'énergie électrique et de CO2 ont été déterminées sur la base du règlement 2017/1151 et s'appliquent au marché allemand. Les valeurs de consommation d'énergie électrique varient en fonction de l'équipement choisi.

De plus amples informations sur la consommation officielle de carburant, les émissions spécifiques officielles de CO2 et la consommation d'électricité des voitures particulières neuves sont disponibles dans le « Guide de la consommation de carburant, des émissions de CO2 et de la consommation d'électricité des voitures particulières neuves », qui peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente et auprès de DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Allemagne ou accessible gratuitement à l'adresse https://www.dat.de/co2/ .

Des informations supplémentaires sur l'entreprise et ses produits sont disponibles sur le site Web fr Lucid : https://lucidmotors.com/de-de/

Des images haute résolution des modèles Gravity, Air Sapphire et Air Pure RWD sont disponibles à l'adresse suivante : LIEN

À propos de Lucid Group

Lucid s'est donné pour mission de donner envie d'adopter les énergies renouvelables en créant des technologies avancées et les véhicules électriques les plus époustouflants, centrés sur l'expérience humaine. La première voiture de la société, la Air, est une berline de luxe à la pointe de la technologie dont le design est inspiré de la Californie et qui repose sur une technologie éprouvée. Assemblées dans les usines de Lucid à Casa Grande, en Arizona, et à King Abdullah Economic City (KAEC), en Arabie saoudite, les Lucid Air sont actuellement en cours de livraison à des clients aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Moyen-Orient.

Contact pour les médias

Sebastian Michel

Responsable des relations publiques et de la communication Europe, Lucid Motors

[email protected]

Camilla Jokisch

Serviceplan Public Relations & Content GmbH & Co. KG

[email protected]

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières) de 1995 des États-Unis. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l'intention », « fera », « sera » « s'attendre à », « anticiper », « croire », « chercher », « cibler », « continuer », « pourrait », « peut », « possible », « potentiel », « prédire » ou d'autres expressions similaires qui prédisent, projettent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations concernant des faits. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les plans et les attentes concernant les véhicules Lucid, l'autonomie de conduite, les caractéristiques, les spécifications et les promesses de la technologie Lucid. Ces déclarations sont basées sur diverses hypothèses, identifiées ou non dans le présent communiqué, et sur les attentes actuelles de la direction de Lucid. Ces déclarations prospectives ne sont pas destinées à servir de garantie, d'assurance ou de déclaration définitive de fait ou de probabilité, et ne doivent pas être considérées par un investisseur ou un consommateur comme telles. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et peuvent différer de ces déclarations prospectives. De nombreux événements et circonstances réels sont indépendants de la volonté de Lucid. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris les facteurs décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » de la partie II, point 1A du rapport trimestriel de Lucid, sur le formulaire 10-Q du trimestre qui s'est terminé le 30 septembre 2023, ainsi que dans d'autres documents que Lucid a déposés ou déposera auprès de la Securities and Exchange Commission. Si l'un de ces risques se matérialise ou si les hypothèses de Lucid s'avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Il peut exister d'autres risques que Lucid ne connaît pas actuellement ou que Lucid considère actuellement sans importance qui pourraient également entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans ces déclarations prospectives. De plus, les déclarations prospectives reflètent les attentes, les plans ou les prévisions de Lucid concernant les événements et idées futurs à la date du présent communiqué. Lucid s'attend à ce que des événements et des développements ultérieurs modifient ses évaluations. Toutefois, bien que Lucid puisse décider de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, la société décline spécifiquement toute obligation de le faire. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les évaluations de Lucid à une date ultérieure à la date du présent communiqué. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2347182/Lucid_Gravity.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2347183/Lucid_Air_Pure.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2347184/Lucid_Air_Sapphire.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2347185/Lucid_Air_Touring.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1080273/4560292/LucidMotors_Logo.jpg

